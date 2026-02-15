Igrzyska 2026: Kaja Ziomek-Nogal bez medalu! Zabrakło 0,12 sekundy

Finał ZIO 2026 w łyżwiarstwie szybkim na 500 m kobiet - wyniki:

IO 2026: 500 m kobiet w łyżwiarstwie szybkim - Kaja Ziomek-Nogal, Martyna Baran i Andżelika Wójcik walczą o medale Witamy w relacji na żywo z finału IO Mediolan-Cortina 2026 w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów kobiet! W stawce 29 zawodniczek walczących o medale są Polki: Kaja Ziomek-Nogal, Martyna Baran i Andżelika Wójcik. Początek olimpijskiej rywalizacji już o godzinie 17:03! 16:50 Już za 10 minut początek zawodów! Przypomnijmy, że na torze zaprezentuje się 15 par - w pierwszej na lodzie będzie tylko jedna zawodniczka, a Kaja Ziomek-Nogal pojedzie w trzynastej. Wszyscy mówią o najpiękniejszej łyżwiarce świata! Jutta Leerdam rozpala nie tylko lód [ZDJĘCIA] Jedną z faworytek dzisiejszego biegu i główną rywalką Kai Ziomek-Nogal jest słynna Jutta Leerdam: 17:00 Pierwsze zawodniczki już szykują się do startu! Przypomnijmy - Polki pojadą w 8., 11. i 13. parze. 17:03 Zaczynamy rywalizację o medale! W 1. parze na torze wystąpi tylko Brytyjka Ellia Smeding. 1. para Smeding dojechała z czasem 38,93, a tuż za metą zaliczyła upadek w bandę! Upadek Brytyjki sprawił, że potrzebna jest chwila przerwy, aby doprowadzić lód do idealnego stanu. 2. para Wracamy do rywalizacji! 2. para Przed nami starcie Nikola Zdrahalova kontra Sarah Warren. 2. para Czeszka lepsza, ale z czasem 39,00 - gorszym od Brytyjki jadącej wcześniej samotnie! 3. para Tym razem na torze Włoszka Maybritt Vigl i Kazaszka Arina Ilyachshenko. Lepsza reprezentantka gospodarzy z czasem 38,66. 4. para Na torze brązowa medalistka na 1000 m - Japonka Miho Takagi! Jej rywalką Chinka Jingziqian Wang. 4. para Takagi na mecie ze świetnym czasem 37,27! To jest już wynik pozwalający na walkę o medal! 5. para Czas na starcie Brooklyn McDougall z Kanady z Belgijką Fran Vanhoutte. 5. para Kanadyjka lepsza w tej parze, ale drugi czas 38,36 nie jest nawet blisko prowadzącej Takagi. 6. para Kontynuujemy zmagania - Julie Nistad Samsonsen z Norwegii kontra Anna Ostlender z Niemiec. 6. para Norweżka górą z czasem 38,37, który daje jej obecnie 3. miejsce. 7. para Coraz większe emocje - już w następnej parze pierwsza z Polek. Na razie starcie Carolina Hiller-Donnelly kontra Rio Yamada. 7. para Japonka górą z czasem 37,78! Takagi i Yamada pokazały już moc! 8. para Czas na polskie emocje! Andżelika Wójcik już na torze, obok niej Chinka Ruining Tian. 8. para Falstart w biegu Polki... Pierwszy na szczęście bez konsekwencji, dopiero drugi oznacza dyskwalifikację. 8. para Ruszyły! 8. para Dobra jazda Polki! 3. obecnie czas 37,91 s! 8. para Sama Andżelika nie jest niestety zadowolona i rozpłakała się po swoim starcie. Dziękujemy za ten występ! 9. para Jesteśmy już za półmetkiem. Kanadyjka Beatrice Lamarche na 2. miejscu z czasem 37,53! Kazaszka Kristina Silaeva gorsza od Wójcik.

2. Beatrice Lamarche - 37,53 s

3. Rio Yamada - 37,78 s

10. para Na torze Koreanka Min-Sun Kim i Włoszka Serena Pergher. A po nich druga z Polek! 10. para Włoszka tuż za Takagi z czasem 37,31 s! Koreanka gorsza od Polki - 38,01. Do końca 5 najmocniejszych par, w tym dwie Polki! 11. para Martyna Baran już na torze! Obok Ying-Chu Chen z Tajwanu. 11. para Ruszyły! 11. para Polka przegrywa w parze i to z kiepskim czasem 38,15 s. Jej rywalka pojechała identycznie jak Wójcik - co do tysięcznej: 37,914!

2. Serena Pergher - 37,31

3. Beatrice Lamarche - 37,53

...

