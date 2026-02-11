Igrzyska 2026: Dramat Damiana Żurka na 1000 m! 0,07 sekundy do medalu

Finał ZIO 2026 w łyżwiarstwie szybkim na 1000 m - wyniki:

1. Jordan Stolz (USA) - 1:06,28 s

2. Jenning de Boo (Holandia) - 1:06,78 s

3. Zhongyan Ning (Chiny) - 1:07,34 s

4. Damian Żurek (Polska) - 1:07,41 s

5. Joep Wennemars (Holandia) - 1:07,58 s

...

23. Marek Kania - 1:09,58 s

25. Piotr Michalski - 1:10,02 s

IO 2026: 1000 m mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim - Damian Żurek, Piotr Michalski i Marek Kania walczą o medale Witamy w relacji na żywo z finału IO Mediolan-Cortina 2026 w łyżwiarstwie szybkim na 1000 metrów mężczyzn! W stawce 30 zawodników walczących o medale są Polacy: Damian Żurek, Piotr Michalski i Marek Kania. Początek olimpijskiej rywalizacji już o godzinie 18:30! 18:20 Już za 10 minut początek zawodów! Przypomnijmy, że na torze zaprezentuje się 15 par, a Damian Żurek pojedzie w tej ostatniej. Po 8 parach będzie 15-20 min przerwy na równanie toru. Właśnie w ósmej wystąpi pierwszy z Polaków - Marek Kania. 18:30 Zaczynamy walkę o medale! W pierwszej "parze" wystąpi tylko Włoch - Francesco Betti. Na drugim torze nie ma rywala. 1. para Betti uzyskał czas 1:10,18. Do niego będziemy odnosić kolejnych zawodników. 2. para Anders Johnson z Kanady i Daniel Milagros z Hiszpanii stworzyli pierwszą pełną parę. Lepszy okazał się Kanadyjczyk i wygrał z czasem 1:09,54, obejmując prowadzenie. Warto zaznaczyć, że ci najmocniejsi zawodnicy są rozstawieni w drugiej połowie stawki. Oznacza to, że teoretycznie dopiero po równaniu toru powinna rozpocząć się prawdziwa walka o medale. 3. para David la Rue z Kanady wygrał w tej parze z najlepszym czasem 1:09,31. Japończyk Morishige zaczął mocno, ale osłabł i dojechał na metę z 3. czasem. 4. para Najmocniejsza na razie para. Koreańczyk Kyung-Min Koo prowadzi teraz z czasem 1:08,53. Norweg Bjorn Magnussen na 3. miejscu. 5. para To było ciekawe starcie - doświadczony Laurent Dubreuil z Kanady kontra reprezentant gospodarzy Daniele di Stefano. Włoch okazał się lepszy na samej mecie z czasem 1:08,17! Kanadyjczyk gorszy o zaledwie 0,04 sekundy! 6. para Zbliżamy się do pierwszego Polaka - w ósmej parze. Teraz na starcie reprezentujący Węgry Min-Seok Kim i Japończyk Kazuya Yamada. 6. para Kim z Węgier lepszy z czasem 1:08,59, który daje mu już teraz dopiero 4. miejsce. Japończyk wypadł jeszcze gorzej. 7. para Ostatnia para przed Markiem Kanią! Niemiec Moritz Klein kontra Belg Mathias Voste. 7. para Pierwszy dziś falstart! Na szczęście jeden nie oznacza żadnych konsekwencji, dopiero drugi oznacza dyskwalifikację. 7. para Obaj panczeniści wjechali na metę z czasem 1:09,19. O wyniku zdecyduje fotofinisz, ale nie ma to znaczenia dla czołówki. 7. para Klein nieznacznie lepszy i zajął 5. miejsce. 8. para Zaczynają się polskie emocje! Marek Kania na torze, a jego rywalem Niemiec Hendrik Dombek. 8. para Polak z zewnętrznego toru otworzył z czasem 16,23! 8. para Kapitalny wynik Polaka po 600 metrach! 8. para Zmęczony Kania - specjalizujący się na 500 m - potknął się na ostatnim wirażu i przegrał z Niemcem. Wpadł na metę ze słabym czasem 1:09,58. Jazda Niemca jest jeszcze analizowana przez sędziów, ale nie ma to znaczenia dla wyniku Polaka. Wyniki po 8 z 15 par: 1. Daniele di Stefano - 1:08,17

2. Laurent Dubreuil - 1:08,21

3. Kyung-Min Koo - 1:08,53

...

