Godziny do walki o medal, a tu taka prognoza! Słynny skoczek o szansach Polaków w konkursie duetów

Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidualnym, w którym Kacper Tomasiak był trzeci, Polska uplasowałaby się na czwartym miejscu z małą stratą do podium. Łączna nota Tomasiaka i 14. Pawła Wąska wyniosła 557,1 pkt. Najlepszą dwójkę tego dnia mieli Japończycy. Srebrny medalista Ren Nikaido i szósty Ryoyu Kobayashi razem zdobyli 579,5 pkt. Na drugim miejscu uplasowałaby się Austria. Piąty Jan Hoerl i siódmy Stephan Embacher zgromadzili 571 pkt. Brąz przypadłby Norwegom. Czwarty Kristoffer Eriksen Sundal i 12. Johann Andre Forfang uzyskali równo o dwa punkty więcej od Polaków - 559,1.

Bukmacherzy widzą nas na piątym miejscu

Japończycy wydają się murowanymi kandydatami do złota. W notowaniach bukmacherów są faworytami numer 1. Kolejne miejsca w tych notowaniach mają zająć Słowenia (srebro), Austria (brąz), a tuż za podium ma się znaleźć Norwegia. Polska miałaby zająć piątek miejsce, przed Niemcami.

Kubacki wierzy w medal Polaków

Nasz utytułowany skoczek narciarski Dawid Kubacki uważa jednak, że Polaków stać na sprawienie niespodzianki:

- Będzie wyrównany konkurs patrząc na to, co się działo. Japonia jest murowanym kandydatem do złota. Polska, Niemcy, Słowenia, Austria będą walczyć o medale. Każdy ma zawodnika który skacze bardzo dobrze i drugiego, który się stara bardzo mocno. Ta walka może być bardzo zacięta - powiedział Dawid Kubacki w studiu Eurosportu.

Stoch nie miał złudzeń

W zawodach nie wystąpi więc Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który zbliża się do końca kariery i startuje w swoich szóstych igrzyskach. Po konkursie na dużej skoczni stało się jasne, że większe szanse na występ ma Wąsek, który zajął 14. miejsce. Stoch nie potwierdził wysokiej formy z treningów i konkurs ukończył na 21. pozycji.

- Nie łudzę się, bo też jestem świadomy, jak to wygląda. Będą skakali najlepsi. W tym momencie Paweł prezentuje lepszą dyspozycję ode mnie i o to chodzi, żeby startowali ci, którzy mają największe szanse - mówił Kamil Stoch, zapytany, czy liczy na występ w konkursie duetów.

O której godzinie skoki? Konkurs duetów o godz. 19

Na poniedziałek 16 lutego 2026 zaplanowano konkurs duetów na dużej skoczni. Początek o godzinie 19. Transmisja TV na Eurosporcie oraz online na HBO Max i w Playerze.

