Tak Kacper Tomasiak świętował drugi medal IO 2026. Przygotowali dla niego niespodziankę. Jest wideo!

Kacper Tomasiak zdobył srebrny i brązowy medal na IO Mediolan-Cortina 2026

Polski skoczek sobotni (14.02) sukces świętował w wyjątkowy sposób

Najlepszy pizzaiolo przygotował dla niego specjalną pizzę

Tak Kacper Tomasiak świętował medal IO pizzą!

Po ogromnym stresie i walce na skoczni, przyszedł czas na zasłużony relaks i... posiłek regeneracyjny w najlepszym wydaniu. Kacper Tomasiak, który w sobotę wywalczył brązowy medal na dużym obiekcie, został uhonorowany w sposób idealnie pasujący do miejsca rozgrywania igrzysk. Na stół "wjechała" pizza, ale nie byle jaka!

Na profilu Eurosport Polska opublikowano nagranie, które błyskawicznie zdobywa serca kibiców. Widać na nim uśmiechniętego od ucha do ucha 19-latka, przed którym ląduje kulinarna niespodzianka.

Kacper Tomasiak jak legendy polskiego sportu. Małysz, Stoch, Kowalczyk i teraz on! Niesamowite

37

Specjalna niespodzianka dla polskiego medalisty IO

Organizatorzy niespodzianki zadbali o każdy detal. Pizza, którą otrzymał nasz podwójny medalista, była skomponowana w barwach narodowych – biało-czerwona. Co więcej, z dodatków ułożono na niej wyraźny napis: "KACPER".

– Medal we Włoszech świętujemy pizzą! Nie ma innej możliwości. Misja olimpijska wraz z najlepszym pizzaiolo w całym Predazzo już o to zadbali – czytamy w opisie wideo udostępnionego przez Eurosport.

Gest ten pokazuje nie tylko świetną atmosferę panującą w polskiej kadrze, ale też dbałość o to, by młody zawodnik zapamiętał te chwile na zawsze. Po oficjalnych dekoracjach i wywiadach, taka "włoska robota" była z pewnością idealnym zwieńczeniem pełnego emocji dnia.