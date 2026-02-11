Damian Żurek zaczyna walkę na igrzyskach. Ma wielki atut. "Czuję się tutaj naprawdę dobrze"

Paweł Skraba
2026-02-11 16:51

Damian Żurek wejdzie w środę na olimpijski lód już nie jako nowicjusz, ale zawodnik, który dokładnie wie, czego się spodziewać. Po debiucie w Pekinie sprzed czterech lat, igrzyska w Mediolanie są dla niego kolejnym krokiem i to w sezonie, który bez wątpienia można uznać za przełomowy.

Autor: Matthias Schrader/ Associated Press
  • Damian Żurek, polski łyżwiarz szybki, rozpoczyna olimpijską rywalizację na torze w Mediolanie.
  • Dwukrotny mistrz Europy skupia się na technice i detalach, a tor w Mediolanie jest zbliżony do jego miejsca treningowego.
  • Żurek podkreśla dobrą formę i brak poważnych problemów zdrowotnych, które są kluczowe dla jego występów.
  • Czy spokój i przygotowanie psychiczne pomogą mu zdobyć medal na igrzyskach?

Najrówniej jeżdżący polski łyżwiarz szybki zimy 2025/2026, stały bywalec podium Pucharu Świata i dwukrotny mistrz Europy, rozpocznie rywalizację olimpijską w środę od dystansu 1000 metrów. Trzy dni później wystartuje w sprincie na 500 metrów.

Staram się nie pompować niepotrzebnych emocji. To jeszcze nie jest moment na nerwy. Skupiam się na zadaniach, na technice, na detalach, które mogę kontrolować. Wszystko robię krok po kroku i z chłodną głową – podkreśla Damian Żurek.

Damian Żurek: Jestem na wysokim poziomie

Może okazać się, że dużym atutem Polaka będzie tor w Mediolanie, który bardzo przypomina obiekt w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie na co dzień trenuje.

Czuję się tutaj naprawdę dobrze. Wiraże są praktycznie identyczne jak u nas, promień jest ten sam, więc od pierwszych treningów nie musiałem się niczego uczyć od nowa. Dla sprintera takie niuanse mają ogromne znaczenie – zaznacza. – Treningi tylko to potwierdzają. Widzę po czasach i po odczuciach, że jestem na wysokim poziomie i że forma przyszła dokładnie wtedy, kiedy miała przyjść.

Jest zdrowy, resztę sobie poukłada

W olimpijskim sezonie kluczowe było również zdrowie.

To dla mnie absolutna podstawa. Na szczęście cały sezon przejechałem bez poważniejszych problemów i mogłem trenować zgodnie z planem. Wiem, że jeśli jestem zdrowy, to resztę potrafię poukładać – mówi Żurek.

Choć to jego drugi olimpijski start, emocje pozostają wyjątkowe.

Sam fakt bycia tutaj jest ogromnym wyróżnieniem. Jestem dumny, że po raz kolejny mogę reprezentować Polskę, ale też Wojsko Polskie. To zawsze dodaje mi motywacji – dodaje.

Polski łyżwiarz chce walczyć o najlepszy wynik na igrzyskach

Jak opowiada najszybszy polski sprinter, ostatnie godziny przed startem to już tylko regeneracja i dopieszczanie szczegółów.

Trzymamy się planu, który działa. Teraz najważniejsze to odpocząć i zachować świeżość. Nie czuję napięcia, raczej sportową gotowość – mówi.

Rangę igrzysk Żurek stara się sprowadzać do sportowej codzienności.

Dla mnie zasada jest zawsze taka sama: chcę jeździć szybko i walczyć o jak najlepszy wynik, niezależnie od nazwy zawodów. Puchar Świata, mistrzostwa Europy czy igrzyska – podejście musi być identyczne – zaznacza Żurek, wspierany przez głównego sponsora polskiego łyżwiarstwa, PGE Polską Grupę Energetyczną. – Pomaga mi w tym praca z psychologiem. Wiem, że kluczem jest spokój.

11 lutego – 1000 metrów, dystans wymagający precyzji i kalkulacji. 14 lutego – 500 metrów, czysta walka na prędkość. W sezonie, w którym Damian Żurek regularnie meldował się w ścisłej czołówce, Mediolan nie jest nagrodą, a po prostu kolejnym zadaniem.

Jestem gotowy – zapewnia.

