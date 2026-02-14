Trener Maciej Maciusiak jest zachwycony drugim medalem Kacpra Tomasiaka, nazywając jego osiągnięcie "kosmosem".

Szkoleniowiec zdradził, że kluczem do sukcesu było wyeliminowanie błędów w skokach Tomasiaka w decydującym momencie.

Maciusiak uchylił rąbka tajemnicy na temat składu na konkurs duetów, wskazując na ponowny występ Tomasiaka.

Chcesz poznać pełne emocji wypowiedzi trenera i szczegóły planów na przyszłość? Przeczytaj cały artykuł!

Trener w siódmym niebie. "Gość, który rozwala system!"

Reakcja Macieja Maciusiaka po brązowym medalu Kacpra Tomasiaka mówiła wszystko. Szkoleniowiec, który doprowadził Polaka do życiowej formy, był w absolutnym szoku i nie szczędził pochwał nie tylko swojemu zawodnikowi, ale całej drużynie.

Przeczytaj także: Igrzyska 2026: Kacper Tomasiak z DRUGIM medalem IO! Do srebra dołożył brąz!

– To jest kosmos. Naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć. Myślałem, że drugi raz czegoś takiego nie przeżyjemy. On jest niesamowity – mówił dla Eurosportu Maciusiak. Trener podkreślił, jak wielką pracę wykonał Tomasiak, dziękując jednocześnie całemu środowisku. – Wielkie dzięki dla całych skoków narciarskich za taką pracę, jaką wykonał. Jest po prostu gościem, który rozwala system! – ekscytował się trener.

Kluczowa zmiana i decyzja w sprawie duetów

Maciej Maciusiak w rozmowie z Eurosportem zdradził, że jeszcze dzień wcześniej w skokach Tomasiaka pojawiały się błędy. Kluczem do sukcesu było wyeliminowanie ich w najważniejszym momencie. Poprawa była widoczna gołym okiem i dała upragniony medal.

– Wczoraj były błędy, timing był spóźniony. Ale dzisiaj to było już bardzo dobre skakanie! – analizował Maciusiak.

Zobacz też: Kamil Stoch nie hamował się po drugim medalu Kacpra Tomasiaka! Ale słowa mistrza!

Szkoleniowiec uchylił również rąbka tajemnicy w sprawie składu na niedzielny konkurs duetów. Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, wszystko wskazuje na to, że ponownie zobaczymy w akcji bohatera ostatnich dni.

– Mamy jeszcze czas do jutra na podjęcie decyzji, kto wystartuje w konkursie duetów. Jutro zrobimy sobie dzień wolny i wszystko przeanalizujemy, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to Kacper z Pawłem Wąskiem – zdradził Maciusiak.

MACIEJ MACIUSIAK AŻ NIE MOŻE W TO UWIERZYĆ. PIĘKNIE O TOMASIAKU, Z ŻALEM O POTĘŻNYM HEJCIE

40