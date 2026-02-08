O której godzinie skoki dzisiaj na igrzyskach? W niedzielę 8 lutego 2026 w Predazzo oficjalne treningi mężczyzn i kobiet!

Skoki dzisiaj na igrzyskach (niedziela, 8 lutego 2026) to oficjalne treningi mężczyzn i kobiet. Za nami pierwsze zmagania o medale na olimpijskiej skoczni w Predazzo. Anna Twardosz zajęła dziesiąte miejsce w olimpijskim konkursie skoków kobiet na normalnym obiekcie Zwyciężyła Norweżka Anna Odine Stroem. Sprawdź, o której skoki dzisiaj na igrzyskach.

O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj?

  • W niedzielę 8 lutego 2026 r. na igrzyskach olimpijskich w Predazzo odbędą się oficjalne treningi.
  • Polscy skoczkowie, w tym Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch, trenowali już na olimpijskim obiekcie.
  • Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się dzisiejsze skoki i przygotuj się na emocjonującą rywalizację o medale!

Anna Twardosz zajęła dziesiąte miejsce w olimpijskim konkursie skoków kobiet na normalnym obiekcie w Predazzo. Zwyciężyła Norweżka Anna Odine Stroem, druga była Słowenka Nika Prevc, a trzecia Japonka Nozomi Maruyama.

Na niedzielę 8 lutego zaplanowano kolejne oficjalne treningi. Kacper Tomasiak był najlepszy z polskich skoczków narciarskich podczas pierwszych treningów na normalnym obiekcie w Predazzo, gdzie odbędą się olimpijskie konkursy. Gorzej prezentowali się Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Z obiektem zapoznały się też Anna Twardosz i Pola Bełtowska. W czwartek przeprowadzono trzy serie treningowe. Pierwszą wygrał Austriak Stefan Kraft (103 m), drugą - Niemiec Felix Hoffmann (102,5 m), a trzecią - Norweg Kristoffer Eriksen Sundal (102 m).

Kacper Tomasiak zajął kolejno siódme, 11., i dziewiąte miejsce. Uzyskał 97 m, 100,5 m i 98,5 m. Wąsek był 12., 10. i 22. Osiągnął 97,5 m, 99 m i 99,5 m. Natomiast Stoch był 29., 24. i 28. Trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 94,5 m, 92 m i 94,5 m. Na starcie nie pojawili się Słoweńcy, w tym lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Domen Prevc. W czwartkowym treningu nie uczestniczyli też Włosi i Estończyk Artti Aigro.

Igrzyska 2026: Gwiazda skoków rezygnuje z występu! Kibice nie będą zadowoleni

Podczas igrzysk nie będą rozgrywane kwalifikacje, gdyż w zawodach uczestniczy po 50 mężczyzn i kobiet. Na poniedziałek zaplanowano rywalizację mężczyzn, natomiast na wtorek konkurs mikstów. Trzy kolejne konkursy: indywidualne kobiet i mężczyzn oraz duetów odbędą się na dużym obiekcie.

Skoki dzisiaj na igrzyskach: W niedzielę 8.02.2026 oficjalne treningi

Na niedzielę 8 lutego 2026 zaplanowano oficjalne treningi kobiet i mężczyzn. Początek oficjalnego treningu kobiet o godzinie 16.30. Oficjalny trening mężczyzn zacznie się o godzinie 19. Poniżej plan rywalizacji na skoczniach olimpijskich w Predazzo.

Sobota, 07.02.2026

  • 17:45 - Seria próbna kobiet HS107
  • 18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS107

Niedziela, 08.02.2026

  • 16:30 - Oficjalny trening kobiet HS107
  • 19:00 - Oficjalny trening mężczyzn HS107

Poniedziałek, 09.02.2026

  • 18:00 - Seria próbna mężczyzn HS107
  • 19:00 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS107

Wtorek, 10.02.2026

  • 17:30 - Seria próbna drużyn mieszanych HS107
  • 18:45 - Konkurs drużyn mieszanych HS107

Czwartek, 12.02.2026

  • 17:00 - Oficjalny trening kobiet HS141
  • 20:00 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Piątek, 13.02.2026

  • 18:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141

Sobota, 14.02.2026

  • 9:00 - Oficjalny trening kobiet HS141
  • 17:30 - Seria próbna mężczyzn HS141
  • 18:45 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS141

Niedziela, 15.02.2026

  • 11:30 - Oficjalny trening mężczyzn HS141
  • 17:30 - Seria próbna kobiet HS141
  • 18:45 - Konkurs indywidualny kobiet HS141

Poniedziałek, 16.02.2026

  • 18:00 - Seria próbna duetów mężczyzn HS141
  • 19:00 - Konkurs duetów mężczyzn HS141
