To nie koniec emocji na olimpijskiej skoczni w Predazzo.

Na wtorek 17 lutego 2026 zaplanowano skoki zaliczane do kombinacji norweskiej.

Powalczą też Polacy. Sprawdź, o której skoki dzisiaj na igrzyskach.

Przed nami kolejne emocje na olimpijskiej skoczni w Predazzo. Czas na rywalizację w kombinacji norweskiej, w której wystartują dwaj Polacy - Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek. Rywalizacja w tej konkurencji składa się ze skoków na skoczni K128 oraz biegu na 10 km. Niestety, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek nie będą liczyć się w rywalizacji o medale. Polacy nie startują w zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej i będą tłem podczas olimpijskiej rywalizacji. 11 lutego w konkursie na normalnej skoczni i biegu na 10 km uczestniczyło 36 zawodników. Jarząbek zajął 33. miejsce, a Krzempek był 35. Wygrał Norweg Jens Luraas Oftebro. Srebrny medal zdobył Austriak Johannes Lamparter, a brązowy - Fin Eero Hirvonen.

Igrzyska 2026: Starty Polaków we wtorek 17 lutego. Terminarz i godziny

Reprezentacja Polski na Igrzyskach Mediolan-Cortina 2026 wywalczyła już cztery medale. Do srebra łyżwiarza szybkiego Władimira Semirunnija (10 000 m) doszły aż trzy krążki na skoczniach narciarskich w Predazzo - srebro i brąz Kacpra Tomasiak indywidualnie oraz srebro Tomasiaka i Pawła Wąska we wczorajszym konkursie duetów. Przed nami kolejne emocje na olimpijskich arenach.

Paweł Wąsek nie mógł zasnąć przed konkursem. Rano przyszła jedna myśl

We wtorek odbędzie się siedem olimpijskich finałów, w tym pięć bez udziału Polaków. Na ten dzień zaplanowano też czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym oraz snowboardowy slopestyle kobiet.

Skoki dzisiaj na igrzyskach: O której godzinie skoki w kombinacji norweskiej? (wtorek 17.02.2026)

Na wtorek 17 lutego 2026 zaplanowano skoki na dużej skoczni w Predazzo zaliczane do kombinacji norweskiej. Początek rywalizacji o godzinie 10. Transmisja na Eurosporcie i HBO Max.

