Gorzkie słowa polskich saneczkarek wywołały burzę! Ministerstwo sportu reaguje!

Polskie saneczkarki Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska, mimo dobrego wyniku na igrzyskach, skrytykowały warunki przygotowań.

Zawodniczki wskazały na przestarzały sprzęt i brak wsparcia, co wywołało falę oburzenia wśród kibiców.

Ministerstwo Sportu i Turystyki reaguje, oferując stypendia i komentując kwestię toru saneczkowego.

Polska osada w składzie Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zajęła bardzo dobre szóste miejsce w rywalizacji dwójek. Po olimpijskim występie naszych saneczkarek wybuchł skandal, gdy rozgoryczone zawodniczki w strefie wywiadów wylały żale na warunki, w jakich przyszło przygotowywać się do startu w igrzyskach i rywalizować z najlepszymi.

– Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? – nie kryła rozgoryczenia Nikola Domowicz. - Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył – podsumowała gorzko.

Ministerstwo Sportu reaguje na gorzkie słowa saneczkarek

Te pełne żalu słowa wywołały prawdziwą burzę na internetowych forach. Kibice nie kryli oburzenia. Na całe zamieszanie zareagowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. W wydanym komunikacie zapowiedziało, że Nikoli Domowicz i Dominiki Piwkowskiej zostanie przyznane na 18 miesięcy stypendium sportowe w wysokości 9 371,7 zł miesięcznie, co da łączną kwotę ponad 168 tys. zł. Są też informacje, co z budową toru saneczkowego w Karpaczu. Poniżej cały komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W związku z informacjami dotyczącymi finansowania kadry narodowej Polski w saneczkarstwie, podkreślamy, że dla Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnienie jak najlepszych warunków przygotowań polskim sportowcom jest najważniejsze. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki rozmawiał na ten temat w czwartek w wiosce olimpijskiej z zawodnikami i trenerem kadry. Ministerstwo pozostaje w bieżącym kontakcie z polskimi związkami sportowymi w sportach zimowych, których reprezentanci uzyskali kwalifikacje olimpijskie. MSiT odpowiadało na wszystkie zapotrzebowania zgłaszane przez władze poszczególnych związków podczas spotkań, które odbywały się regularnie przed rozpoczęciem XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Zgodnie z zapowiedziami i oczekiwaniami środowiska sportowego przyspieszyliśmy publikację programu olimpijskiego. Nabór wniosków rozpoczął się 12 grudnia 2025 roku. Ministerstwo w ramach programu olimpijskiego w 2026 roku przyznało 1,5 mln zł dofinansowania dla Polskiego Związku Sportów Saneczkowych (PZSSan). Umowa z PZSSan została podpisana 27 stycznia 2026 roku. Łączna kwota wsparcia udzielonego ze strony ministerstwa dla PZSSan w latach 2023–2026 wynosi 7,5 mln zł, w tym 938 tys. przeznaczono na zakup sprzętu sportowego. Decyzje finansowe podejmowane przez Związek powinny uwzględniać potrzeby zawodniczek i zawodników oraz sztabu szkoleniowego, w szczególności w obszarach przygotowania sportowego, sprzętu oraz startów międzynarodowych. Doceniając wielki sukces Nikoli Domowicz i Dominiki Piwkowskiej, informujemy, że każdej z zawodniczek zostanie przyznane na 18 miesięcy stypendium sportowe w wysokości 9 371,7 zł miesięcznie, co da łączną kwotę ponad 168 tys. zł. Wniosek dotyczący budowy toru saneczkowego w Karpaczu jest na etapie oceny merytorycznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Po zakończeniu tego procesu, co nastąpi w najbliższym czasie, przekażemy decyzję w sprawie wnioskowanego dofinansowania pierwszej tego typu budowy w Polsce.

