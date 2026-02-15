Domen Prevc powiedział to o Tomasiaku, gdy był obok. Natychmiastowa reakcja Polaka

Domen Prevc: nie czułem tak dużej presji

Konferencja prasowa była elementem całego olimpijskiego przedsięwzięcia, gdy emocje w końcu opadły. Medaliści mieli za sobą pierwsze wywiady. Sporo rozmów z dziennikarzami, sesji zdjęciowych, nagranych krótkich form wideo. Kacper Tomasiak, Domen Prevc i Ren Nikaido pojawili się w sali medialnej mocno zmęczeni, ale pełni koncentracji.

Byłem zaskoczony, że nie czułem się pod taką dużą presją po pierwszej serii – mówił Prevc, który po pierwszym skoku był drugi. Prowadził Ren Nikaido. – Siedem punktów straty (do Nikaido) to było trochę dużo. To był czas, aby cieszyć się tym konkursem, zrobić swoje, polecieć jak najdalej się da. Gwiazdy ułożyły się dla mnie pomyślnie, wszystko było w nich zapisane dla mnie. Zdobycie złotego medalu było dla mnie spełnieniem marzeń, ale nie spodziewałem się, że ta presja będzie takich rozmiarów. Mniejsza niż oczekiwałem – dodał lider Pucharu Świata.

Prevc o Tomasiaku w pięknych słowach

Prevc pytany o to, co może go motywować do dalszej pracy, odpowiedział: już mam kilka pomysłów w zanadrzu. Pokonać siebie.

– To jest niesamowicie wciągające, adrenalina związana z rywalizacją i skakaniem. Co roku chciałbym wznosić się na wyższy poziom. Tak, mam już kilka pomysłów, co mogę poprawić w kolejnym sezonie. Naprawdę nie mogę się doczekać – zadeklarował Domen.

Jednym z tych, którzy będą mogli mobilizować go do dalszej pracy może być właśnie Tomasiak. Dosyć niespodziewanie sięgnął po srebrny medal na skoczni normalnej, zaskoczył jeszcze mocniej brązem na dużej.

Na pytanie, co może powiedzieć o Polaku i jak bardzo zaskoczony jest jego obecnością na olimpijskim podium Domen Prevc odpowiedział: Kacper to gość, który mocno pracuje. Podobało mi się, że powiedział o tym, że unikał przed konkursem mediów społecznościowych, wiadomości i tak dalej, bo wiem jak musi mieć trudno. Wiem, jaka jest presja na skoczkach w Polsce. Podobna jak w Słowenii, tylko macie dużo, dużo większy kraj. Lubię, gdy pojawiają się nowe twarze w rywalizacji, które skupiają się na skakaniu tak świetnie. Myślę, że Kacper ma nową, zaawansowaną technikę w porównaniu do innych polskich skoczków. Myślę, że wiele dobrego przed nim. Jestem bardzo szczęśliwy, że są tacy młodzi zawodnicy z taką pewnością siebie. Przed nim świetlana przyszłość.

Kacper wyglądał na dumnego ze słów osiem lat starszego od siebie rywala, cieszył się tak piękną opinią mistrza. Tuż po ostatnim słowie powiedział jedynie: dziękuję.

A na podziękowania Kacprowi Tomasiakowi przyjdzie czas pewnie po poniedziałkowym konkursie duetów. W niedzielę na olimpijskim obiekcie w Predazzo pojawią się panie, początek konkursu o godz. 18.45. Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max