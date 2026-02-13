Niepokojące wieści z IO o Kacprze Tomasiaku! Problemy polskiego medalisty

Kacper Tomasiak był bohaterem konkursu igrzysk Mediolan-Cortina 2026 na skoczni normalnej (HS107), ale to już historia. Olimpijska rywalizacja przeniosła się na większy obiekt HS141, na którym w sobotę odbędzie się kolejny indywidualny konkurs o medale. W czwartek (12 lutego) skoczkowie po raz pierwszy zaprezentowali się na dużej skoczni w Predazzo, a oficjalne treningi nie poszły po myśli Tomasiaka.

Igrzyska 2026: Kamil Stoch odpalił na dużej skoczni! Zadyszka Kacpra Tomasiaka

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

IO 2026: Niepokojące wieści o Kacprze Tomasiaku przed walką o medale

Wicemistrz olimpijski z normalnej skoczni męczył się na większym obiekcie. W czwartkowych seriach miał dopiero 37., 16. i 17. notę po skokach na odległość 114 metrów, 128 m i 127,5 m. Przypomnijmy, że punkt K dużej skoczni w Predazzo wyznaczono właśnie na 128. metrze. Jeszcze więcej o problemach Tomasiaka mówi zestawienie podsumowujące wszystkie 3 treningi, jakie przygotował Adam Bucholz ze Skijumping.pl.

Polski bohater ZIO 2026 był dopiero 28. zawodnikiem dnia, patrząc na wszystkie oddane skoki! Zdecydowanie lepiej wypadli 9. Kamil Stoch i 16. Paweł Wąsek. Problemów z przejściem na większy obiekt nie miał także mistrz ze skoczni normalnej, Niemiec Philipp Raimund:

1. Jan Hoerl (Austria) - średnia nota 97,4 pkt (oddał tylko 1 z 3 skoków)

2. Ren Nikaido (Japonia) - 92,1 pkt (oddał 2 skoki)

3. Domen Prevc (Słowenia) - 86 pkt

4. Philipp Raimund (Niemcy) - 83,1 pkt

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 81,3 pkt

...

9. Kamil Stoch (Polska) - 75,3 pkt

16. Paweł Wąsek (Polska) - 72,6 pkt

28. Kacper Tomasiak (Polska) - 66,1 pkt

Był tuż za Tomasiakiem, mówi po polsku i zakochał się w Polce! Oto cały Gregor Deschwanden

To spora różnica względem skoczni normalnej. Na niej Tomasiak od pierwszego skoku nie wypadał z czołówki - był 5. zawodnikiem pierwszych trzech treningów, a w kolejnych dwóch skakał na tyle dobrze, że zrezygnował z ostatniej treningowej próby. W sumie był 4. najlepszym skoczkiem treningów na K-98 i moc potwierdził później w konkursie, zostając najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk w historii.

Po pierwszych skokach na dużym obiekcie trudno spodziewać się podobnej walki. Wierzymy jednak, że była to chwilowa zadyszka Tomasiaka i potwierdzi on wysoką formę także na większej skoczni. Już w piątek (13 lutego) kolejne, ostatnie treningi przed sobotnim konkursem o medale. Transmisja zmagań skoczków na IO w Eurosporcie i platformie HBO Max.