Mamy medal po horrorze!!! Tomasiak i Wąsek ze srebrem!!!

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek sięgnęli po srebrny medal w konkursie duetów

W Predazzo Biało-czerwoni skakali fenomenalnie i stanęli na podium

Dzięki temu, Kacper Tomasiak został pierwszym w historii Polski potrójnym medalistą ZIO

IO 2026: Tomasiak trzeci raz na podium! Wielki sukces z Pawłem Wąskiem

Stało się! Kacper Tomasiak nie przestaje zadziwiać świata. 19-letni debiutant właśnie został multimedalistą wszech czasów, jeśli chodzi o dorobek na jednych igrzyskach. W poniedziałkowy wieczór, wspólnie z Pawłem Wąskiem, zdobył medal w konkursie par na skoczni w Predazzo, pieczętując swój status niesamowitego debiutanckiego sezonu.

To, co wydarzyło się we Włoszech, przechodzi ludzkie pojęcie. Młody skoczek z Bielska-Białej przyjechał na igrzyska jako talent i debiutant, a wyjeżdża jako absolutny dominator.

Dla Tomasiaka to trzeci medal na tych Igrzyskach Olimpijskich. Jego dorobek z Mediolanu i Cortiny wygląda imponująco. Zdobył srebro na skoczni normalnej, brąz na skoczni dużej i srebrny medal w konkursie par (duetów) zdobyty z Pawłem Wąskiem.

Godziny do walki o medal, a tu taka prognoza! Słynny skoczek o szansach Polaków w konkursie duetów

Niesamowita historia w Predazzo! Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wywalczyli medal w konkursie duetów. Dla 19-letniego Tomasiaka to już trzeci krążek na tych igrzyskach. Tym samym młody skoczek zapisał się w historii jako pierwszy Polak, który stanął na podium trzy razy podczas jednej zimowej imprezy czterolecia.

