Donald Tusk podjął tę decyzję w sprawie premii Kacpra Tomasiaka! Skoczek ucieszy się podwójnie

Donald Tusk i rząd podjęli decyzję o zwolnieniu sportowców z podatku od premii za nagrody

Kacper Tomasiak może ucieszyć się podwójnie – po drugim medalu cała nagroda ma trafić na jego konto

Tomasiak nie zapłaci podatku od swoich premii za medale IO

Kacper Tomasiak wyrasta na największego bohatera polskiej reprezentacji na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. 19-latek wywalczył już dwa medale: srebro i brąz. Jego sukces sportowy idzie w parze z decyzjami politycznymi, które sprawią, że młody skoczek otrzyma swoje nagrody w pełnej wysokości. A stawka jest potężna.

Już wcześniej rozpoczęły się prace, żeby medaliści nie płacili podatku od nagród za medale olimpijskie. Teraz, gdy Tomasiak zdobył drugi medal, sprawa nabrała tempa. We wtorek Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) przyjęła kluczowe poprawki do projektu ustawy, co jest realizacją zapowiedzi rządu Donalda Tuska o docenieniu wysiłku sportowców.

Kacper Tomasiak na gorąco po drugim medalu olimpijskim. Szczere słowa o stresie. Niesamowite!

Dzięki nowym informacjom znamy już dokładną wartość nagrody za sobotni sukces 19-latka na dużej skoczni. Zgodnie z regulaminem nagród PKOl, brązowi medaliści mogą liczyć na sowitą premię. Nagroda za brązowy medal olimpijski to 300 000 zł w gotówce oraz dodatkowo 150 000 zł w formie aktywów cyfrowych (tokenów). Łączna wartość nagrody za sam brąz wynosi więc aż 450 000 zł.

Jeśli dodamy do tego nagrodę za srebro (400 tys. zł w gotówce + 200 tys. zł w tokenach), okazuje się, że łączna wartość nagród Tomasiaka przekracza milion złotych. To dla młodego zawodnika nie tylko znaczące wsparcie finansowe, ale i ogromna motywacja do dalszej pracy.

Nowe przepisy wejdą błyskawicznie

Najważniejszą informacją dla Tomasiaka jest jednak zmiana terminu wejścia w życie przepisów podatkowych. Pierwotny projekt zakładał datę 1 stycznia 2026 r., co rodziłoby problemy. Komisja zdecydowała jednak o przyspieszeniu. Przyjęta poprawka stanowi, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że przepisy zaczną obowiązywać niemal natychmiast. Decyzja rządu Donalda Tuska sprawia, że Tomasiak zaoszczędzi dziesiątki tysięcy złotych, które w normalnym trybie musiałby oddać urzędowi skarbowemu. Cała kwota nagród – zarówno gotówkowa, jak i ta w tokenach – trafi bezpośrednio do kieszeni 19-latka.

Projekt ustawy, po przyjęciu poprawek przez komisję, wraca teraz pod obrady plenarne Sejmu na drugie czytanie. Biorąc pod uwagę zgodność co do celu ustawy, jej finalne uchwalenie jest już tylko formalnością.