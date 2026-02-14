Kamil Stoch nie hamował się po drugim medalu Kacpra Tomasiaka! Ale słowa mistrza!

W najśmielszych snach nie zakładaliśmy takiego scenariusza przed startem igrzysk! Kacper Tomasiak przyjechał do Włoch jako 14. zawodnik Pucharu Świata bez żadnego podium, a wyjedzie z nich jako dwukrotny medalista olimpijski! Do srebra na skoczni normalnej 19-letni diament z Polski dołożył jeszcze bardziej niespodziewany brąz na większym obiekcie HS141! Po czwartkowych i piątkowych treningach było sporo obaw o jego występ, tymczasem w dniu konkursu Tomasiak zgrał się z nietypową skocznią w Predazzo i najpierw błysnął w serii próbnej, a później potwierdził to w konkursie.

Igrzyska 2026: Kacper Tomasiak z DRUGIM medalem IO! Do srebra dołożył brąz!

Podobnie jak na skoczni normalnej, Tomasiak był po pierwszej serii na 4. miejscu. Tym razem tracił do podium więcej niż wtedy, ale nie przeszkodziło mu to w skutecznym ataku po medal! Fenomenalny skok na 138,5 metra przy gorszej próbie trzeciego na półmetku Kristoffera Eriksena Sundala oznaczał drugi medal Polaka na ZIO 2026. Będący przed nim Domen Prevc i Ren Nikaido obronili się przed atakiem Tomasiaka, ale dla nas i tak brązowy 19-latek jest największym bohaterem dnia.

Będący wciąż juniorem polski skoczek już teraz nawiązał do osiągnięć Adama Małysza i Kamila Stocha, zdobywając dwa medale na jednych igrzyskach. I to wszystko w ostatnim indywidualnym olimpijskim występie Stocha, który być może właśnie dzisiaj oddał swój ostatni skok na IO. Wydaje się, że to Paweł Wąsek jest bliżej miejsca w składzie na poniedziałkowy konkurs duetów, ale nie przeszkodziło to 38-latkowi w radości z sukcesu Tomasiaka.

Adam Małysz w euforii po drugim medalu Tomasiaka! Padły słowa o piciu z trenerem!

- Kacper pisze piękną historię. Bynajmniej nie wchodzi w czyjeś buty, tylko zakłada swoje. Nowiutkie, świeże, bo ma jeszcze przed sobą, daj panie Boże, mnóstwo kariery. I mam nadzieję, że takie wyniki jak moje i Adama będzie po prostu pożerał i będzie dużo, dużo lepszy niż my razem wzięci - komentował na gorąco szczęśliwy Stoch, w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

Trzykrotny mistrz olimpijski szalał ze szczęścia po medalu 19-latka już w strefie zawodników na dole skoczni. Jego wielką radość pokazały telewizyjne kamery, a nam pozostaje cieszyć się, że znowu w polskich skokach możemy mówić o płynnym przekazaniu pałeczki!