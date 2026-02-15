Igrzyska 2026: Klasyfikacja medalowa. Które miejsce ma Polska z 3 medalami?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 oficjalnie rozpoczęły się 6 lutego. Już trzeciego dnia Kacper Tomasiak wywalczył pierwszy, srebrny medal dla Polski w konkursie skoczków na obiekcie normalnym (HS107). Na kolejny krążek było trzeba poczekać kilka dni, a panczenista Władimir Semirunnij powiększył w piątek (13 lutego) polski dorobek o kolejne srebro. W sobotę Tomasiak po raz drugi uszczęśliwił całą Polskę, tym razem zdobywając brąz na dużej skoczni (HS141).

IO 2026: Starty Polaków w niedzielę, 15.02. Szansa na czwarty polski medal!

Igrzyska 2026 - klasyfikacja medalowa. Jak wypada Polska?

Przed niedzielą Polska z trzema medalami zajmowała 20. miejsce w klasyfikacji medalowej. Ale 15 lutego mieliśmy kolejne szanse na powiększenie dorobku. W narciarstwie alpejskim Maryna Gąsienica-Daniel niestety otarła się o podium w slalomie gigancie, przegrywając medal o 0,13 sekundy... Nadzieje skierowaliśmy więc na tor do łyżwiarstwa szybkiego w Mediolanie, gdzie o powtórkę sukcesu Semirunnija - tyle że na 500 metrów - walczyła m.in. Kaja Ziomek-Nogal.

Niestety, wiceliderka Pucharu Świata na 500 m nie nawiązała do najlepszych wyników na najważniejszej imprezie sezonu. Z czasem 37,39 s zajęła 6. miejsce, a do wymarzonego podium zabrakło jej tylko i aż 0,12 s. Dublet podobnie jak na 1000 m wywalczyły Holenderki - Femke Kok i Jutta Leerdam - dzięki czemu Holandia wskoczyła do czołówki klasyfikacji medalowej.

Oto aktualna tabela medalowa ZIO 2026:

1. Norwegia - 11 złotych, 6 srebrnych, 7 brązowych (24 medale)

2. Włochy - 8, 4, 10 (22)

3. USA - 5, 8, 4 (17)

4. Holandia - 5, 5, 1 (11)

4. Szwecja - 5, 5, 1 (11)

...

20. Polska - 0, 2, 1 (3)