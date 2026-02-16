Igrzyska 2026: Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Relacja z konkursu duetów. Tomasiak i Wąsek walczą o medal!

Na żywo IO 2026: Konkurs duetów w skokach narciarskich Przed nami trzecia seria, ostatnia! Tak wygląda klasyfikacja po drugiej serii! Pięknie jest! Austria liderem po drugiej serii konkursu duetów, POLSKA NA DRUGIM MIEJSCU!



FINAŁ O 20:31 #MilanoCortina2026 #skijumpingfamily https://t.co/MvwnAlfHwL pic.twitter.com/dTovF5xejY — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) February 16, 2026 Austria prowadzi. 21,4 pkt przed Polską, która jest druga po dwóch seriach! Austriak Embacher - 139 metrów! Niesamowity skok! Słoweniec Domen Prevc - 133,5 m. Słowenia na 4. miejscu! Japończyk Kobayashi 130 m! Przeciętny skok, Japonia wciąż zawodzi. Dopiero 4. miejsce Niemiec Raimund - 137,5 metra! 3. miejsce 9,6 pkt za Polską! Norweg Sundal - 137 m! Norwegia 9,3 pkt za Polską Polska prowadzi. 25 pkt nad Szwajcarią Kacper Tomasiak KAPITALNIE! 135,5 metra! Za chwilę Kacper Tomasiak Fin Kytosaho - 127 m Szwajcar Deschwanden - 123,5 m i 1. miejsce Francuz Foubert - tylko 120 m Amerykanin Frantz - 129,5 m i 1. miejsce Włoch Insam - 126 m Kazach Mizernych - tylko 122,5 m Polska na 2. miejscu! Austriak Jan Hoerl - 128 m! Austriacy wciąż prowadzą. 13,4 pkt przed Polską! Słoweniec Anże Lanisek - tylko 124,5 m! Słowenia na dopiero 5. miejscu! Japończyk Ren Nikaido - 131 m. Japonia wciąż za Polską, traci 3,7 pkt! Niemiec Wellinger tylko 123,5 m! Niemcy na 3. miejscu Norweg Forfang - 129,5 m, tak jak Wąsek ale wyższe noty. Polacy wciąż na prowadzeniu, przewaga 6,1 pkt Paweł Wąsek 129,5 m! Polska na 1. miejscu Za chwilę Paweł Wąsek! Fin Aalto - 131,5 m Szwajcar Trunz - 128 m i 1. miejsce Francuz Chervet - 120 m. Kiepsko... Amerykanie na prowadzeniu Bickner z USA - 133 m. Dobry skok Włoch Bresadola - 128 m Kazach Wassiliew -124 m Zaczynamy drugą serię! Przypominamy, że konkurs składa się z trzech serii Japończycy byli faworytami do złota, ale są na dopiero 5. miejscu Tak wygląda klasyfikacja po pierwszej serii! Austria liderem po pierwszej serii, Polska trzecia! Druga runda o 19:51 #MilanoCortina2026 #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/NGeujrgTZ5 pic.twitter.com/6zqlBmRHyv — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) February 16, 2026 Polska na 3. miejscu po pierwszej serii! Austriak Embacher - 132 m. Austria na 1. miejscu. Przewaga 10,3 pkt Słoweniec Domen Prevc - 134 m. Słowenia na prowadzeniu. 6,4 pkt przed Polską! Japończyk Kobayashi - 129 m! Szału nie ma. Japonia na 3. miejscu. 2,2 pkt za Polską! Niemiec Raimund - 137 m! Świetny skok i 2. miejsce. 1,2 pkt za Polakami Norweg Sundal - 134 m i 2. miejsce. 6,6 pkt za Polską Kacper Tomasiak pięknie! 135 metrów! Polska na 1. miejscu! Duża przewaga Sędziowie przed skokiem Polaka obniżyli rozbieg A teraz Kacper Tomasiak! Fin Kytosaho - 137 m! Ale się rozskakali! Finowie na 2. miejscu Szwajcar Deschwanden - 136,5 m! Potwierdził wysoką formę na tych igrzyskach. Szwajcaria na 1. miejscu Francuz Foubert - 134 m. Świetny skok i 4. miejsce Amerykanin Frantz - 131,5 m. Bardzo dobry skok Włoch Insam - 132 m! Euforia na trybunach, włoscy kibice w ekstazie Estończyk Vagul - 127,5 m. Całkiem dobry skok Ukrainiec Kaliniczenko - słaby skok, tylko 114 m Kazach Mizernych - 127 m Turek Ipcioglu - 123 m Chińczyk Zhao - 113 m Początek drugiej serii. Rumun Cacina - 117,5 m Za nami pierwsza seria! Polska na 3. miejscu z taką samą notą jak Japonia Austriak Hoerl - 137,5 metra! Prowadzenie z dużą przewagą! Słoweniec Anże Lanisek - 131,5 m i 1. miejsce. 