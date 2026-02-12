Igrzyska 2026: Kamil Stoch odpalił na dużej skoczni! Zadyszka Kacpra Tomasiaka

Skocznia normalna na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 jest już historią. Kacper Tomasiak wywalczył na niej srebrny medal i uszczęśliwił całą Polskę, ale przed nim i resztą zawodników kolejna szansa na medale. Już w sobotę (14 lutego) konkurs na dużej skoczni w Predazzo (HS141)! Dwa dni wcześniej w czwartek odbyły się pierwsze oficjalne treningi przed tą medalową rywalizacją. I przyniosły one spore zmiany w czołówce względem mniejszego obiektu!

IO 2026: Stoch odpalił na dużej skoczni, zadyszka Tomasiaka

Z polskiej perspektywy najciekawsze były trzy treningowe próby Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska. Na normalnym obiekcie tylko srebrny medalista awansował do drugiej serii! Wąsek już we wtorkowym konkursie mikstów pokazał, że słabszy skok w indywidualnych zawodach był wypadkiem przy pracy, ale forma Stocha po męczarniach na skoczni K-98 była niewiadomą. Na szczęście podobnie jak latem podczas przedolimpijskiej próby, trzykrotny mistrz olimpijski zdecydowanie lepiej odnalazł się na dużym obiekcie w Predazzo!

Stoch był najlepszym z Polaków w czwartkowych treningach. Przy zmiennym, ale ciągłym wietrze w plecy w pierwszym z treningów uzyskał 9. notę, a w kolejnym był nawet 4. zawodnikiem całej serii po świetnym skoku na odległość 135,5 metra! Nieco słabiej było w ostatnim treningu, w którym uplasował się na 15. pozycji po wciąż solidnej próbie - 128,5 m. Niezłą formę potwierdził Wąsek, który był kolejno 17., 22. i 7., a pewnym zmartwieniem mogą być pierwsze skoki Tomasiaka na olimpijskim dużym obiekcie.

Świeżo upieczony wicemistrz olimpijski ewidentnie nie mógł odnaleźć się na większej skoczni. W swoim pierwszym skoku Tomasiak uzyskał tylko 114 metrów, co dało mu dopiero 37. notę. Później było już lepiej, ale 16. i 17. wynik po skokach w pobliżu punktu K (128 metrów) na 128 i 127,5 m znacznie różni się od tego, co pokazywał na normalnym obiekcie.

A kto wypadł najlepiej? Austriak Jan Hoerl, który w pierwszej serii huknął 140,5 m i zrezygnował z dalszych prób, Japończyk Ren Nikaido był 2. i najlepszy, po czym zrezygnował z trzeciego skoku, Niemiec Philipp Raimund z 6. i dwukrotnie 2. notą, a także Słoweniec Domen Prevc, który w ostatnim treningu oddał najdłuższy skok dnia, za rozmiar skoczni - 143,5 m. Wcześniej miał jednak swoje problemy (4. i 10. nota - 127,5 i 130 m).

Oto wyniki I treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS141) 12.02.2026:

1. Jan Hoerl (Austria) - 97,4 pkt (140,5 m)

2. Ren Nikaido (Japonia) - 95,6 pkt (132,5 m)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 89,5 pkt (129,5 m)

4. Domen Prevc (Słowenia) - 84,9 pkt (127,5 m)

5. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 84,4 pkt (127,5 m)

...

9. Kamil Stoch (Polska) - 76,4 pkt (124 m)

17. Paweł Wąsek (Polska) - 70,6 pkt (132,5 m)

37. Kacper Tomasiak (Polska) - 55,4 pkt (114 m)

DNS Naoki Nakamura (Japonia)

Wyniki II treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS141) 12.02.2026:

1. Ren Nikaido (Japonia) - 88,5 pkt (139 m)

2. Philipp Raimund (Niemcy) - 84,3 pkt (135,5 m)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 79,4 pkt (130,5 m)

4. Kamil Stoch (Polska) - 78,8 pkt (135,5 m)

5. Felix Hoffmann (Niemcy) - 78,4 pkt (129,5 m)

...

16. Kacper Tomasiak (Polska) - 73 pkt (128 m)

22. Paweł Wąsek (Polska) - 70,4 pkt (127,5 m)

DNS Naoki Nakamura (Japonia)

DNS Jan Hoerl (Austria)

Wyniki III treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS141) 12.02.2026: