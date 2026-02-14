Igrzyska 2026: Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Tomasiak, Stoch i Wąsek walczą o medal na dużej skoczni!

Igrzyska 2026. Skoki dzisiaj: Konkurs na dużej skoczni 14.02 - wyniki na żywo:

23. Paweł Wąsek - 129,5 m (133,6 pkt)

30. Kamil Stoch - 126,5 m (127,1 pkt)

38. Kacper Tomasiak - 133 m (141,8 pkt)

Na żywo IO 2026: Konkurs na dużej skoczni w Predazzo Daniel Tschofenig męczył się na skoczni normalnej, męczył się przez 2 dni treningów, a w konkursie pofrunął 132,5 m! Jest na 6. miejscu tuż za Embacherem! Philipp Raimund też za Tomasiakiem! 131 metrów w lepszych warunkach, "dopiero" 8. miejsce Niemca, tuż przed Wąskiem! Jan Hoerl daleko, ale nie wyprzedzi Sundala! 134,5 m w dobrych warunkach... Austriak o 0,1 pkt za Tomasiakiem! Przeciętny skok Felixa Hoffmanna, ale w przeciwieństwie do kilku mocnych rywali będzie w drugiej serii. 19. miejsce ex aequo z Aigro po lądowaniu na 126. metrze. Bardzo dobry skok Stephana Embachera! 133 m w ładnym stylu i Austriak jest na 4. miejscu, 0,3 pkt za Zografskim! Fatalnie Stefan Kraft! 121,5 m i odpada już po 1. serii! Już teraz jest dopiero 28.! I już ostatnia "10"! 136 metrów Kristoffera Eriksena Sundala! Norweg o 3,2 pkt przed Tomasiakiem! Ale Władimir Zografski też świetnie! 133,5 m w nieco lepszych warunkach i 2. miejsce dla Bułgara! Traci tylko 2,5 pkt do Tomasiaka! Do tego najwyższe noty - 55,5 pkt - i Polak nowym liderem z notą 141,8 pkt! PIĘKNIE KACPER TOMASIAK! 133 METRY! Na belce Kacper Tomasiak... Broniący tytułu Marius Lindvik dopiero 21. po skoku na 123 m! Czwarty w kolejce do awansu! Naoki Nakamura poniżej oczekiwań - dopiero 12. miejsce po skoku na 126 m. Trochę dalej Johann Andre Forfang - 128,5 m. Dostał najwyższe jak na razie noty (55 pkt) i zajął 4. miejsce, tuż za Wąskiem! 127 metrów skoczył Valentin Foubert, jak zwykle w dobrym stylu. 6. miejsce tuż za Wellingerem. Słabiutki skok Timiego Zajca! Tylko 123 m i Giovanni Bresadola cieszy się z awansu, a Słoweniec raczej odpada już po pierwszej serii. Jest dopiero 6. w kolejce do awansu! Pius Paschke miał problemy na tej skoczni, ale w najważniejszym momencie uzyskał 125 m. Mimo to jest dopiero 14., o 0,2 pkt za Aigro, który wszedł do drugiej serii! Dobry skok Gregora Deschwandena, brązowego medalisty z normalnej skoczni! 129,5 m przy rekompensacie 7 pkt za wiatr... Jest 4. o 0,5 pkt za Wąskiem! Wracamy do rywalizacji, na górze jeszcze 20 skoczków! Wyniki po 30 z 50 skoczków: 1. Ilja Miziernych - 137 pkt

2. Antti Aalto - 136,1 pkt

3. Paweł Wąsek - 133,6 pkt

4. Andreas Wellinger - 130,5 pkt

5. Tate Frantz - 129,8 pkt

...

