Maciej Maciusiak zaczął wymieniać nazwiska. Padło pytanie o dalszą pracę z kadrą

Dopiero 11. miejsce, w pokonanym polu jedynie reprezentacja Rumunii. Wyżej w klasyfikacji ekipa z Chin. Zimny prysznic spadł na polski zespół, który reprezentowała czwórka: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Pola Bełtowska i Anna Twardosz. W formie pań trzeba upatrywać przyczyn braku awansu do 2. serii. Słaby konkurs mikstów odbył się w cieniu gigantycznego sukcesu Tomasiaka w zawodach indywidualnych. Maciej Maciusiak przyznał, że zeszło z niego sporo ciśnienia. Przed skoczkami przerwa i powrót na skocznię w czwartek.

Jakie więc kadra ma plany w dniu wolnym? – Przyjeżdżając tutaj, mieliśmy w planie krótką jednostkę treningową z samego rana, ale Paweł cały czas skacze, więc rezygnujemy z tego. Do popołudnia jest wolne, potem zawodnicy będą mieli odnowę biologiczną i pełną regenerację. Zostajemy w takim samym rytmie jak w Zakopanem i przygotowujemy się do dużej skoczni – powiedział Maciusiak.

Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem olimpijskim [Zdjęcia]

Na starcie rozmowy z dziennikarzami padło pytanie, które przenikało przez każdy serwis sportowy, media społecznościowe i kanał telewizyjne. Ile w sukcesie Tomasiaka jest pracy Maciusiaka? – Tak dużo nas pracuje, od początku kariery Kacpra było nas dużo. Szczególnie ci pierwsi trenerzy. W klubie LKS Klimczok Bystra poprzez szkołę sportową przez długie lata prowadził go Sławek Hankus. Była kadra juniorska, gdzie był też Daniel Kwiatkowski. Początek przygotowań do jesieni z kadrą B z Wojtkiem Toporem i całym sztabem i od letniego Grand Prix znowu z innym sztabem. Można powiedzieć, że to sukces wielu, a Kacper cały czas idzie do góry – mówi trener polskiej kadry A.

Czy niespodziewany medal Tomasiaka da Maciusiakowi kredyt zaufania i pracę na następny sezon. Trener nie zaskoczył odpowiedzią: Na tę chwilę o tym nie myślę. Jesteśmy na igrzyskach olimpijskich, a co będzie później – zobaczymy.

Czwartkowy (12 lutego) powrót na skocznię wiąże się również ze zmianą obiektu. Rywalizacja przeniesie się na duży obiekt (HS 141). Trening pań o godz. 17.00, panów o godz. 20.00. Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.