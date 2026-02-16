Igrzyska 2026: Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Relacja z konkursu duetów. Tomasiak i Wąsek walczą o medal!

Michał Chojecki
2026-02-16 20:20

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek walczą o medal w konkursie duetów na skoczni olimpijskiej w Predazzo. Faworytem do złota są Japończycy, a Polacy - zdaniem ekspertów - będą się liczyć w rywalizacji o podium. Konkurs składa się z trzech serii. Poniżej relacja na żywo z konkursu duetów na igrzyskach.

Igrzyska 2026: Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO z konkursu duetów. Tomasiak i Wąsek walczą o medal!

Autor: Kirsty Wigglesworth/ Associated Press
Na żywo

IO 2026: Konkurs duetów w skokach narciarskich

Przed nami trzecia seria, ostatnia!

Tak wygląda klasyfikacja po drugiej serii! Pięknie jest! 

Austria prowadzi. 21,4 pkt przed Polską, która jest druga po dwóch seriach!

Austriak Embacher - 139 metrów! Niesamowity skok!

Słoweniec Domen Prevc - 133,5 m. Słowenia na 4. miejscu!

Japończyk Kobayashi 130 m! Przeciętny skok, Japonia wciąż zawodzi. Dopiero 4. miejsce

Niemiec Raimund - 137,5 metra! 3. miejsce 9,6 pkt za Polską!

Norweg Sundal - 137 m! Norwegia 9,3 pkt za Polską

Polska prowadzi. 25 pkt nad Szwajcarią

Kacper Tomasiak KAPITALNIE! 135,5 metra!

Za chwilę Kacper Tomasiak

Fin Kytosaho - 127 m

Szwajcar Deschwanden - 123,5 m i 1. miejsce

Francuz Foubert - tylko 120 m

Amerykanin Frantz - 129,5 m i 1. miejsce

Włoch Insam - 126 m

Kazach Mizernych - tylko 122,5 m

Polska na 2. miejscu!

Austriak Jan Hoerl - 128 m! Austriacy wciąż prowadzą. 13,4 pkt przed Polską!

Słoweniec Anże Lanisek - tylko 124,5 m! Słowenia na dopiero 5. miejscu!

Japończyk Ren Nikaido - 131 m. Japonia wciąż za Polską, traci 3,7 pkt!

Niemiec Wellinger tylko 123,5 m! Niemcy na 3. miejscu

Norweg Forfang - 129,5 m, tak jak Wąsek ale wyższe noty. Polacy wciąż na prowadzeniu, przewaga 6,1 pkt

Paweł Wąsek 129,5 m! Polska na 1. miejscu

Za chwilę Paweł Wąsek!

Fin Aalto - 131,5 m

Szwajcar Trunz - 128 m i 1. miejsce

Francuz Chervet - 120 m. Kiepsko...

Amerykanie na prowadzeniu

Bickner z USA - 133 m. Dobry skok

Włoch Bresadola - 128 m

Kazach Wassiliew -124 m

Zaczynamy drugą serię! 

Przypominamy, że konkurs składa się z trzech serii

Japończycy byli faworytami do złota, ale są na dopiero 5. miejscu

Tak wygląda klasyfikacja po pierwszej serii! 

Polska na 3. miejscu po pierwszej serii!

Austriak Embacher - 132 m. Austria na 1. miejscu. Przewaga 10,3 pkt

Słoweniec Domen Prevc - 134 m. Słowenia na prowadzeniu. 6,4 pkt przed Polską!

Japończyk Kobayashi - 129 m! Szału nie ma. Japonia na 3. miejscu. 2,2 pkt za Polską!

Niemiec Raimund - 137 m! Świetny skok i 2. miejsce. 1,2 pkt za Polakami

Norweg Sundal - 134 m i 2. miejsce. 6,6 pkt za Polską

Kacper Tomasiak pięknie! 135 metrów! Polska na 1. miejscu! Duża przewaga

Sędziowie przed skokiem Polaka obniżyli rozbieg

A teraz Kacper Tomasiak!

