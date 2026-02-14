Legendarny niemiecki skoczek nie łagodził przekazu na temat Kamila Stocha. O Tomasiaku powiedział więcej

W piątkowych treningach poziom maksymalny, przynajmniej sądząc po zajętym miejscu, osiągnął Kamil Stoch. Skok na odległość 126 metrów dał mu piąte miejsce podczas drugiego treningu. W czwartkowych próbach poleciał raz na odległość 135 metrów, ten skok można uznać nawet za jeden z najlepszych w wykonaniu 39-latka. Co o jego szansach na dużej skoczni sądzi Martin Schmitt? – To na pewno bardzo trudne zadanie dla Kamila, żeby sięgnąć po medal, ale oczywiście jego doświadczenie będzie ogromnym atutem. Dochodzi do tego motywacja związana z ostatnim startem indywidualnym na igrzyskach. W treningach oddawał naprawdę bardzo dobre skoki, więc być może jest gotowy na niespodziankę – powiedział legendarny skoczek, ekspert Eurosportu.

Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim

Od pierwszego skoku z wczuciem się w obiekt męczy się Kacper Tomasiak. Trener Maciusiak po piątkowych treningach powiedział nam, że wybija się "dużo, dużo za wcześnie". Wczoraj skoczył kolejno 120, 126 i 127,5 metra. – Myślę, że dla Kacpra duża skocznia jest większym wyzwaniem niż była normalna (mała) skocznia – uważa Schmitt.

Czy są więc szanse, by młodzian znowu sprawił niespodziankę? – Na dużym obiekcie nie ma jeszcze wystarczającej prędkości w fazie najazdu i odbicia, by realnie myśleć o medalu. Jego mocną stroną jest zdecydowanie odbicie z progu, ma też bardzo ładną technikę. Ale wydaje mi się, że te igrzyska i konkurs na dużej skoczni przyszły dla niego trochę za wcześnie, by walczyć o medal – ocenił fachowym okiem drużynowy mistrz olimpijski z Salt Lake City.

Kto więc zdaniem Schmitta najlepiej może poradzić sobie na tym wymagającym obiekcie i komu on może najlepiej pasować? – Oczywiście Domen Prevc jest w tym sezonie wybitny, szczególnie na dużych skoczniach. To zawodnik, którego trudno kopiować, bo ma swój własny styl i niesamowite umiejętności w fazie lotu. Jest po prostu znakomity – mówi Niemiec. – Myślę, że w Polsce podejście do skoków jest nieco inne niż w Słowenii – bardziej zbliżone do tego, co widzimy w Niemczech czy Austrii. Większy nacisk kładzie się na mocne, dynamiczne odbicie z progu. Oczywiście przy dobrej i płynnej technice, ale główny akcent pada na energię z odbicia, mniej na aerodynamikę w locie – dodał.

Konkurs na dużej skoczni w Predazzo od godz. 18.45. Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.