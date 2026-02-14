Życiowy wynik Polki na IO w biathlonie! Kamila Żuk zachwyca nie tylko na nartach [ZDJĘCIA]

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 są trzecimi w karierze Kamili Żuk, ale polska biathlonistka po występach w Pjongczangu i Pekinie dopiero we Włoszech cieszy się z miejsc w czołowej "10". Już w sztafecie mieszanej osiągnęła taki wynik, zajmując z reprezentacją Polski 9. miejsce - tuż za "8" gwarantującą polskim sportowcom stypendium. Ale co nie udało się w sztafecie, Żuk wywalczyła sobie sama na trasie sobotniego sprintu na 7,5 km podczas ZIO 2026!

IO 2026: Życiowy wynik Kamili Żuk w biathlonie

Polka potwierdziła świetną formę biegową, którą zaprezentowała już we wcześniejszych startach na trasie w Anterselvie, a podczas dwóch strzelań zanotowała tylko jedną pomyłkę! Pozwoliło jej to zająć wysokie 8. miejsce - premiowane stypendium i drugie najlepsze w całej karierze! Tylko raz, w sezonie 2018/19, była wyżej, a dokładnie na 6. miejscu w sprincie w Soldier Hollow. Żuk to dwukrotna mistrzyni świata juniorów w biathlonie z 2018 roku, uchodziła za wielki talent, ale ostatnie lata były dla niej trudne. Teraz wróciła do światowej czołówki!

W olimpijskim sprincie do bezbłędnej i zwycięskiej Norweżki Maren Kirkeeide straciła 1:09,3 min. Nawet przy bezbłędnym strzelaniu o medal byłoby Polce bardzo ciężko - druga Francuzka Oceane Michelon przegrała złoto o 3,8 s, a trzecia Lou Jeanmonnot miała na mecie stratę 23,7 s. Żuk była jednak w ścisłej czołówce zawodniczek z błędem na strzelnicy i zajęła bardzo dobrą pozycję przed niedzielnym biegiem na dochodzenie.

W popularnym biegu pościgowym lista startowa jest układana na podstawie wyników sprintu, a zawodniczki ruszają na trasę z zachowaniem różnic czasowych. Kwalifikuje się do niego 60 najlepszych biathlonistów lub biathlonistek. W tym gronie poza 8. Żuk będą także 28. Joanna Jakieła, 41. Natalia Sidorowicz i 45. Anna Mąka. Początek niedzielnej rywalizacji biathlonistek o godzinie 14:45.

Wyniki biegu biathlonistek ZIO 2026 w sprincie na 7,5 km:

1. Maren Kirkeeide (Norwegia) 20.40,8 (0 karnych rund)

2. Oceane Michelon (Francja) strata 3,8 s (0)

3. Lou Jeanmonnot (Francja) 23,7 (1)

4. Milena Todorowa (Bułgaria) 40,0 (1)

5. Lisa Vittozzi (Włochy) 40,6 (0)

6. Suvi Minkkinen (Finlandia) 49,6 (0)

7. Franziska Preuss (Niemcy) 1.00,1 (1)

8. Kamila Żuk (Polska) 1.09,3 (1)

9. Anna Andexer (Austria) 1.09,4 (0)

10. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 1.11,8 (2)

...

28. Joanna Jakieła (Polska) 1.40,2 (2)

41. Natalia Sidorowicz (Polska) 2.10,0 (2)

45. Anna Mąka (Polska) 2.14,4 (2)