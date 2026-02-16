IO 2026: Tomasiak i Wąsek wzruszeni po medalu. Niesamowite słowa polskich skoczków, powiedzieli to na gorąco

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wracają z Predazzo ze srebrnymi medalami IO 2026

Polska para sięgnęła po drugie miejsce w konkursie duetów

Polscy skoczkowie nie ukrywali ogromnej dumy z medalu, po który sięgnęli

IO 2026: Tomasiak i Wąsek na gorąco po srebrnym medalu igrzysk

To był konkurs pełen zwrotów akcji, przerw i walki z naturą, ale finał jest dla nas wymarzony. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zostali wicemistrzami olimpijskimi w konkursie duetów! Tuż po dekoracji, w rozmowie z Eurosportem, polscy skoczkowie nie ukrywali, że towarzyszy im mieszanka euforii, wzruszenia i niedowierzania.

- Trochę rollercoaster. Myślałem, że może jednak odwołają. Patrzyłem i mówili mi, że jechałem 3 kilometry na godzinę wolniej. Nie dało się z tego dalej skoczyć. Myślę, że waży trochę więcej, skoro udało się go wywalczyć w takich dziwnych okolicznościach – powiedział Kacper Tomasiak w Eurosporcie.

Tomasiak i Wąsek ze srebrem!!! Dramatyczny zwrot akcji w śnieżycy!

Paweł Wąsek nie ukrywał ogromnego wzruszenia w rozmowie z Eurosportem. Przyznał, że dalej nie dowierza, że udało mu się odnieść tak ogromny sukces.

- W końcu! Niesamowite... Nie dotarło do mnie to jeszcze. Nie wierzę, że tak się to rozstrzygnęło. Ten sezon tyle razy załamał mnie na skoczni, to duży sukces. Tak to bywa – czasem warunki pomogą, czasem przeszkodzą. Dziś wyszliśmy na tym bardzo dobrze! - dodał Paweł Wąsek na gorąco po medalu.

IO 2026: Czwarty medal dla Polski, trzeci Tomasiaka

Polscy skoczkowie napisali niesamowitą historię na igrzyskach olimpijskich. Przed wylotem do Predazzo wszyscy obstawiali, że będą tłem dla znakomitych skoczków z innych krajów. Mimo to, do Polski wrócą z aż trzema medalami - srebrny i brązowy indywidualnie przywiezie Kacper Tomasiak, a srebro przypadło także duetowi Tomasiak - Wąsek.

Do tej pory jeden srebrny medal trafił się nam także w innej dyscyplinie. Władimir Semirunnij zgarnął srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim na 10 kilometrów.