12. Marek Kania - 1:09,58 18:58 Teraz zapowiadana przerwa na czyszczenie toru. Wznowienie rywalizacji za 15-20 minut Całkowicie zgadzamy się co do występu pierwszego z Polaków - są perspektywy na koronne 500 m! Ajjjj, Marek Kania z błedami technicznymi, zachwiania i ogromna strata przewagi z pierwszej części dystansu



12. miejscu przed przerwą na czyszczenie lodu, nie będzie to dobry wynik.



Pozytywy są jednak inne. Bardzo szybkie otwarcie, świetnie wytrzymane pierwsze kółko. To są… pic.twitter.com/rjpZJHgMX7 — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 11, 2026 19:14 Zbliżamy się do wznowienia rywalizacji z najmocniejszymi zawodnikami - w tym Piotr Michalski i przede wszystkim Damian Żurek! 19:16 Piotr Michalski już na torze! 9. para Wznawiamy rywalizację - rywalem Polaka będzie Austriak Gabriel Odor. 9. para Falstart w biegu Polaka! Pierwszy bez konsekwencji, drugi będzie oznaczał dyskwalifikację. 9. para To Michalski pospieszył się na starcie... 9. para Ruszyli! Michalski otworzył 200 m z czasem 16,39. 9. para Nie do wiary! Austriak zajechał drogę Polakowi i zepsuł mu bieg... 9. para Austriak pierwszy na mecie, ale prawdopodobnie będzie zdyskwalifikowany. Michalski ze słabiutkim czasem 1:10,02, ale to nie jego wina... Michalski jest rozczarowany, ale trudno się dziwić. 10. para Dwie polskie szanse za nami, a walka o medale zaczyna się na dobre. W tej parze Taiyo Nonomura z Japonii i Kjeld Nuis z Holandii. 10. para Kjeld Nuis nowym liderem z czasem 1:07,65! Japończyk wyraźnie gorszy na 6. miejscu. Mamy potwierdzenie - Austriak Odor został zdyskwalifikowany za zajechanie drogi Piotrowi Michalskiemu. 11. para W tej parze jeden z faworytów dzisiejszej rywalizacji! Joep Wennemars z Holandii kontra Chińczyk Ziwen Lian. 11. para Kolejny incydent na torze, tym razem na ostatniej rundzie! Chińczyk potwornie przeszkodził Holendrowi, a ten i tak prowadzi z czasem 1:07,58! Wściekły Wennemars wylał frustrację w kierunku Chińczyka. Jego nieodpowiedzialna jazda prawdopodobnie pozbawiła Holendra medalu. 12. para Do końca 4 pary! W tej ostatniej pojedzie Damian Żurek. 12. para Chińczyk Zhongyan Ning prowadzi z czasem 1:07,34! Amerykanin Conor McDermott-Mostowy na 6. miejscu. A rodak obecnego lidera - Ziwen Lian - został oczywiście zdyskwalifikowany za zajechanie drogi Holendrowi w 11. biegu. 13. para Emocje rosną! Na starcie Niemiec Finn Sonnekalb oraz Cooper McLeod z USA. 13. para Słabe czasy w tej parze! Niemiec lepszy, ale dopiero na 9. miejscu. 14. para Czas na ostatnie dwie pary! W tej najbliższej pojedzie największy faworyt - Jordan Stolz z USA. W ostatniej nasz Damian Żurek. WAŻNE: Joep Wennemars otrzymał prawo powtórzenia biegu! 14. para Ale na razie wracamy do chyba najmocniejszej pary dzisiejszej rywalizacji! 14. para Jordan Stolz z rekordem olimpijskim 1:06,28! Jenning de Boo na drugim miejscu z czasem 1:06,78! Przed Damianem Żurkiem arcytrudne zadanie. Na 3. miejscu Chińczyk z czasem 1:07,34, a w zanadrzu jeszcze powtórka biegu Wennemarsa... No nic - na igrzyskach trzeba jeździć najmocniej! Dawaj, Damian! 15. para Damian Żurek już na torze! 15. para Ruszyli! 15. para 16,13 na 200 metrach! 15. para Pięknie to wygląda! Drugi czas po 600 m! 15. para NIEEEE! Damian Żurek na czwartym miejscu, 0,07 sekundy za Chińczykiem... Wyniki po 15 parach, przed powtórką Wennemarsa: 1. Jordan Stolz - 1:06,28 s

