Damian Żurek to wschodząca gwiazda, tak mówią o nim legendy. Pobiegnie po medal?

Damian Żurek walczy o medal na 1000 metrów

Od dwunastu lat polscy panczeniści nie stanęli na olimpijskim podium i to właśnie z Żurkiem wiązane są nadzieje na postawienie kropki w tym smutnym rozdziale. Kilka długich lat czekaliśmy też na to, by polski panczenista tak mocno zadomowił się na podiach Pucharu Świata, jak robi to właśnie Żurek. Sprinter specjalizujący się w biegach na 500 i 1000 metrów. W środę powalczy o medal na dłuższym dystansie, w sobotę wystartuje na ulubionej "pięćsetce".

Na początku roku postraszył bezpośrednich konkurentów do medalu. Wygrał w zawodach Pucharu Świata w Inzell na dystansie 500 metrów, osiągając rekord toru.

– Widziałam Damiana na żywo właśnie w Inzell w trakcie Pucharu Świata i muszę przyznać, że od czasu mistrzostw Europy (9-11 stycznia - przyp.) jest w znakomitej formie – mówi nam Friesinger, która oprócz trzema olimpijskimi złotami (Salt Lake City, Turyn i Vancouver), może pochwalić się dwoma brązami (Nagano i Turyn). – Przez cały sezon systematycznie robił postępy, to bardzo widać w jego jeździe. Tysiąc metrów to bardzo interesujący dystans. Startuje na nim wielu szybkich zawodników – zaznacza.

Żurek to wschodząca gwiazda

Niemka wierzy, że rozwój Żurka pozwoli mu zdobyć medal w Mediolanie. – Podczas zawodów ważne jest także, z kim jesteś sparowany w startach - tłumaczy Friesinger-Postma. – Ważne też jest to po prostu z kim rywalizujesz. Czy jesteś na torze wewnętrznym czy zewnętrznym. Takie rzeczy mają wpływ na wynik. Damian jest jednak jedną z największych nadziei medalowych i wschodzącą gwiazdą polskiego łyżwiarstwa szybkiego – mówi legenda łyżwiarstwa szybkiego, obecnie ekspertka Eurosportu.

Rozmowie przysłuchiwał się Jochem Uytdehaage, mistrz olimpijski z Salt Lake City na 5 i 10 tys. metrów. – Damian dwukrotnie pokonał Jordana Stolza w Inzell - przypominał Holender. – Pokonał jedną z największych gwiazd tej dyscypliny. Choć nie znamy dokładnej formy Stolza w tym Pucharze Świata. Mimo to Żurka i Stolza wpisuję już w gronie kandydatów do podium. Kto wyżej, kto niżej? Jeszcze nie wiem – wyznał Uytdehaage.

Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.