Fin Kytosaho - 137 m! Ale się rozskakali! Finowie na 2. miejscu

Szwajcar Deschwanden - 136,5 m! Potwierdził wysoką formę na tych igrzyskach. Szwajcaria na 1. miejscu

Francuz Foubert - 134 m. Świetny skok i 4. miejsce

Amerykanin Frantz - 131,5 m. Bardzo dobry skok

Włoch Insam - 132 m! Euforia na trybunach, włoscy kibice w ekstazie

Estończyk Vagul - 127,5 m. Całkiem dobry skok

Ukrainiec Kaliniczenko - słaby skok, tylko 114 m

Kazach Mizernych - 127 m

Turek Ipcioglu - 123 m

Chińczyk Zhao - 113 m

Początek drugiej serii. Rumun Cacina - 117,5 m

Za nami pierwsza seria! Polska na 3. miejscu z taką samą notą jak Japonia

Austriak Hoerl - 137,5 metra! Prowadzenie z dużą przewagą!

Słoweniec Anże Lanisek - 131,5 m i 1. miejsce. 4,3 pkt przed Polską i Japonią!

Japończyk Ren Nikaido 131,5 m i dokładnie tak sama nota jak Pawła Wąska!

Niemiec Wellinger na 3. miejscu. Polska wciąż prowadzi

Norweg Forfang - 130 m 

Paweł Wąsek - 133,5 m i wysokie noty! Polska na 1. miejscu!

Teraz Paweł Wąsek!

Fin Aalto - 127,5 m

Szwajcar Felix Trunz - 128,5 m i 3. miejsce

Francuz Jules Chervet - tylko 107 pkt za kiepski skok

Amerykanin na 3. miejscu - 124,3 m

Włoch wskoczył na 2. miejsce - 127 pkt

Estończyk Artii Aigro - 120,5 pkt za ten skok

Ukrainiec Jewhen Marusiak - 128,5 m i 2. miejsce

Kazach Daniił Wassiliew poleciał daleko! 130,5 m!

Turek dzięki dobrym notom i bonifikatom objął prowadzenie

Turek Ali Bedir - 114 m

Chińczyk Qiwu Song skoczył dużo dalej - 117,5 m

Rumun Alexandru Spulber - 106 m. On zaczął konkurs

Zaczynamy rywalizację!

A tu wyniki serii próbnej, w której Japończycy nie startowali. Odpuścił ją również Domen Prevc 

Na liście startowej konkursu znajduje się 17 zespołów - Rumunia, Chiny, Turcja, Kazachstan, Ukraina, Estonia, Włochy, Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Finlandia, Polska, Norwegia, Niemcy, Japonia, Słowenia i Austria.

W zawodach składających się z trzech serii konkursowych udział biorą dwuosobowe reprezentacje narodowe. Awans do drugiej rundy wywalczy 12 najlepszych zespołów pierwszej serii. W finale powalczy osiem czołowych ekip po dwóch kolejkach.

Gdyby zsumować wyniki w serii próbnej, to Polacy byliby na 4. miejscu. Jednak Japończycy i Słoweńcy nie skakali

Witamy w relacji na żywo z konkursu duetów na skoczni olimpijskiej w Predazzo. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek powalczą o medale. Początek rywalizacji o godzinie 19.

Czy Kacper Tomasiak wywalczy trzeci medal na skoczni olimpijskiej w Predazzo? Po srebrze na normalnej skoczni i brązie na skoczni dużej teraz wraz z Pawłem Wąskiem walczy w konkursie duetów. Polacy powinni liczyć się w rywalizacji i podium. Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidualnym, w którym Tomasiak był trzeci, Polska uplasowałaby się na czwartym miejscu z małą stratą do trzeciej pozycji. Łączna nota Tomasiaka i 14. Pawła Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt. Na drugim miejscu uplasowałaby się Austria, a brąz przypadłby Norwegom. 

Konkurs duetów NA ŻYWO. Relacja live z Predazzo

Dawid Kubacki uważa, że Polaków stać na sprawienie niespodzianki: - Będzie wyrównany konkurs patrząc na to, co się działo. Japonia jest murowanym kandydatem do złota. Polska, Niemcy, Słowenia, Austria będą walczyć o medale. Każdy ma zawodnika który skacze bardzo dobrze i drugiego, który się stara bardzo mocno. Ta walka może być bardzo zacięta - powiedział Dawid Kubacki w studiu Eurosportu.

