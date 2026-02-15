IO 2026: Starty Polaków w niedzielę, 15.02. Czy doczekamy się czwartego medalu?

Niedziela, 15 lutego to kolejny dzień startów na igrzyskach olimpijskich

Sobota przyniosła nam brązowy medal skoczka Kacpra Tomasiaka, a niedziela może być jeszcze lepsza. 15 lutego do gry wchodzą nasze największe nadzieje w narciarstwie alpejskim i łyżwiarstwie szybkim. To będzie dzień, w którym o sile polskiej reprezentacji stanowić będą kobiety.

Jako pierwsza poziom adrenaliny u kibiców podniesie Maryna Gąsienica-Daniel. Alpejka, która w czwartek zajęła 18. miejsce w supergigancie, traktowała tamten start jako przetarcie. Teraz nadchodzi czas na jej koronną konkurencję – slalom gigant.

Kacper Tomasiak jak legendy polskiego sportu. Małysz, Stoch, Kowalczyk i teraz on! Niesamowite

Polka ma rachunki do wyrównania z losem. Cztery lata temu w Pekinie była ósma i nie kryła niedosytu. – Mam nadzieję, że te cztery lata szybko zlecą – mówiła wówczas. Czas minął, a forma jest wysoka. W styczniu w Pucharze Świata w Kronplatz była piąta. Pierwszy przejazd zaplanowano na 10:00, a decydujące starcie o medale rozpocznie się o 13:30. Na liście startowej widnieje 76 nazwisk, w tym broniąca tytułu Szwedka Sara Hector. Maryna pojedzie z numerem 13.

Wielkie nadzieje wiążemy również ze startem panczenistek. O godzinie 17:03 w Mediolanie ruszy rywalizacja sprinterek na 500 metrów. Liderką kadry jest Kaja Ziomek-Nogal, która tuż przed igrzyskami błysnęła formą, wygrywając zawody Pucharu Świata w Inzell. Oprócz niej na lód wyjadą Martyna Baran i Andżelika Wójcik.

Kamila Żuk dogoni rywalki? Jest ósma!

Ciekawie będzie też na trasach biathlonowych. O 14:45 wystartuje bieg pościgowy kobiet na 10 km. Kamila Żuk wyruszy na trasę ze stratą minuty i 9 sekund do liderki, Norweżki Maren Kirkeeide. Oprócz niej o poprawę lokat powalczą Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Anna Mąka.

Wcześniej, bo w biegu pościgowym mężczyzn na 12,5 km, zaprezentują się Jan Guńka, Grzegorz Galica i Konrad Badacz.

Niedziela to także skoki narciarskie. Na dużej skoczni, szczęśliwej dla Tomasiaka, wystąpią panie: Pola Bełtowska i Anna Twardosz. Zobaczymy też Polaków w łyżwiarstwie figurowym. Swój program zaprezentuje para sportowa Julia Szczecinina-Michał Woźniak.

IO 2026: Plan startów Polaków - 15.02

10:00 – bobsleje, jedynki kobiet –1. ślizg (Linda Weiszewski)

10:00 – narciarstwo alpejskie, slalom gigant kobiet – 1. przejazd (Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)

11:15 – biathlon, bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

11:50 – bobsleje, jedynki kobiet –2. ślizg (Linda Weiszewski)

13:30 – narciarstwo alpejskie, slalom gigant kobiet – 2. przejazd, FINAŁ (ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)

14:45 – biathlon, bieg na dochodzenie na 10 km kobiet, FINAŁ (ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

17:03 – łyżwiarstwo szybkie, 500 m kobiet, FINAŁ (Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)

18:45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, FINAŁ (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

19:45 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)