2. Jenning de Boo - 1:06,78

3. Z hongyan Ning - 1:07,34

hongyan Ning - 1:07,34 4. Damian Żurek - 1:07,41 Wennemars już szykuje się do powtórki. Co ciekawe, nawet bez niej jest na 5. miejscu z niewielką stratą do trzeciego Ninga - 0,24 s. Holender już w stroju na torze. Krótka rozgrzewka i stanie do wyścigu ostatniej szansy. 19:52 Dokładnie 3 minuty i 20 sekund do biegu Wennemarsa! Przypomnijmy - po 600 metrach Damian Żurek miał drugi czas. Niestety, na drugiej rundzie stracił prawie 1,3 sekundy do prowadzącego Stolza... 🇵🇱 DAMIAN ŻUREK NA CZWARTYM MIEJSCU NA 1000 METRÓW‼️



TAK BLISKO, A TAK DALEKO!

Szkoda, że Damian nie jechał z kimś mocniejszym w parze! Czekamy na 500 metrów w sobotę#MilanoCortinaOlympic2026 pic.twitter.com/ZgxnkG5Kre — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 11, 2026 Ważna wiadomość - Piotr Michalski również miał możliwość powtórki, ale zrezygnował z samotnego biegu. Joep Wennemars już gotowy do samotnego biegu o medal IO! 16. bieg Ruszył Holender po marzenia! 16. bieg Zmęczony Holender uzyskał słabszy czas 1:08,46 i nie poprawił 5. miejsca! Znamy medalistów: 1. Jordan Stolz (USA) - 1:06,28 s

2. Jenning de Boo (Holandia) - 1:06,78 s

3. Zhongyan Ning (Chiny) - 1:07,34 s Już oficjalnie - Damian Żurek przegrał brązowy medal o 0,07 s... Cztery lata temu podobną historię przeżył Piotr Michalski. 0.07 SEKUNDY DO MEDALU



Piotr Michalski w Pekinie również na 4. miejscu

Wtedy zabrakło do medalu 0.08 sekund



...#MilanoCortinaOlympic2026 https://t.co/Cxkhfr16ak — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 11, 2026 Kończymy naszą relację na żywo w kiepskich humorach. Dziękujemy naszym panczenistom za walkę, ale medal był tak blisko... To jednak nie koniec igrzysk, przed nami kolejne szanse także w łyżwiarstwie szybkim! Zapraszamy do śledzenia igrzysk na Supersport.se.pl!

Łyżwiarstwo szybkie na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 to dyscyplina budząca wśród polskich kibiców spore nadzieje. Wyniki Polaków w tym sezonie wskazują, że stać ich nawet na kilka medali, a jednym z naszych faworytów jest Damian Żurek. Już dzisiaj (11 lutego) panczenista specjalizujący się w dystansach sprinterskich przystąpi do walki o medale IO na 1000 metrów! I zdaniem ekspertów oraz bukmacherów jest jednym z głównych faworytów do olimpijskiego podium.

IO 2026: Finał na 1000 m w łyżwiarstwie szybkim na żywo

Obok Polaka o złotym medalu myślą przede wszystkim Amerykanin Jordan Stolz, Holender Jenning de Boo i jego rodak Joep Wennemars. Ale na starcie stanie aż 30 zawodników, z których każdy da z siebie wszystko. Oprócz Żurka liczymy także na dobry wynik Piotra Michalskiego i Marka Kani. Oni pojawią się na torze w ósmej i dziewiątej parze, a nasz najlepszy sprinter pojedzie w ostatniej, 15. parze z Estończykiem Martenem Liivem. Czy Żurkowi uda się nawiązać do sukcesu Zbigniewa Bródki z 2014 roku z Soczi? Nasz mistrz olimpijski trzyma mocno kciuki, aby 26-latek stanął na podium IO. Początek finałowej rywalizacji panczenistów na 1000 m o godzinie 18:30!