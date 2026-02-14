IO 2026: Starty Polaków w sobotę, 14.02. Kolejne dwa medale dla Polski? Jest szansa

Czy doczekamy się kolejnych medali na igrzyskach olimpijskich 2026 Mediolan-Cortina d'Ampezzo?

W sobotę, 14 lutego zobaczymy na trasach, skoczniach, lodowiskach kolejnych Biało-czerwonych

Jest duża szansa na zdobycie dwóch kolejnych medali dla Polski

IO 2026: Damian Żurek sięgnie po medal na 500 metrów?

Po piątkowej euforii związanej ze srebrnym medalem Władimira Semirunnija, polska kadra nie zwalnia tempa. Sobota, 14 lutego, może okazać się najbardziej udanym dniem dla Biało-Czerwonych podczas igrzysk we Włoszech. Oczy kibiców zwrócone będą na tor łyżwiarski w Mediolanie oraz skocznię w Predazzo. Atmosfera w polskiej ekipie jest znakomita, a sukces Semirunnija na 10 000 metrów dodał wiatru w żagle pozostałym reprezentantom. Teraz do głosu dochodzą specjaliści od sprintu i latania.

O godzinie 17:00 w hali w Mediolanie rozpoczną się zmagania panczenistów na najkrótszym dystansie. Głównym kandydatem do podium jest Damian Żurek. 26-latek z Tomaszowa Mazowieckiego jest w życiowej formie, co potwierdził już w środę, zajmując 4. miejsce na 1000 m. Do brązu zabrakło mu wówczas bolesnych 0,07 s.

Dziś Żurek wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 m. W Pucharze Świata ustępuje tylko genialnemu Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi. Co ważne, Polak udowodnił, że Stolz jest do pokonania – wygrał z nim dwukrotnie w próbie generalnej przed igrzyskami w niemieckim Inzell. Oprócz Żurka, na torze zobaczymy Marka Kanię i Piotra Michalskiego.

Damian Żurek oświadczył się przepięknej łyżwiarce. Zdjęcia Karoliny Bosiek z plaży rozpalają zmysły. Co za kształty!

14

Tomasiak, Stoch i Wąsek powalczą na dużej skoczni

Wieczorem, o godzinie 18:45, emocje przeniosą się do Predazzo. Na dużej skoczni wystąpi trzech Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek.

Tomasiak, 19-letnia sensacja tych igrzysk i srebrny medalista z normalnego obiektu, zapowiada walkę o kolejny krążek. Jednak uwagę ekspertów przykuł Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski, po nieudanym starcie na mniejszej skoczni, odżył na dużym obiekcie. W czwartkowych i piątkowych treningach plasował się w ścisłej czołówce (4. i 5. miejsca), co daje nadzieję na piękny, być może medalowy akcent w jego bogatej karierze.

Kacper Tomasiak nie zawsze był taki spokojny. Nam mówi o tym, z czym ma największe problemy

21

Starty Polaków na IO 2026 – sobota, 14 lutego 2026

12:00 – biegi narciarskie, sztafeta 4x7,5 km kobiet, FINAŁ (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

14:45 – biathlon, sprint na 7,5 km km kobiet, FINAŁ (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

17:00 – łyżwiarstwo szybkie, 500 m mężczyzn, FINAŁ (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

18:45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, FINAŁ (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

20:15 – short track, 1500 m mężczyzn, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21:01 – short track, 1000 m kobiet, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

21:49 – short track, 1500 m mężczyzn, półfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

22:35 – short track, 1500 m mężczyzn, finał B (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

22:42 – short track, 1500 m mężczyzn, FINAŁ A (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)