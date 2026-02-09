Tak wyglądał Kamil Stoch po odpadnięciu z IO! Mamy zdjęcia prosto z Predazzo [GALERIA]

Kamil Stoch pożegnał się z konkursem indywidualnym na skoczni normalnej w Predazzo

Poniedziałkowy wieczór w Predazzo miał być świętem polskich skoków, a stał się momentem głębokiego rozczarowania. Kamil Stoch, dla którego są to ostatnie igrzyska w karierze, pożegnał się z rywalizacją na normalnym obiekcie w stylu, na jaki nie zasłużył. Jego reakcja na zeskoku mówiła wszystko.

Trzykrotny mistrz olimpijski oddał skok, który nie dał mu nadziei na walkę o czołowe lokaty. Odległość była zbyt krótka, a noty sędziowskie nie mogły uratować sytuacji. Ostatecznie Polak został sklasyfikowany na 38. miejscu, co oznaczało brak awansu do drugiej serii.

Jednak nawet w chwili tak bolesnej porażki, Stoch zachował się jak prawdziwy mistrz. Widok smutnego Kamila Stocha to obrazek, którego polscy fani nie chcieli oglądać, zwłaszcza wiedząc, że to jego pożegnalny sezon. Warto jednak pamiętać, że przed Polakiem jeszcze rywalizacja na dużej skoczni. Tam Stoch będzie chciał zmazać plamę z poniedziałkowego występu i pożegnać się z igrzyskami z podniesionym czołem.