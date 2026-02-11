Igrzyska Olimpijskie 2026. Afera po konkursie skoków! Anulują medale?!

Severin Freund, niemiecki skoczek narciarski, komentując wyniki konkursu drużyn mieszanych na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie 2026, zdawał się sugerować błąd w systemie pomiaru odległości.

Freund zwraca uwagę, że japoński skoczek Nikaido mógł otrzymać zawyżone punkty za skok, co mogło wpłynąć na końcową klasyfikację, w której Niemcy zajęli czwarte miejsce.

Szef Pucharu Świata Sandro Pertile twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z planem, co sugeruje brak planów anulowania medali.

Na szczęście sprawa nie dotyczy indywidualnego konkursu na skoczni normalnej rozgrywanego w ramach Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie. Tam bez cienia wątpliwości Kacper Tomasiak zajął drugie miejsce i został wicemistrzem olimpijskim. Kontrowersje za to pojawiły się przy konkursie drużyn mieszanych, który także odbywał się na skoczni normalnej. Przypomnijmy, że zawody wygrała Słowenia przed Norwegią i Japonią. Czwarte miejsce, czyli nienagradzane medalem - zajęły Niemcy. Były skoczek narciarski z tego kraju Severin Freund jednak zwraca uwagę na pewne okoliczności, które miały zaważyć na wyniku. Chodzi o pomiary.

Chyba wystąpił błąd w systemie, co może się zdarzyć na igrzyskach olimpijskich, bo mamy tu zupełnie inną grafikę. Nikaido skoczył z tej samej belki, co Raimund. Nikaido musiał skoczyć tą minimalną odległość, by dostać dodatkowe punkty. Skoczył pół metra bliżej. Oczywiście nie wiemy, czy jury zareagowało wstecz, a nasz system był po prostu zbyt wolny, czy rzeczywiście nastąpił błąd i Japończyk dostał punkty, mimo że nie powinien ich otrzymać. Japonia dostała o 4,5 pkt za dużo

- skomentował były sportowiec, który obecnie jest ekspertem telewizji ZDF. Na to, że medale zostaną anulowane, raczej jednak nie ma co liczyć. Głos bowiem zabrał Sandro Pertile, szef Pucharu Świata, cytowany przez portal merkur.de.

Wszystko poszło zgodnie z planem

- przekazał krótko. Trenerzy niemieckiej reprezentacji kobiet i mężczyzn - Heinz Kuttin Stefan Horngacher - sprawy nie komentowali.

