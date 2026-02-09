W poniedziałek lutego 2026 r. na igrzyskach olimpijskich w Predazzo odbędzie się konkurs mężczyzn na normalnej skoczni.

Kacper Tomasiak spisał się bardzo dobrze w ostatnich seriach treningowych przed walką o medale.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się dzisiejsze skoki i przygotuj się na emocjonującą rywalizację o podium!

Powiało optymizmem! Kacper Tomasiak zajął drugie i piąte miejsce w niedzielnych treningach na normalnej skoczni w Predazzo przed poniedziałkowym konkursem olimpijskim. Kamil Stoch był ósmy, 33. i 24., a Paweł Wąsek - 18., 17. i 19. Pierwszą serię treningową wygrał Philipp Raimund. Niemiec skoczył 100 m. Tuż za nim uplasował się Kacper Tomasiak - 98,5 m. Kamil Stoch i Paweł Wąsek uzyskali po 98 m. W drugiej rundzie również najlepszy był Raimund po skoku na 104 m. Tomasiak osiągnął 104,5 m, Wąsek - 100,5 m, a Stoch - 98 m. W niedzielnych treningach startowali wszyscy zawodnicy, ale z udziału w trzeciej serii zrezygnowało pięciu skoczków, w tym Tomasiak. Ostatnią rundę skokiem na 105,5 m wygrał Norweg Marius Lindvik. Wąsek uzyskał 102,5 m, a Stoch - 98 m.

Polacy odpalili na IO! Konkurs jutro, a Tomasiak drugi! Przebudzenie Stocha

Podczas igrzysk nie będą rozgrywane kwalifikacje, gdyż w zawodach uczestniczy po 50 mężczyzn i kobiet. Na poniedziałek zaplanowano rywalizację mężczyzn, natomiast na wtorek konkurs mikstów. Trzy kolejne konkursy: indywidualne kobiet i mężczyzn oraz duetów odbędą się na dużym obiekcie.

Skoki dzisiaj na igrzyskach: W poniedziałek 9.02.2026 konkurs mężczyzn

Na poniedziałek 9 lutego 2026 zaplanowano konkurs mężczyzn na normalnej skoczni. Początek o godzinie 19. Poniżej plan rywalizacji na skoczniach olimpijskich w Predazzo.

Poniedziałek, 09.02.2026

18:00 - Seria próbna mężczyzn HS107

19:00 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS107

Wtorek, 10.02.2026

17:30 - Seria próbna drużyn mieszanych HS107

18:45 - Konkurs drużyn mieszanych HS107

Czwartek, 12.02.2026

17:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

20:00 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Piątek, 13.02.2026

18:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Sobota, 14.02.2026

9:00 - Oficjalny trening kobiet HS141

17:30 - Seria próbna mężczyzn HS141

18:45 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS141

Niedziela, 15.02.2026

11:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

17:30 - Seria próbna kobiet HS141

18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS141

Poniedziałek, 16.02.2026

18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141

19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141