Igrzyska olimpijskie 2026: Starty Polaków w czwartek, 12.02. Będzie medal dla Polski?

Czy w czwartek, 12 lutego doczekamy się kolejnego medalu dla Polski na IO 2026?

Od 11:30 będziemy oglądać Polaków w walce o medale najważniejszej imprezy czterolecia

Sprawdź dokładny plan startów Polaków na IO 2026

IO 2026: Będą kolejne medale dla Polski?

W czwartek w Mediolanie w rywalizacji w short tracku wystąpi dwójka biało-czerwonych - Natalia Maliszewska pobiegnie na 500 m, a Michał Niewiński będzie walczył na 1000 m. Pierwszy start olimpijski we Włoszech czeka alpejkę Marynę Gąsienicę-Daniel, która pojedzie w supergigancie.

Na olimpijskich arenach wystąpią także Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder - w biegu na 10 km techniką dowolną (od godz. 13) oraz saneczkarska sztafeta mieszana - pojadą Klaudia Domaradzka i Mateusz Sochowicz w jedynkach oraz w dwójkach Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, a także Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk (godz. 18.30)

30-letnia Maliszewska, która jest liderką żeńskiej kadry i startuje trzeci raz w igrzyskach (debiutowała w 2018 r., a w Pekinie nie została dopuszczona do startu na 500 m, gdyż miała pozytywny wynik testu na koronawirusa), wierzy, że uda się jej jeszcze w Mediolanie odnaleźć dobrą formę.

10

Igrzyska olimpijskie: Starty Polaków – 12 lutego (czwartek)

W ubiegłym roku w MŚ w Pekinie wywalczyła brąz na najkrótszym dystansie, a w styczniu w mistrzostwach Europy w Tilburgu zajęła piąte miejsce po tym, jak w półfinale doznała kontuzji. Po występie w sztafecie mieszanej, w której Polacy odpadli w ćwierćfinale, nie była jednak zadowolona ze swojej dyspozycji.

Finał A kobiet na 500 m zaplanowano na godz. 21.36, a mężczyźni na 1000 m o medale powalczą 12 minut później. Emocji nie zabraknie także na narciarskim stoku w Cortinie d’Ampezzo, gdzie w supergigancie wystartuje Maryna Gąsienica-Daniel.

11:30 – narciarstwo alpejskie, supergigant kobiet, FINAŁ (Maryna Gąsienica-Daniel)

13:00 – biegi narciarskie, 10 km stylem dowolnym kobiet, FINAŁ (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

18:30 – saneczkarstwo, sztafeta mieszana, FINAŁ (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)

20.15 - short track - 500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska)

20.28 - short track - 1000 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński)

21.00 - short track - 500 m K, półfinały

21.07 - short track - 1000 m M, półfinały

21.31 - short track - 500 m K, finał B

21.36 - short track - 500 m K, finał A

21.43 - short track - 1000 m M, finał B

21.48 - short track - 1000 m M, finał A

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 15 W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? 1924 1956 1972 Następne pytanie