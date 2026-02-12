Skandal na igrzyskach! Polka przyłożyła rękę. Tak tłumaczy wyrzucenie Ukraińca

2026-02-12 18:08

Gorąco na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo po dyskwalifikacji Ukraińca Władysława Heraskewycza. Skeletonista występował na IO w kasku upamiętniającym poległych rodaków w trwającej wojnie z Rosją... MKOl uznał to za manifestację polityczną i wykluczył zawodnika. Tę decyzję poparła także Polka - Maja Włoszczowska! Jak się tłumaczy?

Sprawa Władysława Heraskewycza, ukraińskiego skeletonisty, budzi emocje. Ukrainiec przygotował na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo kask, na którym widniały wizerunki ponad 20 sportowców i trenerów, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Występował w nim podczas oficjalnych treningów, ale sprawa szybko wywołała reakcję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ostatecznie MKOl podjął decyzję o dyskwalifikacji Heraskewycza, powołując się na art. 50 Karty Olimpijskiej, zakazujący demonstracji politycznych.

IO 2026: Maja Włoszczowska poparła wyrzucenie Ukraińca. Teraz się tłumaczy

Ta decyzja wzburzyła nie tylko ukraińskich kibiców. Także Polacy nie mogą tego zrozumieć. Tymczasem okazuje się, że w gronie decyzyjnym była m.in. Polka - Maja Włoszczowska poparła dyskwalifikację dla Ukraińca.

Ten przepis został stworzony po to, by chronić sportowców przed naciskami politycznymi. Empatyzujemy z Ukrainą, ale nie możemy robić wyjątków, bo w przeciwnym razie igrzyska stałyby się polem ekspresji politycznej. W tym przypadku mówimy o hołdzie zmarłym, ale w akcję jest zaangażowany cały aparat państwa i sprawa zrobiła się polityczna. Przeprowadziliśmy konsultacje z około tysiącem zawodników z całego świata i większość chce tego, by igrzyska pozostały neutralne światopoglądowo - tłumaczy się, cytowana przez WP SportoweFakty.

Warto zaznaczyć, że MKOl najpierw zakazał skeletoniście występów w kontrowersyjnym kasków. Heraskewycz dalej używał jednak zakazanego kasku, co zmusiło komitet do reakcji.

Zasada jest precyzyjna i jednoznaczna. Wiemy dokładnie, co zawodnicy mogą mieć na kasku, a czego absolutnie im nie wolno. Stanowisko komisji zawodniczej nie mogło być więc inne i my również poparliśmy decyzję o wykluczeniu zawodnika z rywalizacji. Jednocześnie jest mi przykro, że taka była jego decyzja, bo MKOl zrobił wiele, by upamiętnić ofiary wojny w Ukrainie i rosyjskiej agresji - dodała Włoszczowska, jedyna Polka w strukturach MKOl.

Z dyskwalifikacją Ukraińca nie zgadza się m.in. prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

