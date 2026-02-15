IO 2026: Wspaniała pogoń Polki! 3. czas i sukces polskich biathlonistek

Kamila Żuk zajęła 12., a Natalia Sidorowicz 13. miejsce w biathlonowym biegu na dochodzenie na 10 km w igrzyskach olimpijskich Medolan-Cortina d'Ampezzo 2026. Do rywalizacji dopuszczono 60 najlepszych biathlonistek sobotniego sprintu z zachowaniem różnic czasowych. Uwzględniając ten kontekst świetny wynik zanotowała Sidorowicz, która przesunęła się z 41. miejsca. 27-latka ani razu nie pomyliła się w 20 strzałach i uzyskała w sumie trzeci najlepszy czas niedzielnego biegu! Złoty medal zdobyła Włoszka Lisa Vittozzi, do której straciła 1:45 min.

Życiowy wynik Polki na IO w biathlonie! Kamila Żuk zachwyca nie tylko na nartach [ZDJĘCIA]

Igrzyska 2026: Jest pierwszy sukces polskich biathlonistek!

Żuk natomiast w sprincie zajęła bardzo dobre ósme miejsce. W niedzielę w trzech pierwszych wizytach na strzelnicy miała jednak po jednym pudle i ostatecznie była gorsza od zwyciężczyni o 1:41,8 min, finiszując tuż przed koleżanką z reprezentacji. Niewiele za nimi bieg z 28. miejsca na 16., mimo trzech karnych rund, ukończyła Joanna Jakieła - 2:16,7 straty. Ten występ sprawił, że jak informuje Sebastian Krystek, trzy Polki zakwalifikowały się do finałowego biegu masowego dla 30 najlepszych zawodniczek, który zakończy zmagania w biathlonie na ZIO 2026 w sobotę, 21 lutego!

36

Srebrny medal w biegu pościgowym wywalczyła złota w sprincie Norweżka Maren Kirkeeide, a brązowy Finka Suvi Minkkinen, szósta w sobotę. Vittozzi na trasę ruszyła piąta, 40,6 s po Kirkeeide. Norweżka długo prowadziła, nawet mimo karnej rundy na drugim strzelaniu. Szansę na triumf pogrzebała podczas ostatniego strzelania, gdy spudłowała dwukrotnie. Bezbłędna tego dnia Vittozzi wyprzedziła ją o 28,8 s.

Igrzyska Olimpijskie 2026 - terminarz. Plan startów ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Czwarta z Polek, Anna Mąka, przesunęła się z 45. na 40. miejsce - 3:51,5 straty do zwyciężczyni. Jej zabraknie w biegu masowym. Wcześniej czekają nas jeszcze emocje związane z występem sztafety. Polki staną do walki o medale w środę, 18 lutego, a ich indywidualne występy pozwalają wierzyć w dobry wynik!