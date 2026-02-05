Igrzyska 2026: Pierwsze skoki za Polakami! Męczarnie Stocha, udany powrót Wąska

Dzień przed ceremonią otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 skoczkowie rozpoczęli olimpijską rywalizację na skoczni normalnej w Predazzo (HS107). W trzech oficjalnych treningach wzięło udział 42 z 50 zawodników - bez Włochów Francesco Cecona, Giovanniego Bresadoli i Aleksa Insama; bez Słoweńców Timiego Zajca, Anze Laniska i Domena Prevca; bez Japończyka Naokiego Nakamury i Estończyka Arttiego Aigro, który kilka godzin wcześniej ogłosił, że całkowicie rezygnuje ze startu na skoczni normalnej i skupia się na dojściu do sprawności przed większym obiektem. Treningu nie odpuścili Polacy - Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Jak im poszło?

Udany powrót Wąska, męczarnie Stocha w pierwszych skokach na igrzyskach

Najlepiej z polskich skoczków w czwartkowych treningach wypadł ten najwyżej sklasyfikowany w Pucharze Świata. Tomasiak skakał kolejno 100,5 m, 98,5 m i 97 m, co dało mu odpowiednio 7., 11. i 9. miejsce. Były to jego pierwsze oficjalne skoki od 3 tygodni, gdy zniknął po PŚ w Sapporo. Jeszcze dłużej, od Zakopanego, trenował Wąsek, który naprawdę solidnie przywitał się z olimpijską skocznią. Skoki na odległość 99 m, 99,5 m i 97,5 m przyniosły mu kolejno 12., 10. i 22. wynik serii. Gorzej było niestety w przypadku Stocha.

Trzykrotny mistrz olimpijski występujący ostatni raz na igrzyskach ani razu nie doskoczył do punktu K wyznaczonego na 98. metrze. Stoch był na treningu 29., 24. i 28., i to przy kilku mocnych nieobecnych - na czele z dominującym Prevcem - co oznacza, że z takimi skokami byłby na granicy czołowej "30". Uzyskał 92 m i dwukrotnie 94,5 m.

A kto wypadł w czwartek najlepiej? Zdecydowanie duet Kristoffer Eriksen Sundal i Felix Hoffmann. Norweg był kolejno 4., 3. i 1., z kolei Niemiec 3., 1. i 2. tuż za Sundalem. Fantastycznie skakał też Fin Vilho Palosaari, który w tym sezonie nie zdobył jeszcze punktów PŚ, a w olimpijskim treningu był najpierw 25., by później wygrać i uzyskać trzecią notę!

Wyniki I treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS107) 05.02.2026:

1. Stefan Kraft (Austria) - 103 m (81,1 pkt)

2. Philipp Raimund (Niemcy) - 103 m (80,9 pkt)

3. Felix Hoffmann (Niemcy) - 102 m (78,4 pkt)

4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 102 m (78,3 pkt)

5. Marius Lindvik (Norwegia) - 99,5 m (77,3 pkt)

...

7. Kacper Tomasiak (Polska) - 100,5 m (76,9 pkt)

12. Paweł Wąsek (Polska) - 99 m (73,6 pkt)

29. Kamil Stoch (Polska) - 92 m (64,8 pkt)

Wyniki II treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS107) 05.02.2026:

1. Vilho Palosaari (Finlandia) - 100 m (69,7 pkt)

1. Felix Hoffmann (Niemcy) - 102,5 m (69,7 pkt)

3. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 103 m (69,6 pkt)

4. Stephan Embacher (Austria) - 102,5 m (69,5 pkt)

5. Jan Hoerl (Austria) - 101,5 m (69 pkt)

...

10. Paweł Wąsek (Polska) - 99,5 m (65,7 pkt)

11. Kacper Tomasiak (Polska) - 98,5 m (65,6 pkt)

24. Kamil Stoch (Polska) - 94,5 m (59,1 pkt)

Wyniki III treningu ZIO Mediolan-Cortina 2026 (HS107) 05.02.2026:

1. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 102 m (74,6 pkt)

2. Felix Hoffmann (Niemcy) - 103 m (73,9 pkt)

3. Vilho Palosaari (Finlandia) - 103,5 m (72,4 pkt)

4. Stephan Embacher (Austria) - 102 m (71,2 pkt)

5. Valentin Foubert (Francja) - 100,5 m (70,7 pkt)

...

9. Kacper Tomasiak (Polska) - 97 m (69,7 pkt)

22. Paweł Wąsek (Polska) - 97,5 m (59,9 pkt)

28. Kamil Stoch (Polska) - 94,5 m (55,9 pkt)

Wcześniej odbyły się też 3 treningi skoczkiń. Anna Twardosz była 18., 20. i 27. w stawce wszystkich 50 zawodniczek, a Pola Bełtowska miała 47. i dwukrotnie 43. wynik serii. Główna faworytka Nika Prevc dwukrotnie była najlepsza i raz druga - tylko za Austriaczką Lisą Eder.

