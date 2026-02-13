Igrzyska Olimpijskie 2026: Starty Polaków w piątek, 13.02. Terminarz na 7. dzień ZIO 2026

Reprezentacja Polski na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina 2026 pozostaje na razie z jednym medalem wywalczonym przez Kacpra Tomasiaka, ale w piątek (13 lutego) może się to zmienić! Na torze do łyżwiarstwa szybkiego odbędzie się medalowa rywalizacja na 10000 metrów mężczyzn, a jednym z faworytów jest Władimir Semirunnij. Urodzony w Rosji reprezentant Polski przyjechał na igrzyska po medal i tego nie ukrywa. Dzisiaj ma szansę spełnić marzenia i uszczęśliwić całą Polskę!

Igrzyska Olimpijskie 2026 - terminarz. Plan startów ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Igrzyska 2026: Starty Polaków w piątek 13.02.2026

Rywalizacja panczenistów o medale rozpocznie się o 16:00. Będzie to główny punkt 7. dnia igrzysk dla polskich kibiców, ale już wcześniej na olimpijskich arenach zaprezentują się reprezentanci Polski. O medale powalczą m.in. biegacze narciarscy i biathloniści, jednak Polakom trudno będzie o sukces w tych dyscyplinach. Poza Semirunnijem spore emocje w piątek wzbudzi ostatni trening Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska przed sobotnim konkursem na dużej skoczni. W finale łyżwiarzy figurowych zaprezentuje się z kolei Władimir Samojłow.

Oto terminarz ZIO 2026 w piątek, 13 lutego, z uwzględnieniem Polaków:

09:00: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening

09:00: Kombinacja norweska – Skocznia duża, 1. oficjalny trening (Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor A (Kanada vs Stany Zjednoczone)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor B (Wielka Brytania vs Włochy)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor C (Chiny vs Norwegia)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor D (Szwajcaria vs Czechy)

10:00: Snowboard – Snowboard cross kobiet, 1. przejazd kwalifikacyjny

10:55: Snowboard – Snowboard cross kobiet, 2. przejazd kwalifikacyjny

11:45: Bobsleje – Monobob kobiet, oficjalny trening (Linda Weiszewski)

11:45: Biegi narciarskie – Bieg na 10 km stylem dowolnym mężczyzn – Konkurencja medalowa (Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga)

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Finlandia vs Szwecja)

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Włochy vs Słowacja)

13:30: Snowboard – Snowboard cross kobiet, 1/8 finału

14:00: Biathlon – Sprint na 10 km mężczyzn – Konkurencja medalowa (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

14:03: Snowboard – Snowboard cross kobiet, ćwierćfinały

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor A (Dania vs Szwecja)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor B (Chiny vs Szwajcaria)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor C (Stany Zjednoczone vs Kanada)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor D (Wielka Brytania vs Korea)

14:24: Snowboard – Snowboard cross kobiet, półfinały

14:41: Snowboard – Snowboard cross kobiet, finały – Konkurencja medalowa

16:00: Skeleton – Kobiety, ślizg 1

16:00: Łyżwiarstwo szybkie – 10000 m mężczyzn – Konkurencja medalowa (Władimir Semirunnij)

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Francja vs Czechy)

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, ćwierćfinały (Czechy vs Szwecja)

17:48: Skeleton – Kobiety, ślizg 2

18:30: Skoki narciarskie – Skocznia duża mężczyzn - 2. oficjalny trening (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)

19:00: Łyżwiarstwo figurowe – Soliści - program dowolny – Konkurencja medalowa (Władimir Samojłow)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor A (Szwajcaria vs Chiny)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor B (Czechy vs Norwegia)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor C (Niemcy vs Włochy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor D (Kanada vs Szwecja)

19:30: Skeleton – Mężczyźni, ślizg 3

19:30: Snowboard – Halfpipe mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

21:05: Skeleton – Mężczyźni, ślizg 4 – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Kanada vs Szwajcaria)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, ćwierćfinały (USA vs Włochy)

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 15 W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? 1924 1956 1972 Następne pytanie