4,3 pkt przed Polską i Japonią! Japończyk Ren Nikaido 131,5 m i dokładnie tak sama nota jak Pawła Wąska! Niemiec Wellinger na 3. miejscu. Polska wciąż prowadzi Norweg Forfang - 130 m Paweł Wąsek - 133,5 m i wysokie noty! Polska na 1. miejscu! Teraz Paweł Wąsek! Fin Aalto - 127,5 m Szwajcar Felix Trunz - 128,5 m i 3. miejsce Francuz Jules Chervet - tylko 107 pkt za kiepski skok Amerykanin na 3. miejscu - 124,3 m Włoch wskoczył na 2. miejsce - 127 pkt Estończyk Artii Aigro - 120,5 pkt za ten skok Ukrainiec Jewhen Marusiak - 128,5 m i 2. miejsce Kazach Daniił Wassiliew poleciał daleko! 130,5 m! Turek dzięki dobrym notom i bonifikatom objął prowadzenie Turek Ali Bedir - 114 m Chińczyk Qiwu Song skoczył dużo dalej - 117,5 m Rumun Alexandru Spulber - 106 m. On zaczął konkurs Zaczynamy rywalizację! A tu wyniki serii próbnej, w której Japończycy nie startowali. Odpuścił ją również Domen Prevc Gregor Deschwanden najlepszy w serii próbnej, którą odpuścili Japończycy i Domen Prevc. Początek konkursu duetów o 19:00! #MilanoCortina2026 #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/MqwpKgMeRD pic.twitter.com/c3oBFNQ5Bf — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) February 16, 2026 Na liście startowej konkursu znajduje się 17 zespołów - Rumunia, Chiny, Turcja, Kazachstan, Ukraina, Estonia, Włochy, Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Finlandia, Polska, Norwegia, Niemcy, Japonia, Słowenia i Austria. W zawodach składających się z trzech serii konkursowych udział biorą dwuosobowe reprezentacje narodowe. Awans do drugiej rundy wywalczy 12 najlepszych zespołów pierwszej serii. W finale powalczy osiem czołowych ekip po dwóch kolejkach. Gdyby zsumować wyniki w serii próbnej, to Polacy byliby na 4. miejscu. Jednak Japończycy i Słoweńcy nie skakali Witamy w relacji na żywo z konkursu duetów na skoczni olimpijskiej w Predazzo. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek powalczą o medale. Początek rywalizacji o godzinie 19.

Czy Kacper Tomasiak wywalczy trzeci medal na skoczni olimpijskiej w Predazzo? Po srebrze na normalnej skoczni i brązie na skoczni dużej teraz wraz z Pawłem Wąskiem walczy w konkursie duetów. Polacy powinni liczyć się w rywalizacji i podium. Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidualnym, w którym Tomasiak był trzeci, Polska uplasowałaby się na czwartym miejscu z małą stratą do trzeciej pozycji. Łączna nota Tomasiaka i 14. Pawła Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt. Na drugim miejscu uplasowałaby się Austria, a brąz przypadłby Norwegom.

Konkurs duetów NA ŻYWO. Relacja live z Predazzo

Dawid Kubacki uważa, że Polaków stać na sprawienie niespodzianki: - Będzie wyrównany konkurs patrząc na to, co się działo. Japonia jest murowanym kandydatem do złota. Polska, Niemcy, Słowenia, Austria będą walczyć o medale. Każdy ma zawodnika który skacze bardzo dobrze i drugiego, który się stara bardzo mocno. Ta walka może być bardzo zacięta - powiedział Dawid Kubacki w studiu Eurosportu.