Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich, co jest 26. medalem dla Polski w historii zimowych igrzysk.

To 12. krążek dla biało-czerwonych w tej dyscyplinie, a Tomasiak ustąpił tylko Słoweńcowi i Japończykowi.

W tle sukcesu Tomasiaka, Kamil Stoch po raz ostatni startował indywidualnie na igrzyskach, zajmując 21. miejsce.

Jakie są finansowe korzyści z tego osiągnięcia dla młodego sportowca? Czytaj dalej, aby poznać szczegóły nagrody PKOl!

Historyczny brąz Kacpra Tomasiaka!

Polska w euforii! Kacper Tomasiak w fantastycznym stylu sięgnął po brązowy medal w konkursie skoków narciarskich na dużym obiekcie. Młody Polak oddał dwa świetne skoki, które pozwoliły mu stanąć na najniższym stopniu podium. Lepszy od niego okazał się jedynie Słoweniec Domen Prevc, który zdobył złoto, oraz Japończyk Ren Nikaido ze srebrnym medalem.

Przeczytaj także: Kacper Tomasiak na gorąco po drugim medalu olimpijskim. Szczere słowa o stresie. Niesamowite!

To 12. olimpijski krążek biało-czerwonych w historii skoków narciarskich i jednocześnie 26. medal w całej historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. To dowód na to, że polskie skoki mają się świetnie i doczekały się kolejnego wielkiego talentu, który idzie w ślady swoich legendarnych poprzedników.

Gigantyczna premia za medal. Tyle zarobił Tomasiak

Wielki sukces sportowy wiąże się również z ogromną nagrodą finansową od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za brązowy medal na konto Kacpra Tomasiaka wpłynie potężny zastrzyk gotówki. To nagroda, która z pewnością jest ukoronowaniem lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń.

Zobacz też: Kacper Tomasiak i jego posługa w kościele. Ksiądz poruszony: „Modliliśmy się o naszego ministranta”

Zgodnie z regulaminem nagród PKOl, brązowi medaliści mogą liczyć na sowitą premię. Nagroda za brązowy medal olimpijski to 300 000 zł w gotówce oraz dodatkowo 150 000 zł w formie aktywów cyfrowych (tokenów). Łączna wartość nagrody wynosi więc aż 450 000 zł, co dla młodego zawodnika jest znaczącym wsparciem finansowym i motywacją do dalszej pracy.

Wzruszające pożegnanie mistrza. Ostatni skok Kamila Stocha na igrzyskach

Sobotni konkurs w Predazzo to jednak nie tylko radość z medalu Tomasiaka, ale również moment pełen wzruszeń. Tego dnia po raz ostatni w indywidualnym konkursie olimpijskim wystartował Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zajął 21. miejsce, jednak wynik był sprawą drugorzędną. Kamil Stoch w sobotę po raz ostatni startował w indywidualnym konkursie na igrzyskach, kończąc tym samym niesamowitą, pełną sukcesów erę w polskim sporcie. W zawodach dobrze spisał się również Paweł Wąsek, który zajął 14. miejsce.

MACIEJ MACIUSIAK AŻ NIE MOŻE W TO UWIERZYĆ. PIĘKNIE O TOMASIAKU, Z ŻALEM O POTĘŻNYM HEJCIE

40