Niepokojące wieści z IO o Kacprze Tomasiaku! Problemy polskiego medalisty

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-02-13 8:03

Srebrny medal Kacpra Tomasiaka na skoczni normalnej uszczęśliwił całą Polskę, ale skoczkowie przenieśli się już na trwających igrzyskach na większy obiekt. Za nimi pierwsze oficjalne skoki przed sobotnim konkursem. Niepokojąco słabo wypadł w nich 19-letni polski skoczek, który dostarczył nam już tyle radości! A że olimpijskie treningi mają znaczenie, udowodnił przecież sam Tomasiak na normalnej skoczni.

Kacper Tomasiak na IO

i

Autor: Matthias Schrader/ Associated Press Kacper Tomasiak na IO

Kacper Tomasiak był bohaterem konkursu igrzysk Mediolan-Cortina 2026 na skoczni normalnej (HS107), ale to już historia. Olimpijska rywalizacja przeniosła się na większy obiekt HS141, na którym w sobotę odbędzie się kolejny indywidualny konkurs o medale. W czwartek (12 lutego) skoczkowie po raz pierwszy zaprezentowali się na dużej skoczni w Predazzo, a oficjalne treningi nie poszły po myśli Tomasiaka.

Igrzyska 2026: Kamil Stoch odpalił na dużej skoczni! Zadyszka Kacpra Tomasiaka

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch

IO 2026: Niepokojące wieści o Kacprze Tomasiaku przed walką o medale

Wicemistrz olimpijski z normalnej skoczni męczył się na większym obiekcie. W czwartkowych seriach miał dopiero 37., 16. i 17. notę po skokach na odległość 114 metrów, 128 m i 127,5 m. Przypomnijmy, że punkt K dużej skoczni w Predazzo wyznaczono właśnie na 128. metrze. Jeszcze więcej o problemach Tomasiaka mówi zestawienie podsumowujące wszystkie 3 treningi, jakie przygotował Adam Bucholz ze Skijumping.pl.

Polski bohater ZIO 2026 był dopiero 28. zawodnikiem dnia, patrząc na wszystkie oddane skoki! Zdecydowanie lepiej wypadli 9. Kamil Stoch i 16. Paweł Wąsek. Problemów z przejściem na większy obiekt nie miał także mistrz ze skoczni normalnej, Niemiec Philipp Raimund:

  • 1. Jan Hoerl (Austria) - średnia nota 97,4 pkt (oddał tylko 1 z 3 skoków)
  • 2. Ren Nikaido (Japonia) - 92,1 pkt (oddał 2 skoki)
  • 3. Domen Prevc (Słowenia) - 86 pkt
  • 4. Philipp Raimund (Niemcy) - 83,1 pkt
  • 5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 81,3 pkt
  • ...
  • 9. Kamil Stoch (Polska) - 75,3 pkt
  • 16. Paweł Wąsek (Polska) - 72,6 pkt
  • 28. Kacper Tomasiak (Polska) - 66,1 pkt

Był tuż za Tomasiakiem, mówi po polsku i zakochał się w Polce! Oto cały Gregor Deschwanden

To spora różnica względem skoczni normalnej. Na niej Tomasiak od pierwszego skoku nie wypadał z czołówki - był 5. zawodnikiem pierwszych trzech treningów, a w kolejnych dwóch skakał na tyle dobrze, że zrezygnował z ostatniej treningowej próby. W sumie był 4. najlepszym skoczkiem treningów na K-98 i moc potwierdził później w konkursie, zostając najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk w historii.

Po pierwszych skokach na dużym obiekcie trudno spodziewać się podobnej walki. Wierzymy jednak, że była to chwilowa zadyszka Tomasiaka i potwierdzi on wysoką formę także na większej skoczni. Już w piątek (13 lutego) kolejne, ostatnie treningi przed sobotnim konkursem o medale. Transmisja zmagań skoczków na IO w Eurosporcie i platformie HBO Max.

Super Sport SE Google News
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
SKOKI NARCIARSKIE
Kacper Tomasiak
ZIMOWE IGRZYSKA