Igrzyska Olimpijskie 2026: Starty Polaków w środę, 11.02. Terminarz na 6. dzień ZIO 2026

Polscy kibice zdążyli już ochłonąć po srebrnym medalu Kacpra Tomasiaka na skoczni normalnej, ale wierzymy, że nie był to jedyny sukces reprezentantów Polski na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina 2026. Spore nadzieje już przed startem najważniejszej imprezy czterolecia wiązaliśmy z występem Polaków w łyżwiarstwie szybkim. Ich forma pozwala wierzyć, że wywalczą nawet więcej niż jeden medal, ale najpierw trzeba otworzyć worek. I mamy nadzieję, że stanie się to już dzisiaj (11 lutego), gdy do rywalizacji na 1000 metrów przystąpi między innymi Damian Żurek! Polak jest jednym z głównych faworytów olimpijskiej rywalizacji.

Igrzyska Olimpijskie 2026 - terminarz. Plan startów ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Igrzyska 2026: Starty Polaków w środę 11.02.2026

Panczeniści - także Piotr Michalski i Marek Kania - wyjdą na tor dopiero o godzinie 18:30, a wcześniej o medale IO rywalizowali inni reprezentanci Polski. Niestety bez większych sukcesów, choć trudno było liczyć na wiele ze strony kombinatorów norweskich. Nieco większe nadzieje dawały biathlonistki, ale najlepsza z Polek w biegu indywidualnym na 15 km Natalia Sidorowicz zajęła 23. miejsce. Mamy nadzieję, że wieczorem będzie lepiej - poza łyżwiarstwem szybkim ciekawie będzie m.in. na torze do saneczkarstwa!

Oto terminarz ZIO 2026 w środę, 11 lutego, z uwzględnieniem Polaków

09:10: Kombinacja norweska – Indywidualnie, Gundersen NH/10km, seria próbna skoków (Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek)

10:00: Kombinacja norweska – Indywidualnie, Gundersen NH/10km, seria konkursowa skoków (Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek)

10:00: Skeleton – Kobiety, oficjalny trening

10:30: Snowboard – Halfpipe kobiet, kwalifikacje

11:00: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach kobiet, 2. kwalifikacje

11:30: Narciarstwo alpejskie – Supergigant mężczyzn – Konkurencja medalowa

12:30: Skeleton – Mężczyźni, oficjalny trening

13:45: Kombinacja norweska – Indywidualnie, Gundersen NH/10km, bieg na 10 km – Konkurencja medalowa (Miłosz Krzempek, Kacper Jarząbek)

14:15: Biathlon – Bieg indywidualny na 15 km kobiet – Konkurencja medalowa (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Anna Mąka, Joanna Jakieła)

14:15: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach kobiet, finały – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Słowacja vs Finlandia)

17:00: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, ślizg 1 (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

17:51: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, ślizg 1 (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

18:30: Łyżwiarstwo szybkie – 1000 m mężczyzn – Konkurencja medalowa (Damian Żurek, Piotr Michalski, Marek Kania)

18:53: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, ślizg 2 – Konkurencja medalowa (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor A (Szwecja vs Włochy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor B (Kanada vs Niemcy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor C (Czechy vs Stany Zjednoczone)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor D (Chiny vs Wielka Brytania)

19:30: Łyżwiarstwo figurowe – Pary taneczne - taniec dowolny – Konkurencja medalowa

19:30: Snowboard – Halfpipe mężczyzn, kwalifikacje

19:44: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, ślizg 2 – Konkurencja medalowa (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Szwecja vs Włochy)