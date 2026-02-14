IO 2026: Kacpra Tomasiaka stać na medal! Odpalił w serii próbnej!

Kacper Tomasiak po zdobyciu srebrnego medalu ZIO 2026 na skoczni normalnej naturalnie uchodził za największą polską nadzieję na dobry wynik także na większym obiekcie. Ten optymizm nieco zgasł po oficjalnych treningach, które odbyły się na skoczni w Predazzo (HS141) w czwartek i piątek. 19-latek męczył się na nich tak, że na papierze był najgorszym z Polaków! Biorąc pod uwagę wszystkie 6 skoków treningowych, miał dopiero 24. notę w stawce 50 zawodników. Przełamanie nadeszło jednak w dniu konkursu!

Igrzyska 2026: Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Tomasiak, Stoch i Wąsek walczą o medal na dużej skoczni!

IO 2026: Kacper Tomasiak odpalił w serii próbnej!

Przed walką o medale zaplanowaną na 18:45, o godzinie 17:30 rozpoczęła się seria próbna. Wystąpiło w niej 49 z 50 zawodników - tylko Timi Zajc zrezygnował z próby generalnej przed olimpijskim konkursem. I rozgrywana w zupełnie innych warunkach seria - przy padającym deszczu, wpływającym na rozbieg - przyniosła ciekawe rozstrzygnięcia. Najważniejsze z polskiej perspektywy jest 3. miejsce Tomasiaka po najlepszym ze wszystkich skoków na dużej skoczni w Predazzo!

Wicemistrz olimpijski z normalnego obiektu po raz pierwszy przeskoczył 130 metrów na skoczni K-128. Skok na 133 metry z 17. belki dał mu sporo radości tuż przed konkursem. Jeszcze lepiej wypadli Domen Prevc i Ren Nikaido, którzy skoczyli odpowiednio 132 i 131 m, ale z niższej belki i uzyskali noty o 5 pkt lepsze od Polaka. Tuż za nim uplasował się Ryoyu Kobayashi (128 m), a kolejne dobre skoki w Predazzo oddali 10. Paweł Wąsek (131,5 m, 18. belka) i 14. Kamil Stoch (129 m, 18. belka). Wierzymy, że w konkursie będzie jeszcze lepiej!

Domen Prevc najlepszy w serii próbnej, Kacper Tomasiak trzeci! Początek konkursu #MilanoCortina2026 na dużej skoczni o 18:45! #skijumpingfamily Pełne wyniki: https://t.co/yp7IFdxXfZ pic.twitter.com/qjh9lPFytW— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) February 14, 2026