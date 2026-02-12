Finały IO 2026 w short tracku: Dramat Maliszewskiej, historyczny wynik Niewińskiego!

Finały ZIO 2026 w short tracku - wyniki:

1000 m mężczyzn:

1. Jens van 't Wout (Holandia)

2. Long Sun (Chiny)

3. Jongun Rim (Korea Południowa)

...

9. Michał Niewiński (Polska)

500 m kobiet:

1. Xandra Velzeboer (Holandia)

2. Arianna Fontana (Włochy)

3. Courtney Sarault (Kanada)

...

17. Natalia Maliszewska (Polska)

Natalia Maliszewska i Michał Niewiński jako jedyni reprezentanci Polski przeszli eliminacje w short tracku na 500 m u kobiet i 1000 m u mężczyzn. Dzięki temu przystąpili do finałów tych konkurencji zaplanowanych na czwartkowy wieczór (12 lutego). Polka została rozstawiona na niekorzystnym 5. torze i niestety nie zdołała przebić się z niego do półfinału. Pomimo udanego startu, już na jednym z pierwszych okrążeń Maliszewska upadła bez kontaktu z rywalką i straciła szansę na dalszą walkę o upragniony medal.

W Mediolanie 30-letnia zawodniczka wystartuje jeszcze na 1000 i 1500 metrów. - Ta pięćsetka była głównym celem i główną myślą, ale igrzyska się jeszcze nie skończyły. Przede mną są jeszcze dwa dystanse, może nie idealne dla mnie, ale czuję, że danie z siebie wszystkiego może zaprowadzić mnie w miejsca, w których nie byłam. Mimo tego, że nie przeszłam dalej, to jeszcze broni nie składam - obiecała, cytowana prze PAP.

Pechowy upadek w ćwierćfinale przyjęła z dużym spokojem. - Jestem zadowolona z tego biegu. Głównym celem było zyskanie pozycji na starcie, co udało mi się, mam wrażenie, niesamowicie. Kiedy weszłam przed Belgijkę, rozepchnęłam ją łokciami tyle, ile mogłam. „Usiadłam” szybko za Chinkę i wiedziałam, że ta część będzie się rozgrywała już tylko między nami. Czułam kółko wcześniej, że jest to moment, w którym lód nie za bardzo pozwala na takie manewry, szybkie zejście. Lód „zrywał” na tyle, że czułam, że już jadę na limicie. Upadek albo wyprzedzenie Chinki - nawet się nad tym nie zastanawiałam, wiedziałam, że chcę to zrobić, bo nie miałam nic do stracenia. Upadek się zdarzył, ale był spowodowany tym, że chciałam przejść dalej. Podjęłam bardzo duże ryzyko - relacjonowała.

Historyczny wynik Michała Niewińskiego w short tracku

Jeszcze więcej emocji dostarczył występ Michała Niewińskiego. Polak wypadł w eliminacjach jeszcze lepiej od bardziej doświadczonej koleżanki, dzięki czemu w ćwierćfinale był rozstawiony na najlepszym 1. torze. Wykorzystał to na starcie i wyszedł na prowadzenie, ale niestety w pierwszej połowie dystansu również zaliczył upadek! W przeciwieństwie do Maliszewskiej - po kontakcie z rywalem. Nie umknęło to sędziom, którzy obejrzeli powtórki i podjęli decyzję o dyskwalifikacji Włocha Pietro Sighela, a także przyznali sędziowski awans do półfinału Niewińskiemu! 22-latek po incydencie nie miał szans na walkę i dobry wynik, ale jury wykorzystało furtkę w przepisach, którą polscy łyżwiarze boleśnie odczuli w trakcie rywalizacji we wtorkowych sztafetach mieszanych.

Tym razem szczęście sprzyjało Polakowi i wystąpił w półfinale, ale w nim ponownie miał pecha. Jadący przed nim Kanadyjczyk upadł tak, że prawie wyciął naszego reprezentanta i zmusił go do zwolnienia. Mimo to, Niewiński i tak wykazał się wyczuciem i dojechał do mety na dobrym 3. miejscu. Awans do finału A wywalczyła najlepsza "2", a Polak nie zdołał niestety awansować z czasem. Pozostała mu walka w finale B o 6. pozycję - ostatecznie Niewiński zakończył zmagania na 1000 m na 9. miejscu i jest to najlepszy wynik w historii polskiego short tracku na zimowych igrzyskach! Poniżej zapis naszej relacji z finałów w czwartek, 12 lutego.

Finały IO w short tracku: Michał Niewiński walczy o medal Witamy w relacji na żywo z finałów ZIO 2026 w short tracku! Natalia Maliszewska niestety odpadła w ćwierćfinale na 500 m kobiet, za to Michał Niewiński awansował do półfinału w dramatycznych okolicznościach. W przeciwieństwie do rywalizacji w sztafecie mieszanej, tym razem Polacy mogą mówić o szczęściu na torze do short tracku! A to skład półfinalistów! Nie ma Włochów w półfinale na 1000 metrów! https://t.co/L2wGJAX9SD pic.twitter.com/k1uGDJOYCG — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 12, 2026 Michał Niewiński pojedzie w drugim półfinale z niekorzystnego 5. toru. Na 1000 m ma to jednak nieco mniejsze znaczenie niż na 500 m. A tak zakończyły się marzenia o medalu Natalii Maliszewskiej na 500 metrów: Natalia Maliszewska 🇵🇱 upadła w ćwierćfinale na 500 metrów i odpada z rywalizacji!



