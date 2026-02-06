Igrzyska 2026: Starty Polaków w piątek, 6.02. Terminarz na pierwszy dzień ZIO 2026

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie rozpoczynają się w piątek, 6 lutego, a głównym punktem pierwszego dnia igrzysk tradycyjnie będzie oficjalna ceremonia otwarcia. Rywalizacja na olimpijskich arenach trwa już tak naprawdę od środy i to także w skokach narciarskich, gdzie w czwartek odbyły się pierwsze oficjalne treningi przed zawodami na normalnej skoczni w Predazzo. Ale to nie polscy skoczkowie będą w piątek głównymi bohaterami. Na skoczni pojawią się tylko ich koleżanki - Anna Twardosz i Pola Bełtowska - które z samego rana o godzinie 9 wezmą udział w drugim oficjalnym treningu przed sobotnim konkursem. A pierwszymi reprezentantami Polski w walce o medale będą łyżwiarze figurowi!

ZIO Mediolan-Cortina 2026: Starty Polaków w piątek, 6.02.2026

Pierwszego dnia igrzysk Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz Jekaterina Kurakowa rozpoczną zmagania Biało-Czerwonych w zawodach drużynowych. Ta konkurencja zakończy się w niedzielę i wtedy zostaną rozdane medale. Jest szczególnie ważna dla pary Dowhal/Kulesza - jeśli Polska nie zakwalifikuje się do dalszej fazy, po tym występie zakończą oni udział w igrzyskach, bo nie posiadają kwalifikacji do zmagań o medale w swojej konkurencji.

Oto plan startów na ZIO 2026 w piątek, 6 lutego, z uwzględnieniem Polaków:

09:00: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet - 2. oficjalny trening (Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

09:55: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - pary taneczne - taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

10:00: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, oficjalny trening (Mateusz Sochowicz)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 5 - tor B (Szwecja vs Wielka Brytania)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 5 - tor C (Włochy vs Szwajcaria)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 5 - tor D (Stany Zjednoczone vs Kanada)

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd kobiet - 2. oficjalny trening (Maryna Gąsienica-Daniel)

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd mężczyzn - 3. oficjalny trening

11:35: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - pary sportowe - program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Francja vs Japonia)

13:35: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - solistki - program krótki (Jekaterina Kurakowa)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor A (Czechy vs Stany Zjednoczone)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor B (Włochy vs Estonia)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor C (Korea vs Wielka Brytania)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor D (Szwecja vs Norwegia)

14:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Czechy vs Szwajcaria)

20:00: Ceremonia otwarcia

Wyjątkowa ceremonia otwarcia rozpocznie igrzyska

O godzinie 20 na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie rozpocznie się główna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech. W ceremonii otwarcia wystąpi ponad 1300 osób z 27 krajów. Główna część wydarzenia odbędzie się na stadionie San Siro, ale mniejsze uroczystości będą zorganizowane też w Cortinie d’Ampezzo, Livigno i Predazzo.

Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby sportowcy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.

Na trybunach zasiądą dziesiątki głów państw i inni ważni politycy, w tym prezydent RP Karol Nawrocki, wiceprezydent USA J.D. Vance czy amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze – jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo