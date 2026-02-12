Pod olimpijską skocznią zedrą z ciebie ostatnie pieniądze. Szokujące ceny w Predazzo

Maskotki robią furorę

Poniosły się po internecie filmiki, na których widać gigantyczne kolejki do oficjalnego sklepu z pamiątkami olimpijskimi w Mediolanie. Kibice potrafią ogarnąć całe Piazza Duomo, tylko by kupić jakąś pamiątkę. Jeszcze raz trzeba ostrzec - niech się kupcy przygotują na wysokie ceny.

I jeszcze jedno. Jest wielki kryzys... maskotek. Stały się białym krukiem niemalże razem ze startem igrzysk. Schodzą jak świeże bułeczki, wielu kibiców odchodzi niepocieszonych. Nawet Kamil Stoch miał zastanawiać się, jakim cudem zdobyć pluszowego Tina lub pluszowego Milo. Kosztują niecałe 18 euro, a o ich szalonej wyprzedaży artykuł napisała nawet agencja Reuters. Tam czytam, że średnie przychody ze sprzedaży w głównym sklepie nieopodal mediolańskiej katedry wzrosły ponad dwukrotnie.

Musisz mieć odpowiednią kartę

W Predazzo sklep nie jest oczywiście tak duży, jak w stolicy mody, ale swoje oferuje. I to za duże pieniądze. Z każdych igrzysk wypada przywieść pinki, wyegzekwować od reprezentacji, dobrze zorientowanych wolontariuszy, lub po prostu kupić. Kupiłem dwie i zapłaciłem aż 30 euro. Po 15 za sztukę. Przeliczając na złotówki to bardzo dużo, bo aż 63 złote. Wszystko co opisuję jest uwzględnione w zdjęciach, w tekście wypada się zastanowić: komu potrzebny jest mały niebieski dzwonek za 30 euro (126 zł).

Na miejscu dowiaduję się, że pierwsze sklepy otwarto już jesienią ubiegłego roku. Obecnie jest ich około 60 we wszystkich regionach igrzysk (Mediolan, Cortina, Anterselva, Bormio, Livigno). Ostatnie zostały otwarte w tym miesiącu, i ten jeden z ostatnich punktów jest właśnie pod skoczniami w Predazzo.

Najlepiej sprzedaje się świąteczny sweter, który kosztuje aż 95 euro (400 zł). W sklepie pod skocznią nie jest to jednak najdroższy produkt. Jest taka dziwna bluza, trochę hokejowa, za którą należy zapłacić aż 125 euro. Uśredniając: ceny koszulek wahają się między 40 euro (podstawowa koszulka z logo igrzysk), a 80 euro.

Co ciekawe, w sklepie możesz płacić gotówką lub kartą, ale jedynie kartą VISA. To oficjalny partner igrzysk. Do zakupów się jednak nie dołożą...