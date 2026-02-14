Igrzyska 2026: Damian Żurek znów czwarty... Tym razem 0,09 sekundy do medalu

Finał ZIO 2026 w łyżwiarstwie szybkim na 500 m - wyniki:

1. Jordan Stolz (USA) - 33,77 s

2. Jenning de Boo (Holandia) - 33,88 s

3. Laurent Dubreuil (Kanada) - 34,26 s

4. Damian Żurek (Polska) - 34,35 s

...

8. Marek Kania (Polska) - 34,48 s

24. Piotr Michalski (Polska) - 35,10 s

24. Piotr Michalski (Polska) - 35,10 s Nie do wiary, tym razem do medalu Polakowi zabrakło 0,09 s... 15. para Słabsze czasy oby zawodników, Damian Żurek znów na 4. miejscu IO... 15. para Już wiemy, że nie będzie polskiego medalu, a do końca jeszcze jedna para. Wataru Morishige z Japonii kontra Norweg Bjorn Magnussen. 14. para Niestety... Damian Żurek 4. z czasem 34,35 s! 14. para 9,65 Żurka po 100 m! 14. para RUSZYLI! 14. para Rywalem Polaka Sebas Diniz z Holandii! 14. para To się dzieje! Damian Żurek już na starcie! Co za czasy! A już za chwilę na torze Damian Żurek! 13. para Jordan Stolz z olimpijskim rekordem 33,79 s, Jenning de Boo drugi - 33,88 s! 13. para Jordan Stolz i Jenning de Boo już ruszyli! 13. para A teraz chyba najważniejsza para dnia - złoty i srebrny medalista na 1000 m znów w jednej parze! 12. para Gao lepszy z czasem 34,47, o 0,01 s wyprzedził na 3. miejscu Marka Kanię! 12. para Emocje rosną, do końca już tylko 4 pary! Teraz na lodzie Koreańczyk Jun-Ho Kim i Chińczyk Tingyu Gao. 11. para Koshkin lepszy, ale z 4. czasem 34,56 s! Kania wciąż trzeci. 11. para Marten Liiv z Estonii i Yevgeniy Koshkin z Kazachstanu zaczęli od falstartu. Wyniki po 10 z 15 par: 1. Laurent Dubreuil - 34,26 s

2. Tatsuya Shinhama - 34,44

3. Marek Kania - 34,46

...

