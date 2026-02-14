Wiemy, komu Kacper Tomasiak zadedykował brązowy medal. To bardzo mu pomogło

Domen Prevc spełnił pokładane w nim oczekiwania i dosyć pewnie zgarnął złoto, za nim ze srebrem Ren Nikaido i brąz dla Kacpra Tomasiaka. Człowieka z drugim medalem na tych igrzyskach. Po niespodziance w postaci srebrnego medalu jest sensacyjny brąz. – Ten pierwszy skok może był bardziej taki kontrolowany, żeby się wczuć, a te dwa kolejne już były bardziej "z automatu" – opisał swoje skoki Kacper Tomasiak.

Przyznał, że skocznia sprawiła mu sporo kłopotów. – Na treningach skakałem dużo gorzej. Skoki były gorsze niż te próbne na skoczni normalnej. Miałem trochę problemy, żeby się wpasować w próg, jest trochę specyficzny, ale udało się w dniu konkursu już tak to czuć, może ten skok w serii próbnej nie był tak dobry, jak dwa konkursowe, ale nie była to już taka różnica, jak w treningach. To już były minimalne niedociągnięcia – ocenił.

Do srebra dołożył brąz. Kacper Tomasiak z drugim medalem IO! [Zdjęcia]

37

Młodzian znów poradził sobie z presją, nazwać go można wręcz "skoczkiem turniejowym", który w najważniejszym momencie nie zawodzi. – Myślę, że tak powiedzieć. Zawsze trzeba do tego dążyć. Akurat tutaj pomaga mi to, że... nawet nie chodzi o to, że dobrze radzę sobie z presją. Ona po prostu nie powoduje jakichś błędów w technice, a przy większej adrenalinie ta moc jest na progu większa. Przekuwam to w pozytyw, a że zawsze tą presję odczuwa się na zawodach, to na zawodach te skoki są zazwyczaj lepsze – przyznał świeżo upieczony medalista olimpijski.

Tomasiak wyznał, że znów wierzył w sukces. – Wiedziałem, że jeżeli oddam dobre skoki, to będzie można powalczyć nawet o medal, ale musiałem jeszcze te skoki oddać. Przed nimi nie miałem takiego stuprocentowego przeczucia, że się wszystko uda, ale podchodziłem raczej pozytywnie do tego wszystkiego. Udało mi się poprawić i oddawać dobre skoki – dodał.

Znów media zwariowały na jego punkcie, ale tym razem zniósł to lepiej niż przy okazji zdobycia pierwszego medalu. – Nie myślałbym o dwóch medalach przed igrzyskami, jakieś myśli się przewijały, nie pamiętam dokładnie. Jest to lekkie zaskoczenie, ale wyszło dobrze. Większe zaskoczenie niż w poniedziałek. Na ogół na tych dużych skoczniach skacze troszeczkę gorzej – stwierdził ze spokojem w głosie.

Pierwszy medal dedykował rodzicom, komu dedykowany jest więc drugi? – To dla kibiców, którzy tłumnie przyszli, bo też ten doping było słychać nawet na górze. Dobrze, że mieliśmy wsparcie od nich.

Niedziela to dzień przerwy dla skoczków. Na olimpijskim obiekcie w Predazzo pojawią się panie, początek konkursu o godz. 18.45. Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max