Niestety schemat znany z tego sezonu World Touru. Wielka szkoda, nie idą jej Igrzyska Olimpijskie...#MilanoCortinaOlympic2026 pic.twitter.com/WTI2Uiy1o2 — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 12, 2026 Na torze trwają teraz półfinały kobiet na 500 m. Od razu po nich wrócą panowie! Już w pierwszym półfinale kobiet padł nowy rekord świata! Xandra Velzeboer pojechała w czasie 41,399 s! Drugi półfinał zdecydowanie wolniejszy. Znamy już finalistki na 500 m, a teraz czas na półfinały mężczyzn na 1000 m z udziałem Michała Niewińskiego! Przypomnijmy - Polak pojedzie w drugim półfinale. Półfinał 1 Najpierw o finał powalczą: William Dandjinou (Kanada)

Dong Min Shin (Korea Południowa)

Long Sun (Chiny)

Teun Boer (Holandia)

Roberts Kruzbergs (Łotwa) Półfinał 1 Faworyt Dandjinou potwierdził moc i pewnie wygrał przed Chińczykiem Sunem. Czas na polskie emocje! Dawaj, Michał! Półfinał 2 Oto skład 2. półfinału: Felix Roussel (Kanada)

Shaoang Liu (Chiny)

Jens van 't Wout (Holandia)

Jangun Rim (Korea Południowa)

Michał Niewiński (Polska) Półfinał 2 Ruszyli! Półfinał 2 Niewiński z ostatniego pola startowego zajął oczywiście ostatnie miejsce. Oby udało mu się przebić! Półfinał 2 Do końca 4 okrążenia, Polak wciąż ostatni. Półfinał 2 Upadek Kanadyjczyka, prawie wyciął Polaka! Półfinał 2 Niewiński trzeci na mecie! To oznacza szansę na awans do finału z czasem, ale po upadku Kanadyjczyka może być ciężko... Oficjalnie - Michał Niewiński "tylko" w finale B! Do głównego finału awansowali Jongun Rim i Jens van 't Wout. Polak powalczy zatem o 6. miejsce IO! Początek finału B o 21:43. Oto składy finałów na 1000 metrów: Finał A (miejsca 1-5) William Dandjinou (Kanada)

Long Sun (Chiny)

Roberts Kruzbergs (Łotwa)

Jongun Rim (Korea Południowa)

Jens van 't Wout (Holandia) Finał B (miejsca 6-10) Teun Boer (Holandia)

Dong Min Shin (Korea Południowa)

Michał Niewiński (Polska)

Shaoang Liu (Chiny)

Felix Roussel (Kanada) Niestety w finale jest tylko jedno miejsca dla zawodnika z 3. miejsca w półfinale. A pierwszy bieg był szybszy od tego z udziałem Niewińskiego. Nie będzie olimpijskiego finału A na 1000 metrów dla Michała Niewińskiego 🇵🇱



Dał z siebie wszystko Polak, ale chyba zabrakło trochę szczęścia, które Polak dostał w ćwierćfinale. Czekamy na finał B, każde oczko w górę to duża sprawa!#Olympics2026 #MilanoCortinaOlympic2026 pic.twitter.com/Qz7fBBAHgI — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 12, 2026 Zanim ostateczna rywalizacja na 1000 m, najpierw finały kobiet na 500 m. Przypomnijmy - Natalia Maliszewska odpadła w ćwierćfinale po pechowym upadku. 21:34 W finale B kobiet doszło do falstartu i opóźnia się rywalizacja. 21:39 Finał B kobiet już za nami - z upadkiem aż trzech zawodniczek. Za chwilę rozdanie kobiecych medali na 500 m! 21:43 W finale A kobiet również powtórka biegu. 21:46 Xandra Velzeboer potwierdziła moc i zdobyła złoto na 500 m! Srebro dla wielkiej Arianny Fontany z Włoch, brąz dla Kanadyjki Courtney Sarault. 21:51 Czas na najważniejszy dziś polski bieg! Finał B na 1000 m Oto skład finału B z udziałem Michała Niewińskiego: Teun Boer (Holandia)

Dong Min Shin (Korea Południowa)

Michał Niewiński (Polska)

Shaoang Liu (Chiny)

Felix Roussel (Kanada) Finał B na 1000 m Michał Niewiński na 4. miejscu w finale B - kończy rywalizację na 1000 metrów na 9. pozycji! 21:57 A na koniec wieczoru medalowy bieg na 1000 m mężczyzn! Finał A na 1000 m Sensacja! Faworyt William Dandjinou przegrał na ostatnim okrążeniu, wszyscy wjechali na metę jednocześnie! Finał A na 1000 m Jens van 't Wout ze złotem! Chińczyk Long Sun cieszy się ze srebra, a Jongun Rim ma brąz! Dandjinou bez medalu! W finale A obyło się bez ekscesów, więc oficjalnie - Michał Niewiński 9. zawodnikiem ZIO 2026 na 1000 metrów! Michał Niewiński 🇵🇱 na czwartym miejscu w Finale B!



Na ten moment daje to 9. pozycją w łącznej klasyfikacji, ale gdy ktoś w finale A zostanie zdyskwalifikowany to Polak przesunie się oczko wyżej i otrzyma olimpijskie stypendium✊



📸TVP Sport#Olympics2026… pic.twitter.com/qnYJsLF34e — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 12, 2026 To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

