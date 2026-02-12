Skandal na IO! Polki jechały na skrzypiącym, starym sprzęcie. Rozgoryczone słowa po sukcesie

Mateusz Sobiecki
2026-02-12 11:24

Szóste miejsce w historycznym debiucie. Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zapisały się na kartach polskiego saneczkarstwa, walcząc w pierwszej w historii olimpijskiej rywalizacji dwójek kobiet. W Cortinie triumfowały gospodynie, a Polki – mimo awansu w drugim ślizgu – nie ukrywały rozgoryczenia, wskazując na fatalny stan techniczny swoich sanek.

Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska

i

Autor: Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska/ Instagram Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska
  • Wielki sukces Polek na igrzyskach olimpijskich w saneczkarstwie
  • Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zajęły szóste miejsce w debiutanckim starcie
  • Niestety, okazuje się, że Polki jeżdżą na tak starym sprzęcie, że nie ma szans na odnoszenie sukcesów

IO 2026: Świetny wynik Polek! Szóste miejsce w debiucie

Na torze w Cortinie d'Ampezzo rozdano pierwsze w historii medale olimpijskie w dwójkach kobiet. Polska osada w składzie Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zajęła przyzwoitą, szóstą lokatę. Jednak to, co działo się w strefie wywiadów, przyćmiło sam wynik sportowy. Biało-Czerwone wylały morze żalu na warunki, w jakich przyszło im rywalizować z najlepszymi.

Konkurs stał pod znakiem dominacji gospodyń. Złoto wywalczyły Włoszki Andrea Voetter i Marion Oberhofer, które były najszybsze w obu ślizgach. Podium uzupełniły Niemki (Eitberger/Matschina) oraz Austriaczki (Egle/Kipp), które mimo prowadzenia w Pucharze Świata musiały zadowolić się brązem.

Polki straciły do zwyciężczyń blisko dwie sekundy (1,952 s). Choć po pierwszym przejeździe były ósme i w drugim zdołały awansować o dwie pozycje (w stawce 11 duetów), ich radość z olimpijskiego występu została zgaszona przez problemy sprzętowe.

Sukces Polek na starym, zdezelowanym sprzęcie
Galeria zdjęć 18

Sprzęt Polek tak stary, że skrzypi!

W rozmowach z mediami Domowicz i Piwkowska nie przebierały w słowach. Okazuje się, że Polki rywalizują na sprzęcie, który lata świetności ma już dawno za sobą.

– Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? – pytały retorycznie polskie zawodniczki cytowane przez Interia.pl..

Problem wydaje się systemowy. Saneczkarki zwróciły uwagę na brak sponsorów i stagnację w Polskim Związku Sportów Saneczkowych. Ich zdaniem, bez gruntownych zmian personalnych i finansowych, dystans do światowej czołówki będzie się tylko powiększał.

– Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył – podsumowały gorzko reprezentantki Polski cytowane przez Interia.pl.

Występ Domowicz i Piwkowskiej pokazał, że mimo braku nowoczesnego zaplecza, potencjał sportowy wciąż istnieje. Pytanie brzmi, czy ich apel zostanie usłyszany przez decydentów polskiego sportu.

