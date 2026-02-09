Kacper Tomasiak odebrał srebrny medal igrzysk olimpijskich. Niewiarygodne, kto mu go wręczał! [GALERIA]

Kacper Tomasiak odebrał srebrny medal igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo

Polski skoczek otrzymał go z rąk znakomitej polskiej kolarki Mai Włoszczowskiej

Kacper Tomasiak odebrał srebrny medal igrzysk olimpijskich

Kacper Tomasiak oficjalnie odebrał srebrny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia miała wyjątkowy, biało-czerwony akcent, którego nikt się nie spodziewał. W roli dekorującej wystąpiła jedna z najwybitniejszych polskich sportsmenek.

Gdy spiker wyczytał nazwisko polskiego wicemistrza, a Tomasiak wskoczył na drugie miejsce podium, publiczność wiwatowała. Jednak największe poruszenie wywołało pojawienie się osoby wręczającej medale. Była nią Maja Włoszczowska.

Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim, a obecnie członknini MKOl, miała zaszczyt udekorować swojego młodszego kolegę po fachu. Obecność Włoszczowskiej na igrzyskach jest widoczna na każdym kroku – przypomnijmy, że to ona dostąpiła zaszczytu niesienia znicza olimpijskiego podczas ceremonii otwarcia. Teraz symbolicznie przekazała pałeczkę w formie medalu nowemu pokoleniu.

Dawid Kubacki popłakał się po medalu Kacpra Tomasiaka. Wzruszające sceny w studiu Eurosportu! Ogromny sukces Polaka

16

Wzruszenie i szeroki uśmiech Kacpra Tomasiaka po odebraniu medalu

Moment, w którym Włoszczowska zawiesiła ciężki krążek na szyi 19-latka, był przełomowy. Tomasiak, który tuż po konkursie udzielał wywiadów z kamienną twarzą, jakby nie dowierzając w to, co się stało, w końcu "pękł".

Na nagraniach z ceremonii widać, jak Kacper zaczyna się szeroko uśmiechać, a w jego oczach momentalnie pojawiają się łzy.

Widok wzruszonego debiutanta, ściskanego przez legendarną Maję Włoszczowską przy dźwiękach owacji, to obrazek, który z pewnością przejdzie do historii polskiego sportu jako jeden z najbardziej wzruszających momentów igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Pierwszy i oby nie był ostatni!

32