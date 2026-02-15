Cały świat zachwyca się Kacprem Tomasiakiem. Legenda rozpływa się w komplementach. Co za słowa!

Kacper Tomasiak wzbudza zachwyt! Werner Schuster komplementuje Polaka

Wyczyny Kacpra Tomasiaka na skoczniach w Predazzo nie przeszły bez echa w światowym środowisku skoków narciarskich. 19-letni Polak, który w swoim olimpijskim debiucie zdobył srebro i brąz, zachwycił nie tylko rodzimych kibiców, ale również największe autorytety trenerskie zza naszej zachodniej granicy.

Szczególnie wymowna jest opinia Wernera Schustera. Austriak, który przez 11 lat z ogromnymi sukcesami prowadził reprezentację Niemiec, a obecnie pełni rolę eksperta stacji Eurosport, nie ukrywał swojego zaskoczenia i podziwu dla młodego Polaka.

Schuster, znany z chłodnej i analitycznej oceny, tym razem dał się ponieść emocjom, patrząc na próby Tomasiaka. – Ależ on lata na tych skoczniach! Oddał niesamowity skok – zachwycał się były szkoleniowiec.

Co ciekawe, ekspert przyznał szczerze, że przed igrzyskami nie stawiał Polaka w gronie faworytów do podium. – Nie brałem pod uwagę Kacpra Tomasiaka. To jest sensacja! – stwierdził wprost Schuster.

Horngacher też był zachwycony Kacprem Tomasiakiem

W nieco innym tonie, choć z równym uznaniem, wypowiada się Stefan Horngacher. Obecny trener Niemców, a w przeszłości twórca sukcesów polskiej kadry (m.in. Kamila Stocha czy Dawida Kubackiego), bacznie obserwował rozwój 19-latka. Dla niego eksplozja formy Tomasiaka nie jest aż tak wielkim zaskoczeniem, co potwierdzeniem ogromnego potencjału.

– To wielki talent i świetny skoczek. Widziałem to już latem podczas Grand Prix oraz w Pucharze Kontynentalnym. Wykazywał się znakomitą dyspozycją – ocenił Horngacher w rozmowie z WP SportoweFakty.

Austriacki szkoleniowiec podkreślił jednak, że przenieść formę z zawodów niższej rangi na najważniejszą imprezę czterolecia to zupełnie inna sztuka. – Dzisiaj ją tylko potwierdził, ale na jeszcze wyższym poziomie – podsumował Horngacher.