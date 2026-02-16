Andżelika Wójcik po zawodach na igrzyskach oskarżyła Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego o brak wsparcia.

Damian Żurek, czołowy polski panczenista, przedstawia zupełnie inny obraz sytuacji, mówiąc o świetnej atmosferze.

Jego słowa rzucają nowe światło na wewnętrzne funkcjonowanie kadry. Dowiedz się, co naprawdę dzieje się w polskim łyżwiarstwie szybkim!

Rywalizacja panczenistek na 500 metrów podczas igrzysk olimpijskich miała przynieść polskim kibicom medal, jednak zakończyła się sporym niedosytem. Po wszystkim wybuchła afera, gdy Andżelika Wójcik oskarżyła związek o brak wsparcia. Do jej słów odniósł się inny czołowy zawodnik, Damian Żurek, który rzuca na sprawę zupełnie nowe światło. To jak jest naprawdę?

Gorzkie słowa Andżeliki Wójcik

Start Andżeliki Wójcik na igrzyskach zakończył się nie tylko sportowym rozczarowaniem – zajęła 11. miejsce – ale i konfliktem wewnątrz reprezentacji Polski. Panczenistka tuż po swoim biegu nie gryzła się w język i wylała całą frustrację.

– W tym sezonie startowym przygotowywałam się sama – powiedziała Wójcik po zawodach w Eurosporcie. – Byłam bez trenera od początku cyklu Pucharu Świata. Ciężko, ciężko... Zostałam pozostawiona w takich warunkach. Gdyby ktoś trzy lata temu powiedział, że na ostatni rok czterolecia pozostanę sama... Jest to przykre, po prostu. Dlatego teraz ja sama z siebie jako zawodnik mówię, że na ten rok olimpijski zostałam sama, bez opieki i przygotowań. Musiałam się sobą zaopiekować, ale wolałam to niż po prostu cierpieć – dodała.

Damian Żurek studzi nastroje. "Nigdy nie byliśmy tak zgraną ekipą"

Do tych zarzutów, w rozmowie z nami, odniósł się m.in. Damian Żurek, który dwukrotnie zajmował czwarte miejsca na 500 i 1000 metrów. Panczenista przedstawia sytuację w kadrze w zupełnie innych barwach. Jego zdaniem atmosfera w zespole jest najlepsza od lat. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego robi wszystko, by zapewnić zawodnikom optymalne warunki.

– Chyba nigdy nie byliśmy tak zgraną ekipą, jak teraz – zaznaczył nam Żurek. – Jesteśmy jedną drużyną i atmosfera w teamie jest bardzo dobra, a związek robi naprawdę wszystko, żeby stworzyć nam możliwie najlepsze warunki – podkreślił reprezentant Polski, stając w kontrze do słów Wójcik.