14. Piotr Michalski - 35,10 10. para Dubreuil wyraźnie lepszy z czasem 34,26! Już teraz rekord olimpijski! 10. para I już 10. para - Laurent Dubreuil z Kanady kontra Cooper McLeod reprezentujący USA. Zaczęli od falstartu. 9. para Japończyk wygrał z Polakiem na samej mecie! 9. para Dwa najlepsze czasy, ale to Tatsuya Shinhama szybszy o 0,02 s! Kania drugi z wynikiem 34,48! 9. para Dobre otwarcie Polaka! 9. para A jednak nie będzie przerwy na półmetku rywalizacji! Na lodzie już Marek Kania i jego rywal! 8. para Xue wygrywa z najlepszym czasem 34,66! Japończyk trochę poniżej oczekiwań. 8. para I ostatnia para przed regulaminową przerwą! Japończyk Katsuhiro Kuratsubo kontra Chińczyk Zhiwen Xue, zaczęło się od falstartu. 7. para Przedostatnia para przed przerwą - Ziwen Lian z Chin kontra Cedrick Brunet z Kanady. Lepszy Chińczyk z najszybszym czasem 34,76! 6. para Wennemars lepszy z czasem 34,89, Michalski obecnie 6. z wynikiem 35,10 s. Obaj nie są zadowoleni. 6. para Polak szybszy na 100 m! 6. para Ruszyli! 6. para Przypomnijmy, że obaj panczeniści z tej pary mieli gigantycznego pecha na 1000 m - rywale przeszkodzili im na torze w uzyskaniu dobrego czasu. Jak poradzą sobie na 500 m?! 6. para A teraz pierwsze polskie emocje! Piotr Michalski kontra Joep Wennemars! 5. para Najbardziej wyrównana para! Koreańczyk lepszy na mecie o 0,01 s z najszybszym czasem 34,80! 5. para Rosną emocje, już w następnej parze pierwszy z Polaków! Ale na razie Koreańczyk Kyung-Min Koo i Kanadyjczyk Anders Johnson. 4. para Hiszpan Nil Llop Izquierdo wygrał z czasem 34,86 s. Amerykanin Stoppelmoor wyraźnie słabszy. 4. para I znów falstart, to może być dzisiaj częsty widok. 3. para Rosanelli wyraźnie szybszy z najlepszym czasem 34,82! To naprawdę dobry wynik! 3. para Pierwszy dziś falstart w parze Hendrik Dombek - Jeffrey Rosanelli. Pierwszy taki błąd uchodzi jednak bez konsekwencji, dopiero drugi jest karany. 2. para Na starcie stanęli Niemiec Moritz Klein i Norweg Henrik Fagerli Rukke. Lepszy okazał się ten pierwszy z czasem 35,21 s. 1. para Ignaz Gschwentner jak na samotny bieg wypadł naprawdę nieźle - 36,07 s. Do tego czasu będziemy odnosić resztę sprinterów. 16:59 Zaczynamy! Pierwszy zawodnik już na torze! Największe emocje czekają nas jednak w przedostatniej parze, w której pojedzie Damian Żurek! Później - już po przerwie na czyszczenie toru - w 9. parze zaprezentuje się Marek Kania. Pierwsze polskie emocje czekają nas w 6. parze - Piotr Michalski pojedzie w niej z Holendrem Joepem Wennemarsem i można tu mówić o "parze pechowców". Zarówno Polak, jak i Holender zostali poszkodowani przez swoich rywali podczas rywalizacji na 1000 m, przez co stracili szansę na medal. 16:50 Już za 10 minut początek zawodów! Przypomnijmy, że na torze zaprezentuje się 15 par, choć w pierwszej na lodzie będzie tylko jeden zawodnik, a Damian Żurek pojedzie w przedostatniej. Witamy w relacji na żywo z finału IO Mediolan-Cortina 2026 w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów mężczyzn! W stawce 29 zawodników walczących o medale są Polacy: Damian Żurek, Marek Kania i Piotr Michalski. Początek olimpijskiej rywalizacji już o godzinie 17:00!

Od początku igrzysk Mediolan-Cortina 2026 łyżwiarstwo szybkie budziło spore nadzieje polskich kibiców. I w piątek (13 lutego) Władimir Semirunnij otworzył worek z medalami reprezentacji Polski w tej dyscyplinie! Specjalista od długich dystansów wywalczył srebro na 10000 metrów, a już następnego dnia mamy szansę powiększyć medalowy dorobek. W sobotę, 14 lutego, odbędzie się finał IO na 500 metrów, gdzie Damian Żurek będzie miał szansę poprawić wynik z rywalizacji na 1000 m, którą zakończył na 4. miejscu ze stratą zaledwie 0,07 sekundy do olimpijskiego podium!

IO 2026: Finał na 500 m w łyżwiarstwie szybkim na żywo

Koronnym dystansem najlepszego polskiego sprintera w tym sezonie jest właśnie 500 metrów. Tym razem Żurek pojedzie w przedostatniej, 14. parze, a jego rywalem na lodzie będzie Holender Sebas Diniz. Za głównych rywali Polaka w walce o medale uchodzą jednak złoty i srebrny medalista z dystansu 1000 m - Amerykanin Jordan Stolz i Holender Jenning de Boo. Poza Żurkiem do walki o medal przystąpią także Marek Kania i Piotr Michalski, czyli piąty zawodnik ostatnich igrzysk w Pekinie, gdzie do medalu zabrakło mu 0,03 s... Mamy nadzieję, że dzisiaj szczęście uśmiechnie się do Polski! Początek rywalizacji o medale IO o godzinie 17.