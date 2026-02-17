Igrzyska 2026: Starty Polaków we wtorek 17 lutego. Terminarz i godziny

Michał Chojecki
2026-02-17 7:42

We wtorek 17 lutego 2026 czekają nas kolejne polskie emocje na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wystąpią biathloniści Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół w sztafecie 4x7,5 km. W łyżwiarstwie figurowym wystartuje Jekaterina Kurakowa, a w kombinacji norweskiej - Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek. Sprawdź starty Polaków we wtorek 17.02.2026.

Igrzyska 2026: Starty Polaków we wtorek 17 lutego. Terminarz i godziny

Autor: Francisco Seco/ Associated Press
  • Trwają igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026, a przed nami kolejne starty Polaków.
  • Na wtorek 17 lutego zaplanowano kombinację norweską, biathlon i łyżwiarstwo figurowe.
  • Sprawdź, o której godzinie starty Polaków dzisiaj na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na Igrzyskach Mediolan-Cortina 2026 wywalczyła już cztery medale. Do srebra łyżwiarza szybkiego Władimira Semirunnija (10 000 m) doszły aż trzy krążki na skoczniach narciarskich w Predazzo - srebro i brąz Kacpra Tomasiak indywidualnie oraz srebro Tomasiaka i Pawła Wąska we wczorajszym konkursie duetów. Przed nami kolejne emocje na olimpijskich arenach.

We wtorek 17 lutego 2026 w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech biathloniści Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół wystąpią w sztafecie 4x7,5 km. W łyżwiarstwie figurowym wystartuje Jekaterina Kurakowa, a w kombinacji norweskiej - Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek.

We wtorek odbędzie się siedem olimpijskich finałów, w tym pięć bez udziału Polaków. Na ten dzień zaplanowano też czwarty przejazd bobslejowych dwójek mężczyzn, wyścigi drużynowe kobiet i mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim, konkurencję big air mężczyzn w narciarstwie dowolnym oraz snowboardowy slopestyle kobiet.

Starty Polaków w ZIO 2026. WTOREK, 17 lutego

  • 10:00 i 13:45 – kombinacja norweska mężczyzn, skoki na skoczni K128 i bieg na 10 km (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • 14:30 – biathlon, sztafeta 4x7,5 km mężczyzn (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
  • 18:45 – łyżwiarstwo figurowe, solistki - program krótki (Jekaterina Kurakowa)
