Życiowy wynik Polki na IO w biathlonie! Kamila Żuk zachwyca nie tylko na nartach [ZDJĘCIA]

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 są trzecimi w karierze Kamili Żuk, ale polska biathlonistka po występach w Pjongczangu i Pekinie dopiero we Włoszech cieszy się z miejsc w czołowej "10". Już w sztafecie mieszanej osiągnęła taki wynik, zajmując z reprezentacją Polski 9. miejsce - tuż za "8" gwarantującą polskim sportowcom stypendium. Ale co nie udało się w sztafecie, Żuk wywalczyła sobie sama na trasie sobotniego sprintu na 7,5 km podczas ZIO 2026!
IO 2026: Życiowy wynik Kamili Żuk w biathlonie
Polka potwierdziła świetną formę biegową, którą zaprezentowała już we wcześniejszych startach na trasie w Anterselvie, a podczas dwóch strzelań zanotowała tylko jedną pomyłkę! Pozwoliło jej to zająć wysokie 8. miejsce - premiowane stypendium i drugie najlepsze w całej karierze! Tylko raz, w sezonie 2018/19, była wyżej, a dokładnie na 6. miejscu w sprincie w Soldier Hollow. Żuk to dwukrotna mistrzyni świata juniorów w biathlonie z 2018 roku, uchodziła za wielki talent, ale ostatnie lata były dla niej trudne. Teraz wróciła do światowej czołówki!
W olimpijskim sprincie do bezbłędnej i zwycięskiej Norweżki Maren Kirkeeide straciła 1:09,3 min. Nawet przy bezbłędnym strzelaniu o medal byłoby Polce bardzo ciężko - druga Francuzka Oceane Michelon przegrała złoto o 3,8 s, a trzecia Lou Jeanmonnot miała na mecie stratę 23,7 s. Żuk była jednak w ścisłej czołówce zawodniczek z błędem na strzelnicy i zajęła bardzo dobrą pozycję przed niedzielnym biegiem na dochodzenie.
W popularnym biegu pościgowym lista startowa jest układana na podstawie wyników sprintu, a zawodniczki ruszają na trasę z zachowaniem różnic czasowych. Kwalifikuje się do niego 60 najlepszych biathlonistów lub biathlonistek. W tym gronie poza 8. Żuk będą także 28. Joanna Jakieła, 41. Natalia Sidorowicz i 45. Anna Mąka. Początek niedzielnej rywalizacji biathlonistek o godzinie 14:45.
Wyniki biegu biathlonistek ZIO 2026 w sprincie na 7,5 km:
- 1. Maren Kirkeeide (Norwegia) 20.40,8 (0 karnych rund)
- 2. Oceane Michelon (Francja) strata 3,8 s (0)
- 3. Lou Jeanmonnot (Francja) 23,7 (1)
- 4. Milena Todorowa (Bułgaria) 40,0 (1)
- 5. Lisa Vittozzi (Włochy) 40,6 (0)
- 6. Suvi Minkkinen (Finlandia) 49,6 (0)
- 7. Franziska Preuss (Niemcy) 1.00,1 (1)
- 8. Kamila Żuk (Polska) 1.09,3 (1)
- 9. Anna Andexer (Austria) 1.09,4 (0)
- 10. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegia) 1.11,8 (2)
- ...
- 28. Joanna Jakieła (Polska) 1.40,2 (2)
- 41. Natalia Sidorowicz (Polska) 2.10,0 (2)
- 45. Anna Mąka (Polska) 2.14,4 (2)