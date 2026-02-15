Tak Kacper Tomasiak świętował drugi medal IO 2026. Przygotowali dla niego niespodziankę. Jest wideo!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-02-15 9:22

Szampan był po srebrze, a co po brązie? Oczywiście pizza! W sieci pojawiło się nagranie pokazujące kulisy świętowania drugiego medalu Kacpra Tomasiaka. 19-latka zaskoczono wyjątkowym wypiekiem przygotowanym przez najlepszego pizzaiolo w mieście. Zobacz, jak wyglądała "mistrzowska kolacja" naszego skoczka.

ć Kacper Tomasiak i jego posługa w kościele

i

  • Kacper Tomasiak zdobył srebrny i brązowy medal na IO Mediolan-Cortina 2026
  • Polski skoczek sobotni (14.02) sukces świętował w wyjątkowy sposób
  • Najlepszy pizzaiolo przygotował dla niego specjalną pizzę

Tak Kacper Tomasiak świętował medal IO pizzą!

Po ogromnym stresie i walce na skoczni, przyszedł czas na zasłużony relaks i... posiłek regeneracyjny w najlepszym wydaniu. Kacper Tomasiak, który w sobotę wywalczył brązowy medal na dużym obiekcie, został uhonorowany w sposób idealnie pasujący do miejsca rozgrywania igrzysk. Na stół "wjechała" pizza, ale nie byle jaka!

Na profilu Eurosport Polska opublikowano nagranie, które błyskawicznie zdobywa serca kibiców. Widać na nim uśmiechniętego od ucha do ucha 19-latka, przed którym ląduje kulinarna niespodzianka.

Kacper Tomasiak jak legendy polskiego sportu. Małysz, Stoch, Kowalczyk i teraz on! Niesamowite

Kacper Tomasiak z drugim medalem IO!
Specjalna niespodzianka dla polskiego medalisty IO

Organizatorzy niespodzianki zadbali o każdy detal. Pizza, którą otrzymał nasz podwójny medalista, była skomponowana w barwach narodowych – biało-czerwona. Co więcej, z dodatków ułożono na niej wyraźny napis: "KACPER".

– Medal we Włoszech świętujemy pizzą! Nie ma innej możliwości. Misja olimpijska wraz z najlepszym pizzaiolo w całym Predazzo już o to zadbali – czytamy w opisie wideo udostępnionego przez Eurosport.

Gest ten pokazuje nie tylko świetną atmosferę panującą w polskiej kadrze, ale też dbałość o to, by młody zawodnik zapamiętał te chwile na zawsze. Po oficjalnych dekoracjach i wywiadach, taka "włoska robota" była z pewnością idealnym zwieńczeniem pełnego emocji dnia.

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
Kacper Tomasiak