7. Kamil Stoch - 127,1 pkt Solidny skok Stocha na 126,5 m! Liczyliśmy na nieco więcej, ale przy prędkości na progu gorszej o nawet 1 km/h od rywali trudno o coś więcej... A na belce już Kamil Stoch w ostatnim indywidualnym starcie na IO w karierze! Słabszy skok Jasona Colby'ego - 123,5 m. Dopiero 14. miejsce! Z awansu ucieszył się Vilho Palosaari. Niko Kytosaho również skoczył 127 m, ale w gorszym stylu, przez co zajął 6. miejsce. 127 metrów Andreasa Wellingera i pewny awans do drugiej serii. Obecnie jest 4., za Pawłem Wąskiem. Bardzo dobry skok Anttiego Aalto! 131 m i drugie miejsce, tylko 0,9 pkt za Miziernychem! 124,5 metra wracającego po kontuzji Arttiego Aigro. Estończyk na 7. miejscu, Bickner z awansem. Gorszy skok Sandro Hauswirtha - 127 m i w zdecydowanie gorszym stylu. Szwajcar zajął 4. miejsce i awansował do drugiej serii. Brawo! Paweł Wąsek skacze 129,5 m z obniżonego rozbiegu w ładnym stylu! Są 18 od sędziów i jest 2. miejsce ze stratą 3,4 pkt do Miziernycha! A teraz pierwszy z Polaków - Paweł Wąsek! Kevin Bickner skoczył 126,5 m z dwóch belek niżej... Dało mu to 3. miejsce tuż za rodakiem Frantzem, który awansował do drugiej serii! 119 metrów Romana Koudelki z niższej belki i dopiero 14. miejsce, Miziernych już w drugiej serii. A jury błyskawicznie reaguje - rozbieg obniżono do 15. belki. Kazach z trudem lądował w okolicach rozmiaru skoczni, ale oczywiście i tak obejmuje prowadzenie z notą 137 pkt! CO ZA SKOK! ILJA MIZIERNYCH Z KAZACHSTANU HUKNĄŁ 140,5 METRA! Naprawdę dobry skok Daniła Wasiljewa z Kazachstanu! 131,5 metra, ale tylko +2,5 pkt za wiatr... Kazach wyprzedza Kapustika na 4. miejscu o 0,1 pkt! 128 metrów Alexa Insama i Włoch wskakuje na 6. miejsce tuż przed Ipcioglu. Niezły skok Felixa Trunza - 127 metrów. Szwajcar na 7. miejscu, za Ipcioglu, a przed Songiem. Ładny skok Giovanniego Bresadoli na 130,5 m i teraz to Włoch jest na 3. miejscu! Hektor Kapustik ze Słowacji błyszczał w Predazzo na treningach i potwierdza to w konkursie! 131,5 m, ale niestety niskie noty... Słowak na 3. miejscu z notą 121,2 pkt! Jewhen Marusiak skoczył 124,5 m w kiepskim stylu i zajął 7. miejsce po 14 skokach. Piękny skok Tate'a Frantza na 133 m! +6,8 pkt za wiatr, noty po 18 - Amerykanin prowadzi z notą 129,8 pkt i tak naprawdę może się już szykować do drugiej serii! Witalij Kaliniczenko skoczył 120,5 m i teraz to on jest 7. przed Boyd-Clowesem. Mackenzie Boyd-Clowes po igrzyskach kończy karierę i wygląda na to, że już teraz oddał swój ostatni skok. Uzyskał 119,5 m i ciężko myśleć o awansie do drugiej serii. Słabszy skok Enzo Milesiego - 122,5 m i dopiero 6. miejsce po 10 skokach. Vilho Palosaari jako pierwszy przeskoczył 130 metrów - uzyskał dokładnie 131 m! Prowadzi i to chyba musi dać drugą serię... Jules Chervet jeszcze dalej - 128,5 m! Francuz prowadzi z przewagą 4,1 pkt nad Ipcioglu. Dobry skok Fatiha Ardy Ipcioglu na 127,5 m! Jak zwykle w jego przypadku można mieć zastrzeżenia do stylu, co odbiło się na notach, ale Turek i tak prowadzi z notą 115 pkt! Rumun Daniel Andrei Cacina na 3. miejscu po skoku na 117 m. Zdecydowanie lepiej Estończyk Kaimar Vagul! 125 metrów w nieco gorszych warunkach od Songa i przegrał z Chińczykiem zaledwie o 0,7 pkt! Słabsze skoki Mihnei Alexandru Spulbera i Muhammeda Aliego Bedira. Rumun uzyskał 99,5 m, a Turek 110 m. Zajęli dwa ostatnie miejsca. Chińczyk Qiwu Song był jednym z bohaterów konkursu na skoczni normalnej, gdzie wszedł do drugiej serii, a teraz może to powtórzyć! Skoczył 127,5 m, dostał 3 pkt rekompensaty za wiatr w plecy. Prowadzi z notą 113,1 pkt. Słaby skok reprezentanta gospodarzy, tylko 115 metrów na otwarcie konkursu. 18:45 Zaczynamy indywidualny konkurs ZIO 2026 na dużej skoczni! Włoch Francesco Cecon rusza z 17. belki. Przypomnijmy - początek konkursu o 18:45! 18:14 IO 2026: Kacpra Tomasiaka stać na medal?! Odpalił w serii próbnej! Znakomite wieści z zakończonej właśnie serii próbnej! Witamy w relacji na żywo z olimpijskiego konkursu indywidualnego skoczków na dużej skoczni w Predazzo (HS141)! W gronie 50 zawodników są 3 Polacy - Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Początek walki o medale o godzinie 18:45, wcześniej o 17:30 ma rozpocząć się seria próbna.

Odśwież relację

Dopiero co Kacper Tomasiak uszczęśliwił w poniedziałek (9 lutego) całą Polskę, a już dzisiaj - 14 lutego - czeka nas kolejna walka skoczków o medale igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Tym razem na dużej skoczni w Predazzo (HS141), na której zaprezentuje się 50 zawodników. Wśród nich srebrny na mniejszym obiekcie Tomasiak, a także Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Niestety, oficjalne treningi na większym obiekcie nie napawają nas aż takim optymizmem, jak na normalnej skoczni.

IO 2026: Skoki dzisiaj Predazzo na żywo

W 6 oficjalnych seriach treningowych najlepiej z polskich skoczków prezentował się... najsłabszy wcześniej Stoch (38. na skoczni K-98)! Biorąc pod uwagę wszystkie treningi, był 10. najlepszym zawodnikiem. Nieco gorzej skakał 13. Wąsek, a spore problemy z dużą skocznią w Predazzo miał Tomasiak, który był dopiero 24. skoczkiem treningów. W tym kontekście trudno liczyć na walkę Polaków o medal, ale ich pojedyncze skoki były naprawdę obiecujące! Za głównych faworytów ostatniej indywidualnej rywalizacji skoczków na ZIO 2026 uchodzą przede wszystkim Słoweniec Domen Prevc, Austriak Jan Hoerl i Japończycy Ren Nikaido oraz Ryoyu Kobayashi. Czy komuś uda nawiązać się z nimi walkę? Postara się o to m.in. mistrz z normalnego obiektu, Niemiec Philipp Raimund, a my trzymamy oczywiście kciuki za jak najlepszy występ Biało-Czerwonych. Już o godzinie 17:30 początek serii próbnej, a o 18:45 ma się rozpocząć pierwsza seria konkursowa!