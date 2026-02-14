Władimir Semirunnij, rosyjski łyżwiarz szybki, zdobył srebro dla Polski, co wywołało falę krytyki w rosyjskich mediach.

Prorządowe rosyjskie media oskarżają Semirunnija o "zdradę Rosji", szydząc z jego decyzji i polskiego obywatelstwa.

Dziennikarze porównują go do historycznego zdrajcy, zarzucając mu hipokryzję i bezcelowość jego działań.

Sprawdź, jak rosyjskie media wykorzystują tę historię do podsycania antypolskich nastrojów i ataku na sportowca.

Najostrzej o srebrnym medalu reprezentanta Polski pisze Telekanal 78, serwis prorządowej telewizji z St. Petersburga. Nie może łyżwiarzowi darować, że uciekł z Rosji, której tak wiele - zdaniem portalu - zawdzięcza.

"Zdrada Rosji i zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego w hełmie kosmity: historia „złego faceta” Władimira Semirunnijego" - tytułuje swoją relację portal. "Władimir Semirunnij, lider rosyjskiej reprezentacji łyżwiarstwa szybkiego, potajemnie uciekł do Polski, potępił SWO (Specjalną Operację Wojskową, red.), nauczył się hymnu narodowego, otrzymał nowy paszport i właśnie zdobył pierwszy medal olimpijski dla Polski. Na linię startu stawił się w kasku przypominającym głowę Obcego, jakby celowo kpiąc z dawnej ojczyzny" - zaczyna swój artykuł dziennikarka.

"Rosjanie wciąż pozostają bez medalu na igrzyskach olimpijskich we Włoszech, ale 13 lutego Władimir Semirunnij, „Polak” z rosyjskimi korzeniami i rosyjskim paszportem, wyróżnił się w łyżwiarstwie szybkim. Przed sportowcem jeszcze jeden indywidualny start. Wystartuje w biegu na 1500 metrów. Ale już teraz igrzyska olimpijskie można uznać za sukces, a Polsce gratulujemy udanej kradzieży" - dodaje w szyderczym tonie.

Semierunnij porównany do słynnego zdrajcy

"Jako dziecko Władimir Semirunnij niewiele przypominał księcia Kurbskiego. I nic nie wskazywało na to, że pójdzie w jego ślady. Trenował łyżwiarstwo szybkie na stadionie Junost w Jekaterynburgu" - pisze autorka, porównując łyżwiarza do XVI-wiecznego wojskowego, który zdradził cara i Rosję, przechodząc na stronę Polski.

"Po rozpoczęciu SWO (Specjalnej Operacji Wojskowej, red.) rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni z zawodów międzynarodowych, co bardzo zirytowało ambitnego łyżwiarza szybkiego. Na razie jednak zachował swoje odczucia dla siebie i nie dzielił się nimi z działaczami ani trenerami. W grudniu 2022 roku został mistrzem Rosji seniorów na 5000 metrów, a w styczniu zdobył srebro w wieloboju. Następnie otrzymał tytuł Mistrza Sportu Klasy Międzynarodowej, co natychmiast wpłynęło na wysokość jego świadczeń z rosyjskiego budżetu. Następnie Semirunnij po cichu uciekł, nikomu o tym nie mówiąc" - uderza w łyżwiarza prorządowy rosyjski portal, cytując następnie rozżalonych działaczy, którzy skarżyli się, że Semirunnij o swojej "zdradzie" nie raczył ich wcześniej poinformować.

"Moment nie był przypadkowy. Rosja mogła wprowadzić dwuletnią kwarantannę, podczas której sportowiec byłby zmuszony wycofać się z zawodów. Dlatego ucieczka musiała nastąpić w 2023 roku, aby nawet w najgorszym przypadku mógł wrócić i zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie" - dodaje złośliwie autorka. "Polacy uzgodnili warunki transferu. Semirunnij musiał podpisać specjalny dokument, w którym deklarował, że nie jest sponsorowany przez rosyjskie firmy, nie ma powiązań z armią rosyjską i nie wspiera żadnej specjalnej operacji wojskowej. Zawodnik podpisał wszystko. Zapomniał dodać, że jego treningi od dzieciństwa były finansowane przez rosyjski rząd i podatników, a on sam nie miał żadnych powiązań z armią, ponieważ wybitni sportowcy, nadzieje reprezentacji, korzystają z niewypowiedzianych przywilejów podczas poboru i mobilizacji" - szydzi dziennikarka.

Portal: Dla Polaków był chłopcem na posyłki

"Polacy wykorzystali nowego rekruta, który w pierwszym roku nie mógł nawet startować w zawodach krajowych, jako wygodnego sparingpartnera i chłopca na posyłki(...). W rozmowach z polskimi dziennikarzami łyżwiarz szybki nieustannie emanuje szczerym entuzjazmem. Faktem jest, że aby zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie, musiał koniecznie wyrobić sobie polski paszport. I starał się ze wszystkim nadążać, ucząc się nawet nowego języka, a zwłaszcza jego niektórych aspektów(...). Smutną prawdą jest, że zdrada Semirunnijego była całkowicie bezcelowa i bezsensowna. Mógł uniknąć upokorzeń, upokorzeń i opuszczania treningów, a następnie, wraz z byłymi kolegami z drużyny, spokojnie dostać się na Igrzyska. Być może jego wyniki byłyby jeszcze lepsze. Ale sportowiec wybrał inną, jego zdaniem łatwiejszą drogę" - podsumowuje portal.

