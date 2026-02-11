Damian Żurek, polski łyżwiarz szybki, rozpoczyna olimpijską rywalizację na torze w Mediolanie.

Dwukrotny mistrz Europy skupia się na technice i detalach, a tor w Mediolanie jest zbliżony do jego miejsca treningowego.

Żurek podkreśla dobrą formę i brak poważnych problemów zdrowotnych, które są kluczowe dla jego występów.

Czy spokój i przygotowanie psychiczne pomogą mu zdobyć medal na igrzyskach?

Najrówniej jeżdżący polski łyżwiarz szybki zimy 2025/2026, stały bywalec podium Pucharu Świata i dwukrotny mistrz Europy, rozpocznie rywalizację olimpijską w środę od dystansu 1000 metrów. Trzy dni później wystartuje w sprincie na 500 metrów.

– Staram się nie pompować niepotrzebnych emocji. To jeszcze nie jest moment na nerwy. Skupiam się na zadaniach, na technice, na detalach, które mogę kontrolować. Wszystko robię krok po kroku i z chłodną głową – podkreśla Damian Żurek.

Damian Żurek jedzie po medal! Zbigniew Bródka analizuje szanse Polaka, ten rywal może mu zagrozić

Damian Żurek: Jestem na wysokim poziomie

Może okazać się, że dużym atutem Polaka będzie tor w Mediolanie, który bardzo przypomina obiekt w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie na co dzień trenuje.

– Czuję się tutaj naprawdę dobrze. Wiraże są praktycznie identyczne jak u nas, promień jest ten sam, więc od pierwszych treningów nie musiałem się niczego uczyć od nowa. Dla sprintera takie niuanse mają ogromne znaczenie – zaznacza. – Treningi tylko to potwierdzają. Widzę po czasach i po odczuciach, że jestem na wysokim poziomie i że forma przyszła dokładnie wtedy, kiedy miała przyjść.

Pola Bełtowska zalana falą hejtu. Prezes PKOl nie wytrzymał. "To niedopuszczalne"

Jest zdrowy, resztę sobie poukłada

W olimpijskim sezonie kluczowe było również zdrowie.

– To dla mnie absolutna podstawa. Na szczęście cały sezon przejechałem bez poważniejszych problemów i mogłem trenować zgodnie z planem. Wiem, że jeśli jestem zdrowy, to resztę potrafię poukładać – mówi Żurek.

Choć to jego drugi olimpijski start, emocje pozostają wyjątkowe.

– Sam fakt bycia tutaj jest ogromnym wyróżnieniem. Jestem dumny, że po raz kolejny mogę reprezentować Polskę, ale też Wojsko Polskie. To zawsze dodaje mi motywacji – dodaje.

Wiara daje moc Kacprowi Tomasiakowi. Kościół w Bielsku-Białej dumny z ministranta po medalu IO!

Polski łyżwiarz chce walczyć o najlepszy wynik na igrzyskach

Jak opowiada najszybszy polski sprinter, ostatnie godziny przed startem to już tylko regeneracja i dopieszczanie szczegółów.

– Trzymamy się planu, który działa. Teraz najważniejsze to odpocząć i zachować świeżość. Nie czuję napięcia, raczej sportową gotowość – mówi.

Rangę igrzysk Żurek stara się sprowadzać do sportowej codzienności.

– Dla mnie zasada jest zawsze taka sama: chcę jeździć szybko i walczyć o jak najlepszy wynik, niezależnie od nazwy zawodów. Puchar Świata, mistrzostwa Europy czy igrzyska – podejście musi być identyczne – zaznacza Żurek, wspierany przez głównego sponsora polskiego łyżwiarstwa, PGE Polską Grupę Energetyczną. – Pomaga mi w tym praca z psychologiem. Wiem, że kluczem jest spokój.

11 lutego – 1000 metrów, dystans wymagający precyzji i kalkulacji. 14 lutego – 500 metrów, czysta walka na prędkość. W sezonie, w którym Damian Żurek regularnie meldował się w ścisłej czołówce, Mediolan nie jest nagrodą, a po prostu kolejnym zadaniem.

– Jestem gotowy – zapewnia.

Damian Żurek to wschodząca gwiazda, tak mówią o nim legendy. Pobiegnie po medal?

14

Polski łyżwiarz Władymir Semirunnij murowanym kandydatem do medalu! Będzie dopingowała mnie moja ukochana!