Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek już z medalami! Piękne obrazki na podium!

Polscy skoczkowie Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek odebrali srebrne medale wywalczone w dramatycznym konkursie duetów.

Zawody przerwano z powodu śnieżycy, a Tomasiak zdobył swój trzeci medal na tych igrzyskach.

Jakie warunki panowały na skoczni i co Polacy powiedzieli po zdobyciu historycznego medalu?

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek odebrali srebrne medale, które wywalczyli w dramatycznym, przerywanym przez śnieżycę olimpijskim konkursie duetów na dużej skoczni. Najwyższe miejsce zajęli Austriacy – Jan Hoerl oraz Stephan Embacher. Brązowy krążek przypadł Norwegom: Johannowi Andre Forfangowi i Kristofferowi Eriksenowi Sundalowi.

Konkurs przebiegał w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Tuż przed serią skoków sześciu ostatnich zawodników rozpętała się intensywna zadymka śnieżna, a silne porywy wiatru dodatkowo komplikowały sytuację. Po słabszej próbie Kacpra Tomasiaka sędziowie podjęli decyzję o przerwaniu zawodów i zaliczeniu jedynie dwóch serii zamiast planowanych trzech. W pierwszej i drugiej serii Paweł Wąsek osiągnął odległości 133,5 m oraz 129,5 m, natomiast Kacper Tomasiak wylądował na 135,5 m w obu próbach. Łącznie polska dwójka uzbierała 547,3 punktu. Austriacy zgromadzili 568,7 pkt i pewnie zwyciężyli, a Norwegowie z dorobkiem 538,0 pkt zameldowali się na najniższym stopniu podium. PONIŻEJ ZDJĘCIA Z DEKORACJI I WRĘCZENIA MEDALI.

Tomasiak i Wąsek wzruszeni po medalu. Niesamowite słowa polskich skoczków, powiedzieli to na gorąco

- Szczerze liczyłem, że trzecią serię odwołają całkowicie. Słyszałem, że na progu byłem wolniejszy o jakieś trzy kilometry na godzinę. Z takich warunków naprawdę ciężko było coś sensownego wykrzesać - przyznał po zawodach Kacper Tomasiak w rozmowie z Eurosportem.

- To wciąż wydaje mi się nierealne. Nie mogę uwierzyć, że to się stało. Po tak ciężkim sezonie, pełnym wzlotów i upadków na skoczni, ten medal jest po prostu cudowny – dodał wzruszony Paweł Wąsek.

Kacper Tomasiak potrójnym medalistą olimpijskim. Niesamowity wyczyn 19-latka!

Dla 19-letniego Kacpra Tomasiaka ten srebrny medal jest już trzecim krążkiem wywalczonym podczas tych igrzysk – wcześniej sięgnął po srebro na normalnej skoczni oraz brąz na dużej. Dzięki temu stał się pierwszym polskim skoczkiem w historii, który zdobył trzy medale na jednej edycji igrzysk zimowych. Wcześniej po dwa medale w jednej olimpiadzie osiągali Adam Małysz (dwukrotnie) oraz Kamil Stoch (również dwukrotnie).

Kacper Tomasiak dołączył tym samym do bardzo wąskiego grona polskich sportowców z trzema medalami na jednych igrzyskach. Wśród zimowych dokonała tego jedynie Justyna Kowalczyk w Vancouver 2010 (złoto na 30 km klasycznym, srebro w sprincie klasycznym i brąz w biegu łączonym). W letnich igrzyskach taki wynik zanotowały Irena Szewińska (Tokio 1964 – złoto w sztafecie 4×100 m, srebro na 200 m i w skoku w dal) oraz Otylia Jędrzejczak (Ateny 2004 – złoto na 200 m motylkiem, srebro na 100 m motylkiem i 400 m kraulem).