5. Andżelika Wójcik - 37,91

12. para A na torze już Jutta Leerdam, mistrzyni z Mediolanu na 1000 m! 12. para Leerdam prowadzi z czasem 37,15! Niemka na 5. miejscu - 37,75! 13. para A emocje tylko rosną! Już teraz na torze nasza faworytka - Kaja Ziomek-Nogal! 13. para Polka już gotowa! Obok Koreanka Na-Hyun Lee. 13. para Ruszyły! 13. para Dobre otwarcie, najlepszy czas! 13. para Kaja Ziomek-Nogal dopiero czwarta... 37,39 s to za mało do medalu. Do końca jeszcze 2 pary, a Polka już teraz jest poza strefą medalową. 14. para Cóż, nie będzie dziś polskiego medalu. Zobaczymy, kto stanie na podium - coraz bliżej sukcesu Jutta Leerdam. 14. para Falstart w biegu Anna Boersma (Holandia) - Yukino Yoshida (Japonia). 14. para Słabiutki bieg! Yoshida lepsza z czasem 37,98, Holenderka potknęła się na ostatniej prostej.

2. Miho Takagi - 37,27

3. Serena Pergher - 37,30

4. Kaja Ziomek-Nogal - 37,39 Jutta Leerdam jest już pewna drugiego medalu na tych igrzyskach! Szkoda, że nie możemy czekać na sukces Kai Ziomek-Nogal. 15. para Pora rozdać medale! Na torze dwie wielkie gwiazdy - Erin Jackson i rekordzistka świata Femke Kok. 15. para Co za otwarcie - 1. i 2. czas! 15. para Femke Kok mistrzynią olimpijską z rekordem olimpijskim 36,49! Co za nokaut! Erin Jackson dopiero 5. - 37,32. Mamy powtórkę podium z 1000 metrów, ze zmianą na 1. i 2. miejscu! Femke Kok, Jutta Leerdam i Miho Takagi odbiorą drugie krążki! Oto wyniki rywalizacji na 500 metrów: 1. Femke Kok (Holandia) - 36,49 s (rekord olimpijski)

2. Jutta Leerdam (Holandia) - 37,15

3. Miho Takagi (Japonia) - 37,27

...

6. Kaja Ziomek-Nogal - 37,39

11. Andżelika Wójcik - 37,91

17. Martyna Baran - 38,15 Do medalu Polki zabrakło 0,12 s... Niby mało, ale taki właśnie jest sprint na najwyższym poziomie. 🇳🇱 FEMKE KOK MISTRZYNIĄ OLIMPISKĄ 🥇 NA 500 METRÓW‼️



Pierwsze złoto dla Holandii w historii na tym dystansie! Kaja Ziomek-Nogal na 6. miejscu. 0.12 sekundy od medalu



🥈Jutta Leerdam 🇳🇱

🥉Miho Takagi 🇯🇵#MilanoCortinaOlympic2026 pic.twitter.com/k0cB5OXgzR — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) February 15, 2026 To już koniec naszej relacji. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Ciąg dalszy polskich emocji podczas zimowych igrzysk Mediolan-Cortina 2026 w łyżwiarstwie szybkim. Jak na razie jedyny, srebrny medal reprezentacji Polski na torze w Mediolanie wywalczył Władimir Semirunnij na 10000 metrów. Bardzo blisko sukcesu był Damian Żurek, który dwukrotnie otarł się o podium i zajął 4. miejsce IO zarówno na 1000, jak i 500 metrów. Ale to nie koniec polskich szans! Już dzisiaj (15 lutego) do walki przystąpią sprinterki, a wśród 29 zawodniczek m.in. Kaja Ziomek-Nogal.

IO 2026: Finał na 500 m kobiet w łyżwiarstwie szybkim na żywo

Polka jest drugą zawodniczką tego sezonu Pucharu Świata na 500 m! W ostatnim starcie przed IO pod koniec stycznia w niemieckim Inzell najpierw była trzecia (za Holenderkami Femke Kok i Juttą Leerdam - to one są głównymi faworytkami), a następnie wygrała. Na igrzyska przyjechała w życiowej formie i ma potwierdzić to w Mediolanie! A oprócz niej o dobry wynik powalczą dwie inne Polki - Martyna Baran i Andżelika Wójcik. Pierwsza zakończyła sezon PŚ na wysokim 7. miejscu i podobnie jak Ziomek-Nogal będzie rozstawiona. Polskie emocje zaczną się w 8. z 15 par, w której wystąpi Wójcik. Baran pojedzie w 11. zestawieniu, a na najlepszy wynik liczymy w przypadku 13. pary z udziałem Kai Ziomek-Nogal. Początek rywalizacji o medale IO już o godzinie 17:03!