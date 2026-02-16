Prezes PZŁS, Rafał Tataruch, ostro odpowiada na zarzuty łyżwiarki Andżeliki Wójcik, nazywając je "kłamstwami".

Wójcik twierdziła, że przygotowywała się do igrzysk bez trenera, co prezes związku stanowczo dementuje.

Tataruch zarzuca zawodniczce konfliktowość i niechęć do współpracy ze sztabem szkoleniowym.

Kto ma rację w tym sporze i co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami polskiego łyżwiarstwa szybkiego?

Wójcik po swoim biegu na 500 metrów powiedziała, że przygotowywała się do igrzysk bez trenera. Jej wypowiedź oburzyła prezesa PZŁS, który od razu odniósł się do oskarżeń polskiej zawodniczki.

– Andżelika miała pełną opiekę - podkreślił Tataruch. - To my bardziej staraliśmy się o to, żeby ona miała tę opiekę niż ona sama, ponieważ to jest konfliktowa osoba. Co chwila musieliśmy gasić pożary. Najpierw z trenerem Arturem Wasiem, z którym nie chciała trenować. Później prosiliśmy, żeby pracowała z trenerem Rolandem Cieślakiem - wyznał.

Rafał Tataruch: Stwierdziła, że ona już dalej nie chce trenować z grupą

Według jego relacji problemem było podejście Wójcik.

- Tak było do października, do zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City, gdzie stwierdziła, że ona już dalej nie chce trenować z grupą, bo wszyscy są przeciwko niej - wyjaśniał Tataruch. - Trenowała sama, a i tak nie chcieliśmy zostawić jej samej. Poprosiliśmy trenerkę Agatę Jabłońską, naszego team lidera, żeby jednak sprawowała nad nią opiekę. Choćby w mierzeniu czasów, pomocy w rozgrzewce. Było ustalone, że Andżelika będzie realizowała plany trenera Rolanda Cieślaka, ale nawet tego nie realizowała – opowiadał szef związku.

Andżelika Wójcik miała opiekę taką, jaką powinna mieć

Prezes Tataruch jest ogromnie rozczarowany postawą zawodniczki.

– Z jednej strony ogromny talent, z drugiej strony wydaje mi się, że nie przepracowała tego tak, jak powinna i stąd jakby to miejsce, które tutaj zajęła - tłumaczył prezes. - A z kolei to spowodowało ogromne rozżalenie. Ale powinna to wziąć na swoją klatę, a nie zrzucać to na barki trenera, sztabu szkoleniowego czy związku. Absolutnie w tym momencie nie jesteśmy winni. Zapewniam, że wszystko było przygotowane perfekt i miała całą opiekę taką, jaką powinna mieć – przekonywał Tataruch.

Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐤𝐮𝐣𝐞 🔄 💥 Sprawa Andżeliki Wójcik zatacza coraz szersze kręgi ⭕ ⭕

