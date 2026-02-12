Główny trener fińskich skoczków, Igor Medved, został odesłany z igrzysk olimpijskich z powodu naruszenia zasad.

Fiński Komitet Olimpijski potwierdził, że powodem było spożywanie alkoholu, mimo że zdarzyło się to w czasie wolnym trenera.

Medved przeprosił, a jego przyszłość w kadrze zostanie rozstrzygnięta po igrzyskach.

Dowiedz się więcej o tym skandalu i jego konsekwencjach dla fińskiej drużyny!

"Chodzi o sprawy związane z alkoholem"

Fiński Komitet Olimpijski w oficjalnym komunikacie poinformował o usunięciu Igora Medveda z wioski olimpijskiej z powodu naruszenia wewnętrznych zasad i wartości reprezentacji. Janne Hänninen, szef fińskiej ekipy olimpijskiej, w rozmowie z portalem yle.fi nie pozostawił wątpliwości co do charakteru przewinienia.

- Chodzi o sprawy związane z używaniem alkoholu. Stało się to podczas jego wolnego czasu. Teraz najważniejsze to zapewnić sportowcom i sztabowi spokój ducha - przyznał Hänninen w komunikacie prasowym.

Przeczytaj także: Igrzyska 2026: Dramat Damiana Żurka na 1000 m! 0,07 sekundy do medalu

W rozmowie telefonicznej z portalem potwierdził te doniesienia, dodając, że do incydentu doszło w czasie wolnym trenera, a nie podczas pełnienia obowiązków służbowych, na przykład na skoczni. Mimo to reakcja władz była natychmiastowa. Decyzja została podjęta wspólnie przez Komitet Olimpijski oraz Fiński Związek Narciarski, który jest formalnym pracodawcą szkoleniowca.

Trener przeprasza i prosi o spokój dla kadry

Sam zainteresowany wydał krótkie oświadczenie, w którym wyraził głęboki żal z powodu swojego zachowania. Igor Medved przeprosił całe środowisko fińskich skoków i poprosił o niekomentowanie sprawy, aby zapewnić zawodnikom spokój przed kolejnymi startami.

- Chcę przeprosić całą fińską drużynę, sportowców, a także fanów. Mam nadzieję, że zespół będzie miał spokój, aby skoncentrować się na zawodach i kontynuować dobrą pracę - oświadczył Medved za pośrednictwem komitetu.

Zobacz też: Lindsey Vonn pokazała się po koszmarnym wypadku na IO! Przeszła trzy operacje [ZDJĘCIA]

W związku z całym zamieszaniem odwołano czwartkową konferencję prasową z udziałem fińskiej kadry skoczków.

Przyszłość Medveda pod znakiem zapytania

Dyrektor Fińskiego Związku Narciarskiego, Marleena Valtasola, poinformowała, że przyszłość Igora Medveda jako głównego trenera reprezentacji będzie przedmiotem dyskusji dopiero po zakończeniu igrzysk.

- Podjęliśmy teraz decyzję, że Medved nie weźmie udziału w igrzyskach. Inne sprawy zostaną z nim omówione po olimpiadzie. Teraz najważniejsze jest uspokojenie koncentracji sportowców i uspokojenie sytuacji także dla Igora - stwierdziła Valtasola w rozmowie z yle.fi.

Na czas pozostałych konkursów olimpijskich odpowiedzialność za kadrę przejął tymczasowy sztab. Głównym trenerem został Lasse Moilanen, którego wspierać będą Ossi-Pekka Valta (trener kobiecej kadry) oraz Petter Kukkonen, dyrektor sportowy związku.