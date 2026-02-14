Trener Tomasiaka w euforii! "Kosmos!". Padła ważna deklaracja ws. konkursu duetów

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-02-14 21:33

Kacper Tomasiak znowu to zrobił! Po kolejnym, drugim już medalu igrzysk, w euforię wpadł jego trener, Maciej Maciusiak. W rozmowie z Eurosportem szkoleniowiec nie był w stanie ukryć potężnych emocji i wprost przyznał, że to, co robi jego podopieczny, to "kosmos". Zdradził też, co było kluczem do sukcesu i jakie są plany polskiej kadry na konkurs duetów.

Maciej Maciusiak, Kacper Tomasiak

i

Autor: AP / Instagram/ Associated Press
  • Trener Maciej Maciusiak jest zachwycony drugim medalem Kacpra Tomasiaka, nazywając jego osiągnięcie "kosmosem".
  • Szkoleniowiec zdradził, że kluczem do sukcesu było wyeliminowanie błędów w skokach Tomasiaka w decydującym momencie.
  • Maciusiak uchylił rąbka tajemnicy na temat składu na konkurs duetów, wskazując na ponowny występ Tomasiaka.
  • Chcesz poznać pełne emocji wypowiedzi trenera i szczegóły planów na przyszłość? Przeczytaj cały artykuł!

Trener w siódmym niebie. "Gość, który rozwala system!"

Reakcja Macieja Maciusiaka po brązowym medalu Kacpra Tomasiaka mówiła wszystko. Szkoleniowiec, który doprowadził Polaka do życiowej formy, był w absolutnym szoku i nie szczędził pochwał nie tylko swojemu zawodnikowi, ale całej drużynie.

Przeczytaj także: Igrzyska 2026: Kacper Tomasiak z DRUGIM medalem IO! Do srebra dołożył brąz!

To jest kosmos. Naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć. Myślałem, że drugi raz czegoś takiego nie przeżyjemy. On jest niesamowity – mówił dla Eurosportu Maciusiak. Trener podkreślił, jak wielką pracę wykonał Tomasiak, dziękując jednocześnie całemu środowisku. – Wielkie dzięki dla całych skoków narciarskich za taką pracę, jaką wykonał. Jest po prostu gościem, który rozwala system! – ekscytował się trener.

Kluczowa zmiana i decyzja w sprawie duetów

Maciej Maciusiak w rozmowie z Eurosportem zdradził, że jeszcze dzień wcześniej w skokach Tomasiaka pojawiały się błędy. Kluczem do sukcesu było wyeliminowanie ich w najważniejszym momencie. Poprawa była widoczna gołym okiem i dała upragniony medal.

Wczoraj były błędy, timing był spóźniony. Ale dzisiaj to było już bardzo dobre skakanie! – analizował Maciusiak.

Zobacz też: Kamil Stoch nie hamował się po drugim medalu Kacpra Tomasiaka! Ale słowa mistrza!

Szkoleniowiec uchylił również rąbka tajemnicy w sprawie składu na niedzielny konkurs duetów. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, wszystko wskazuje na to, że ponownie zobaczymy w akcji bohatera ostatnich dni.

Mamy jeszcze czas do jutra na podjęcie decyzji, kto wystartuje w konkursie duetów. Jutro zrobimy sobie dzień wolny i wszystko przeanalizujemy, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to Kacper z Pawłem Wąskiem – zdradził Maciusiak.

MACIEJ MACIUSIAK AŻ NIE MOŻE W TO UWIERZYĆ. PIĘKNIE O TOMASIAKU, Z ŻALEM O POTĘŻNYM HEJCIE
Kacper Tomasiak - tak dorastał do srebra
Galeria zdjęć 40
Przeczytaj także:
Kacper Tomasiak na gorąco po drugim medalu olimpijskim. Szczere słowa o stresie…
"Leć Adam, leć!". Co wiesz o Adamie Małyszu? Rozwiąż popkulturowy quiz o słynnym skoczku
Pytanie 1 z 10
Kto z rodziny Adama Małysza również był skoczkiem narciarskim?
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
Kacper Tomasiak
MACIEJ MACIUSIAK